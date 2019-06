Schweres Mathe-Abitur: Hamburger Schüler bekommen bessere Noten

Hamburg

Gute Nachricht für Hamburger Mathe-Abiturienten: Die umstrittenen schriftlichen Prüfungen auf grundlegendem Niveau werden besser bewertet als ursprünglich geplant. Das teilte die Schulbehörde am Dienstag mit. Bereits unmittelbar nach den Prüfungen hatten zahlreiche Schüler dagegen protestiert. Tausende hatten eine Online-Petition unterschrieben.

Aktuelle Zwischenergebnisse hätten die Einschätzung der Schulbehörde bestätigt, dass zwei der vier in Hamburg eingesetzten Mathematik-Abiturklausuren zu schwer gewesen seien, sagte ein Sprecher am Dienstag. Deshalb solle der Bewertungsmaßstab für diesen besonderen Fall angepasst werden. Genaueres solle in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden, sagte der Sprecher.

Mehr lesen:

Tausende Schüler unterzeichnen Petition gegen Mathe-Abi in Niedersachsen

Hamburg setzt seit drei Jahren in Mathematik ausschließlich Aufgaben ein, die von einer Kommission auf Bundesebene entwickelt wurden. Bislang habe es dabei keine Auffälligkeiten gegeben, teilte die Behörde mit. In diesem Jahr aber führten die Bundesaufgaben in bestimmten Zusammensetzungen bei den Klausuren auf grundlegendem Niveau zu einer Überforderung der Schülerinnen und Schüler. Das habe das für die Bundesaufgaben zuständige Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) gegenüber der Hamburger Schulbehörde bestätigt.

Viele Schüler legen mündliche Zusatzprüfung ab

Schon zuvor hatten Lehrer bei einer Befragung erklärt, dass der Notendurchschnitt in diesem Jahr bei den Mathe-Klausuren des grundlegenden Niveaus wohl eine Note schlechter ausfällt. In der Regel liegt der Schnitt laut Behörde zwischen 3,1 und 3,4 auf der 6er-Zensurenskala. Das sei nicht schlechter und nicht besser in den anderen Bundesländern.

In einem ersten Schritt hatte die Behörde den Betroffenen angeboten, dass sie in die mündliche Prüfung gehen und so ihre Note verbessern könnten. Die Behörde geht davon aus, dass etwa die Hälfte der betroffenen Jugendlichen das Angebot annehmen wird.

Mehr lesen:

Das sagen die Schüler zum Mathe-Abi

Was machen andere Schulbehörden?

Unmittelbar nach den schriftlichen Mathematik-Prüfungen hatten sich zahlreiche Schüler aus fast allen Bundesländern im Internet über die zu schweren Klausuren beschwert. In Hamburg zeigten sich auch Vorzeigeschüler überfordert. „Ich habe die Aufgaben nicht verstanden, sie haben inhaltlich einfach keinen Sinn ergeben“, hatte eine 17-Jährige des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Sie habe einen Schnitt von 12/13 Punkten, habe im Vorfeld alle Mathe-Abi-Aufgaben seit 2011 durchgerechnet und sei immer damit klar gekommen. Bei der Prüfung sei sie aber nur mit einem Drittel der Aufgaben zurecht gekommen.

Durchgerechnet:

Beschweren sich die Schüler zurecht?

Auch das Saarland hat bereits angekündigt, die Bewertungstabelle für die Mathe-Prüfungen anzupassen. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will sich am Mittwoch zu dem Thema äußern und die Ergebnisse einer Untersuchung vorstellen. Sie sollte klären, ob die Aufgaben schwer lösbar oder nicht schülergerecht waren. In Niedersachsen hatten rund 19.000 Schülerinnen und Schüler die Mathe-Klausuren geschrieben.

Auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen und in Sachsen-Anhalt hatten Schüler Petitionen gestartet.

Von RND/dpa