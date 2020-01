Wolfsburg

In Wolfsburg ist der Schock über den Gewaltausbruch in der Silvesternacht im Stadtteil Westhagen groß. Randalierer hatten dabei zunächst eine Schule verwüstet und danach die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Raketen, Böllern und Leuchtmunition angegriffen. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Wolfsburger Polizei setzt jetzt eine Ermittlungsgruppe ein, die Zeugen sowie Foto- und Videoaufnahmen sucht.

Polizei : „Es war eine brenzlige Situation“

„Wir werden die Geschehnisse sorgfältig aufarbeiten. Es ist wichtig, dass diese Gewalttaten in deutlichen Rückmeldungen aus Politik und Gesellschaft verurteilt worden sind“, sagte Wolfsburgs Polizeivizepräsident Roger Fladung am Freitag. Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) hatte sich am Neujahrstag entsetzt über die Angriffe auf Einsatzkräfte gezeigt. „Es war eine brenzlige Situation“, betonte ein Polizeisprecher am Freitag.

Rund 50 Silvesterfeiernde hatten sich um Mitternacht auf dem Westhagener Marktplatz eingefunden, um das neue Jahr mit Feuerwerkskörpern zu begrüßen. Zumindest ein Teil dieser Gruppe soll danach im benachbarten Schulzentrum Fensterscheiben zerstört und Knallkörper in Klassenzimmern gezündet haben. Im Internet kursiert inzwischen ein Handyvideo, das angeblich den Angriff auf die Schule zeigen soll.

Flammen, Rauch und klirrende Scheiben

Im ersten Videoschnipsel, den ein „Yusuf“ aufgenommen haben soll, sind mehrere Personen an der Seite eines Gebäudes zu sehen. Feuerwerkskörper werden durch ein Loch in einer Scheibe geworfen. In dem Raum lodern Flammen, Rauch steigt auf. Das nächste Video, das ein „Khaled“ gedreht haben soll, trägt den Titel „Das war’s Schule“. Darin versucht ein Mann, eine Tür einzutreten. Im dritten Video sind die Täter offenbar im Gebäude, man hört Schreie und klirrende Scheiben.

Als wenig später die alarmierten Einsatzkräfte an der Schule eintrafen, wurden sie mit Raketen, Böllern und Leuchtmunition angegriffen. Verletzt wurde niemand. Die Wolfsburger Polizei musste in Braunschweig und Gifhorn Verstärkung anfordern, um die Lage in den Griff zu bekommen. Die Ermittler nahmen die Personalien von 31 Personen auf und stellten drei Schreckschusspistolen mit Aufsätzen zum Verschießen von Feuerwerksmunition sicher. Solche Waffen dürfen in der Öffentlichkeit nur getragen werden, wenn der Besitzer einen Kleinen Waffenschein hat. Sie sind aber nur zur Verteidigung in Notwehr gedacht. An Silvester damit in der Öffentlichkeit herumzuballern, ist verboten.

Ermittlungen wegen Brandstiftung und Landfriedensbruch

Das Ganze sei vermutlich auch eskaliert, weil Alkohol im Spiel war, erklärte ein Polizeisprecher. Derzeit werde geprüft, ob die im Internet entdeckten Videos überhaupt an der Schule aufgenommen worden seien. In der Silvesternacht seien dort bereits Handyfilme sichergestellt worden. Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall. Drei junge Männer verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam.

Von Christina Sticht und Marco Seng