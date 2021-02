Herzberg

Die 81-jährige Frau, die am Wochenende vor einem Pflegeheim in Herzberg am Harz tot aufgefunden wurde, ist erfroren. Das ergab die von der Staatsanwaltschaft Göttingen angeordnete Obduktion. Die demente Seniorin hatte die Einrichtung spätabends verlassen und sperrte sich dadurch offenbar aus. Jetzt wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

„Wir müssen jetzt prüfen, ob jemandem etwas vorzuwerfen ist“, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen. Die 81-Jährige hatte das Heim am späten Sonnabend verlassen, erst am nächsten Morgen entdeckte die Frühschicht gegen 6.20 Uhr die Leiche im Innenhof. In der Nacht herrschten Temperaturen von fast -20 Grad Celsius. Einen konkreten Anfangsverdacht gegen eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten gebe es aber noch nicht.

Von Peer Hellerling