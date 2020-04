Herr Landesbischof Meister, Herr Bischof Wilmer, wir feiern Ostern und feiern es doch nicht wie sonst, denn die Kirchen bleiben leer. Seelsorge in Notzeiten geschieht bestenfalls auf große Distanz, digital vermittelt. Wie viel Seuchenschutz verträgt eigentlich die Religion?

Meister: Das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie stellen. Sie eröffnet zunächst den historischen Blick. Wir leben in einer Ausnahmesituation, in der es ein besonderes Bedürfnis nach Deutung gibt, nach Trost und nach persönlicher Begleitung. Es gibt eine hohe Erwartung an die Kirchen. Aber es hat in der frühen Kirche und im hohen Mittelalter in der Frage des Umgangs mit Seuchen auch immer wieder Quarantänesituationen gegeben. Menschen, die infiziert waren, wurden vor die Mauern der Stadt gebracht, haben dort leben müssen, geschieden von der engen Gemeinschaft. Dennoch konnten sie, das markiert den Unterschied, damals geistlich anders begleitet werden.

Anzeige

Jesus, der Religionsgründer, ist gerade zu den Aussätzigen gegangen, während alle Kirchen jetzt auf Distanz setzen. Wie lösen Sie diesen Widerspruch?

Meister: Wir tun alles, um Nähe zu ermöglichen unter den Bedingungen, die es gibt. Da verlegt sich natürlich vieles in das Internet, diese Angebote finden großes Interesse. Ich habe eine radikale Gegenposition eines katholischen Priesters in Italien gelesen. Dieser Priester hat erklärt: Mein Altar ist das Krankenbett. Das ist ein starkes Bild, dieses ist der Ort, an den wir gehören. Viele Gemeinden versuchen gerade dieses, unter den aktuellen Bedingungen mit Seelsorgeangeboten wie geistlichen Briefen, Telefonkontakten, Briefkastenandachten zu ermöglichen. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass wir nicht zu Überträgern des tödlichen Virus werden. Es ist absolut schmerzlich, dass Geistliche in Altenpflegeheimen im Moment oft keinen Zugang haben. Aber nicht, weil die Heimleitungen keine Religion in ihren Häusern wollen, sondern weil sie das Leben ihrer Bewohner erhalten wollen. Absolut wünschenswert wäre, wenn wir an der sensibelsten Stelle in dieser Pandemie, nämlich dem Sterbeprozess und dem Tod vieler Menschen, Bedingungen bereithalten können, die würdig und angemessen sind. Auch daran werden wir einstmals beurteilen, wie human wir mit dieser großen Herausforderung umgegangen sind.

Herr Bischof Wilmer, Sie haben lange in Italien gelebt und stehen in Kontakt mit vielen Freunden und Mitbrüdern aus ihrer Zeit früheren Zeit als Generaloberer der Herz-Jesu-Priester. Was hören Sie von Ihren Freunden in Italien?

Wilmer: Ich habe telefonisch täglich Kontakt mit Freunden aus Bergamo, aus Bologna und aus Rom. Die Situation in Italien ist schon sehr erschütternd. Die Italiener erzählen mir, dass sie im Umgang mit dieser Krankheit dazugelernt haben. Sie haben anfangs das Virus gar nicht erkannt und waren weiter als Ärzte, Seelsorger, Krankenschwestern und Pflegern nah bei den Menschen, aber ohne Schutz. Mit dem Ergebnis, dass sich das Virus verheerend ausgebreitet hat. Jetzt müssen Priester und auch die vielen Seelsorgerinnen geistliche Nähe ganz neu erfinden, denn ihnen – wie allen Angehörigen – ist der Zugang zu Sterbenden und Verstorbenen verwehrt. So muss man andere Formen der Nähe schaffen. Es gibt die erschütternde Szene des Fra Angelino, eines 80-jährigen Priesters. Der legt sein Smartphone auf den Sarg eines Verstorbenen, schaltet es ein, spricht Gebete und telefoniert mit den Angehörigen.

Wie lange ist eine solche seelsorgerliche Situation erträglich? Gerade in Zeiten des Abschiednehmens, auch des Schmerzes, will man doch seine Angehörigen in den Arm nehmen oder die Hand der sterbenden Eltern halten?

Wilmer: Ich glaube, dass wir in diesen Zeiten in einem enormen psychischen Stress leben. Gleichzeitig bin ich optimistisch, und sehe vor meinem geistigen Auge, dass wir in einem sogenannten Vollschutz schon bald wieder an den Betten der Kranken sein können.

