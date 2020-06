Schwerer Unfall bei Celle: Mutter stirbt, ihr Baby überlebt

Celle

Bei einem Autounfall in Wietzen bei Celle ist am Dienstag eine 33-jährige Mutter ums Leben gekommen. Der 19-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Autos geriet in einer Rechtskurve auf der B214 auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierten die beiden Fahrzeuge, wie es in einem Bericht der Polizei heißt.

Im Auto der Mutter saß auch ihr Baby, das den Unfall allerdings überlebte und ins Krankenhaus gebracht wurde.

19-Jähriger überlebt den Unfall

Die 33-Jährige war nach dem Unfall eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 19-jährige Fahrer des anderes Wagens überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen.

Erst am Montag war es ebenfalls im Umland von Celle zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine Mutter starb, die ebenfalls an Bord des Autos befindlichen Töchter aber überlebten. Eine 39-Jährige hatte beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet – ihr Fahrzeug wurde von einem Laster gerammt.

