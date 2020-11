„Sh.itslearning“: Unglücklicher Name für Schulplattform in Schleswig-Holstein

Lübeck/Kiel

Digital, Homeschooling und Corona: Das sind wohl die drei häufigsten Wörter, die Schüler in diesem Jahr gehört haben. Keine einfache Zeit – auch nicht für Eltern und Lehrer. Viele Bundesländer sind deshalb Teil von „itslearning“, einer neuen Online-Plattform auf der Schüler und Lehrer die Möglichkeit haben, sich jederzeit und überall mit verschiedenen Endgeräten einzuloggen und Aufgaben für die Schule zu erledigen.

Domain wird zum Schenkelklopfer

Schüler und Schulen aus Schleswig-Holstein, die auf das LMS (Learn Management System) im Internet zugreifen möchten, kommen jedoch oft um ein Schmunzeln nicht herum – das liegt an der Domain „Sh.itslearning“. Eine Domain ist der weltweit eindeutige Name einer Website. „Der Name ist eine Kombination aus unserem Landeskürzel und der Domain des Anbieters“, erklärt David Ermes, Sprecher des Bildungsministeriums Schleswig-Holstein.

Wer sich den Punkt in der Domain aber wegdenkt oder überliest, kann die Adresse auch schnell als „Shit’s learning“ lesen – nicht gerade positiv, wenn Lernen als „Schiet“ bezeichnet wird. Der Name für die Plattform ist inzwischen zu einem Schenkelklopfer an den Schulen geworden. Auch der Name „schl.itslearning“ war wohl im Rennen. „Das wäre aber auch nicht besser“, sagt David Ermes. Der ganze Landesname in der Domain sei aber schlichtweg zu lang gewesen. „Eine komfortable Domain ist sehr wichtig“, bestätigt Peter Sidro, Marketing Manager bei „itslearning“. Es führte also kein Weg an der „Sh.it“-Domain vorbei.

Der erste Eindruck täuscht

Doch wie so oft, darf man sich nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen. Hinter „sh.itslearning“ steckt viel mehr als der Name vermuten lässt. „Es ist eine Antwort auf die Frage, wie sich alle Benutzer einer Schule besser organisieren und kommunizieren können“, erklärt Peter Sidro. Dabei müsse die Kommunikation nicht am Schulgebäude enden: Ein Austausch der Schulen untereinander, aber auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Eltern, Schulentwicklung oder Universitäten sei möglich. Die Kernaufgabe des in Norwegen gegründeten Systems ist, einen schlüssigen Kreislauf zu ermöglichen. Alle Beteiligten einer Schule können Zugänge erhalten. Der Kern sei die Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts. Lehrer können den Schülern Aufgaben stellen und erhalten eine Rückmeldung, sobald die Schüler diese erledigt haben. „Itslearning kann bereits ab dem Kindergarten eingesetzt werden“, sagt Sidro.

Erfolg trotz Verwirrung

David Ermes aus dem Bildungsministerium ist sich sicher: „Der Domain-Name ist für den Erfolg des Projektes nicht von Belangen“. Ende Oktober waren bereits 260 Schulen und über 125 000 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein an dieses System angeschlossen. Trotzdem findet auch IT-Experte Markus Böse von Wilkens-IT in Lübeck den Namen etwas unglücklich. „Bei einer Änderung müsste aber eine komplett neue Domain her“, sagt er. Das liege vor allem daran, dass sich an dem ursprünglichen Domain-Namen nicht mehr viel ändern lasse. Doch der Name soll laut Kieler Bildungsministerium nicht mehr geändert werden und bleibt bestehen.

Von Jule Arista Runde