Die Zeit vor Ostern ist die Passionszeit, die Zeit der Leiden. Ist das, religiös gesprochen, jetzt eine besondere Prüfung, die Gott uns auferlegt hat?

Meister: Nein, das glaube ich nicht. Aber in dieser besonderen Lage kommen wir ins Nachdenken über unser Leben, auch über unsere Lebensführung. Wir haben in meiner Generation nie eine Passionszeit erlebt, in der wir einen erzwungenen Verzicht dessen erleben, was uns besonders wertvoll in unserer Gesellschaft ist, nämlich die persönliche Freiheit. Diese Passionszeit so zu durchschreiten und zu durchleiden, ist eine harte Erfahrung.

Wilmer: Für mich ist dieses Coronavirus keine Strafe Gottes, sondern eine Naturkatastrophe. Sie ist für mich Anlass zu einer großen Nachdenklichkeit. Ich denke darüber nach, inwieweit unser christlicher Glaube trägt. Hat unser christlicher Glaube noch Substanz oder ist er verkommen zu einer leeren Eierschale ohne Gehalt? Von daher ist diese Zeit eine, in der unser Glaube auf dem Prüfstand steht. Unsere Kirchen und unsere Spiritualität stehen auf dem Prüfstand. Die Frage lautet ganz schlicht: Was trägt uns, was gibt uns Hoffnung?

Christen reden an Ostern von Auferstehung. Wie ist dieses merkwürdige Wort in diesen virenhaltigen Zeiten zu übersetzen?

Meister: Ich würde es genauso ausdrücken, wie es eben Heiner Wilmer gesagt hat: Diese Zeit ist eine Konzentration auf die eigene Spiritualität. Eine zentrale Lebensform meines Glaubens kann, so scheint es zumindest, im Augenblick nicht gelebt werden, nämlich die Gemeinschaft mit anderen in körperlicher Anwesenheit. So erleben wir, dass wir die leibliche Auferstehung nicht mit vielen anderen Hunderten, Tausenden gemeinsam feiern können – das ist einerseits schrecklich, andererseits aber ganz nah an der ursprünglichen Auferstehungsgeschichte. Jesus ist nicht Tausenden erschienen, sondern er ist seinen Jüngern erschienen, als sie sich versteckt hatten. So kommen wir in der Konzentration zum Ursprung und zu der Frage: Wo ist eigentlich Christus in mir?

Wilmer: Für mich bedeutet das Coronavirus in Bezug auf das Osterfest: Das Leiden ist nicht definitiv. Die Ungerechtigkeit dieser Welt ist nicht definitiv. Am Ende des Lebens steht nicht das Virus, sondern definitiv ist, dass Gott bei uns ist. Er hält uns mit seiner Liebe über den Tod hinaus. Definitiv ist es, dass wir im Tod und nach dem Tod in den Armen Gottes geborgen sind. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es mit diesem Leben nicht zuende ist.

Meister: Wenn wir durch diese Zeit kommen, aber alles danach weitermachen wie bisher, dann haben wir etwas nicht verstanden. Im Augenblick überlegen wir auch in der Kirche sehr stark, wie können wir unsere bisherige Ordnung erhalten, wie können wir weitermachen nach dem Lockdown? Aber wenn wir nach einer solchen Zäsur nichts ändern, dann haben wir nicht verstanden, was so eine Krise auch bewirken könnte.

Erschüttert eine solche Krise nicht unseren Unsterblichkeits- und Machbarkeitswahn, den Glauben an den medizinischen Fortschritt und die Bewältigung aller Probleme? Die meisten von uns haben überhaupt keine Erfahrung mit dem Tod und erleben nun, dass er massenhaft eintritt in unsere geordnete Zivilisation. Muss man da nicht simpel akzeptieren, dass der Tod einfach zum Leben gehört?

Meister: Ja, aber die Erfahrung geht vielleicht noch tiefer. Die Frage ist doch, ob das, was über Jahrhunderte unseren Umgang mit dem Tod prägte, heute nur noch fragmentarisch vorhanden ist – nämlich die Gewissheit, dass nach dem Tod ein anderes Leben wartet. Die gesamte Frömmigkeit des Hochmittelalters lebte davon. Und wenn Sie das 70 Jahre alte Buch „Die Pest“ von Albert Camus nehmen, gibt es zwei Akteure, Rieux, den Arzt, der gegen die Pest kämpft, und Pater Paneloux, den Priester. Doch heute kommt der Priester gar nicht mehr vor, wir hören nur noch auf die Virologen, während bei Camus die Priester noch ganz selbstverständlich dabei waren und Arzt und Priester um das Leben der Menschen rangen. Martin Luther sagt: „Betet und esst die Arznei.“ In der Passionszeit kommen wir auf das Grundereignis unseres Glaubens, dass die Geschichte nach meinem Leben noch eine neue, andere Existenz bei Gott bereithält.

