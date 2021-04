Göttingen

Erneut ist es zu einem schweren Unfall auf der A 7 gekommen. Derzeit geht nichts mehr: An der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg in Richtung Hannover ist die Autobahn voll gesperrt. Grund dafür ist ein schwerer Unfall, an dem zwei Lkw beteiligt waren. Die Umleitung führt über die B3 nach Northeim. Die Aufräumarbeiten werden noch bis in die frühen Abendstunden andauern. Der Verkehr wird in Kürze einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Aufgrund der Vollsperrung der Bundesautobahn zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord von gestern auf heute kam es gegen 13 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg zu einem Rückstau durch den Verkehr, der die Autobahn verlassen wollte. Ein polnischer Lkw-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf einen vor ihm stehenden Lkw auf. Dabei hatte er noch Glück und verletzte sich nicht schwerer, wurde aber in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Die beiden Lkw hatten sich bei dem Unfall ineinander verkeilt und mussten mit schwerem Gerät voneinander getrennt werden. Es entstand hoher Sachschaden, der noch nicht näher beziffert ist.

Von Vicki Schwarze