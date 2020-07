Bei einem schweren Unfall auf der A31 in Ostfriesland ist am Samstag ein Mensch gestorben. Wahrscheinlich etwa ein Dutzend Personen sind zudem worden verletzt. Ein Autotransporter war auf das Stauende aufgefahren und hatte fünf Fahrzeuge ineinander geschoben.

Auf der A31 in Ostfriesland hat es am Samstag einen schweren Unfall an einem Stauende gegeben. Quelle: Peter Steffen/dpa (Symboldbild)