Wilmer: Daran anknüpfend, was Ralf Meister sagt: Was lehrt uns die Krise? Doch auch, dass unsere Vernunft an Grenzen kommt. Die scheinbar so fugendichte Normalität des Lebens erfährt Risse, die ein Licht aufscheinen lassen, das von oben durchbricht. Mich erinnert das ein bisschen an die Szene im Markus-Evangelium, wo die Menschen von der Gewissheit ausgehen: Dieser gelähmte Mensch muss sterben. Er stirbt, das sagt uns die Vernunft. Doch dann gibt es Menschen, die hoffen und sagen, lasst uns das Dach öffnen und lasst uns den Kranken hindurchreichen. Ein Bild für die Öffnung nach oben, für die Transzendenz, für den Immergrößeren.

Das Coronavirus verunsichert die Menschen zutiefst. Der alte Satz „man wird ja noch husten dürfen“ trägt nicht mehr. Menschen springen panisch zur Seite, wenn heute jemand hustet. Wieviel Gottvertrauen braucht man, um angesichts einer unsichtbaren Gefahr nicht durchzudrehen?

Meister: Wir spüren neu, dass es in einer Katastrophe viel leichter ist, durchzudrehen. Als die Krise in China anfing, war hier jeder verdächtig, der in irgendeiner Weise asiatisch aussah. Jetzt kann sich das Misstrauen gegen jede Frau und jeden Mann richten. Wir fühlen uns umringt von potenziellen Virusherden – und der Krankheit ausgeliefert. Um in einer solchen Lage nicht verrückt zu werden, braucht es eine Grundgeschichte, die sagt: In allen Zufälligkeiten und Verunsicherungen haben wir eine Geschichte, die uns ermutigt, so zu leben, als ob das Leben einen guten Ausgang nimmt.

Wilmer: Ich habe gerade jetzt noch einmal das Buch Hiob neu gelesen. Ein Mensch, der schwer krank wird und sich fragt: „Warum? Warum ich, warum meine Familie? Wir haben doch nichts getan, wir sind gottgefällig, halten uns an die Ordnung und die Regeln. Warum dann dieses Leid?“ Das Buch Hiob sagt dann: Es gibt immer die Frage nach den Schuldigen und die Erkenntnis des Hiob, dass es auch auf manche Leidensfrage keine Antwort gibt.

Wie wird sich unsere Kultur nach dieser Zäsur verändern, wie werden wir Ostern 2021 feiern?

Wilmer: Wir werden eine größere Nachdenklichkeit haben über die Begrenztheit unseres Lebens. Wir werden mehr darüber nachdenken, dass nicht alles, was wir für selbstverständlich hielten, selbstverständlich ist. Wir werden viele unserer Gepflogenheiten auf den Prüfstand stellen, etwa die Geschwindigkeit, die unheimliche Vernetzung, die wir uns auf diesem Globus geschaffen haben – auf Kosten der Gesundheit anderer, auf Kosten der Bewahrung der Schöpfung und auf Kosten des Erhalts von knappen Ressourcen. Die Krise lehrt uns, dass die Welt wie ein großes, gemeinsames Tischtuch ist. Wenn ich nur an einem Zipfel stark ziehe, kommt alles andere stark ins Rutschen. Wichtig für uns Deutsche ist, dass wir nicht nur uns allein sehen und retten. Das wäre fatal. Wir brauchen den Blick für den Nachbarn, für Europa. Und Europa braucht den Blick für die Welt.

Meister: Ich stimme dem zu, was Bischof Wilmer gesagt hat. Wir werden letztlich erst 2021 wissen, wie wir Ostern feiern werden. Aber eine Erkenntnis gibt es schon aus diesen Tagen: Diese Passionszeit wird als eine Zeit der globalen Herausforderung in die Menschheitserzählung eingehen. Eine Erkenntnis für mich wäre schon: Wir Menschen sind wunderbare Wesen, aber eine sehr, sehr verletzliche Spezies. In allen unseren Anstrengungen, die Natur zu beherrschen, in denen wir es zu einer ziemlichen Perfektion gebracht haben, realisieren wir jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dass wir die Natur eben nicht gänzlich beherrschen.Und zwar weder in der Makrosphäre – in der Klimadiskussion – noch in der Mikrosphäre, dem Umgang mit diesem Virus. Wir bleiben zarte, zerbrechliche Wesen. Ich wünschte mir, dass das Teil einer Lerngeschichte bleibt.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger