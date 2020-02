Bispingen

Leicht matschig ist der Erdboden an der Autobahn bei Bispingen. Die Luft ist sechs Grad warm, von Schnee keine Spur. Nicht ungewöhnlich im Jahr 2020, selbst für die ersten Februartage. Im nächsten Gebirge, dem Harz, reichen die seltenen Flocken nicht mal im Ansatz für weiße Pisten, die meisten Skianlagen mussten in diesem Winter bislang geschlossen bleiben. Skifahrer kommen deshalb nach Bispingen an die Autobahn. Dort, in dem riesigen grauen Gebäudewurm, an dem Tag für Tag Zehntausende Pendler vorbeifahren, ist der Boden das ganze Jahr über gefroren.

Snow Dome bietet mehr als Schnee

Der Snow Dome, so der alte Name der Skihalle, steht seit 2006 an seinem Platz. Nach Insolvenzen und Renovierungen wurde die Anlage um Golfbahnen, Spielparks, Hotels und Blockhütten erweitert, im April soll eine riesige Modelleisenbahnlandschaft eröffnen. Den Umbau zum Berg und Tal Abenteuerresort, wie das Areal inzwischen heißt, treibt Frank Blin voran. Der 53-Jährige stieg 2015 ein, verkaufte 2018 seine Anteile an den Hofbräu-Lokalen und fokussiert sich nun auf das Urlaubsresort bei Bispingen.

Direkt an der Autobahn 7: Die Skihalle (Ex-Snow-Dome) in Bispingen. Quelle: Irving Villegas

Er sitzt unten in der integrierten Hofbräu-Gastwirtschaft und blickt durch ein Panoramafenster zur 300 Meter langen Skipiste. „Es kann auf keinen Fall ein Ersatz für das Fahren in den Bergen sein“, sagt Blin. Nichts könne die Natur der Berge ersetzen. „Aber es ist einfach eine schnellere Alternative für die Menschen aus der Region.“

Es knirscht unter den Schuhen

Unten treten Besucher hinter der Verleihstation aus dem warmen Inneren hinaus in die Halle, in der Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschen. Der Atem wird zu Nebelschwaden, unter den Stiefeln und Skiern knirscht eine dicke Schneeschicht – Eindrücke, die in norddeutschen Wintern zu einer Seltenheit geworden sind. Der Blick nach oben offenbart den langen Berghang, an dessen Fuß man steht.

Philipp Moroz wäre lieber in den Bergen: Für einen Kurzurlaub reicht dem Snowboarder die Halle in Bispingen aber völlig aus. Quelle: Irving Villegas

Die etwa 100 Meter breite Bahn teilt sich in drei Bereiche auf. Auf der linken Piste, der größten, fährt gerade Philipp Moroz aus Hannover auf seinem Board durch den feinen Pulverschnee. Die Strecke ist weitestgehend flach – kein Problem für den geübten Snowboarder. „Die große Herausforderung ist es natürlich nicht“, sagt der 33-Jährige, der sonst die Berge in Österreich bevorzugt. „Wir haben uns hier für zwei Tage ein Haus gemietet, für die Zeit macht eine Reise in die Alpen natürlich keinen Sinn.“ Auch, weil seine Frau noch am Üben ist. Weiter oben am Hang trainiert sie mit einem Skilehrer der Anlage das Stehen auf dem Board. „Dafür ist es super“, sagt Moroz.

Hauptpiste richtet sich vor allem an Anfänger

Dass die Hauptpiste eher ein Anfängerniveau vorgibt, weiß Blin. Das sei so geplant. „Wir haben hier auch viele Gäste, die vor einem Skiurlaub stehen und davor noch mal trainieren wollen.“ Es gibt Après-Ski-Hütten, bayerisches Flair und dauerhaft eisige Temperaturen – das Abenteuerresort wirkt wie eine Miniaturversion der großen Berglandschaften.

Rampen für Snowboarder

Den kleinen Besuchern reicht das allemal. Die Berlinerin Christiane Hoffmann ist mit ihrem Sohn Ole im nahe gelegenen Center Park im Urlaub. „Er hat erst vor einigen Tagen mit dem Fahren begonnen“, erzählt die Mutter. Hinter ihr rast Ole die mittlere Piste, den „Snow Fun-Park“ herunter, der mit einigen Hügeln und Rampen gespickt ist. Gebeugt und geübt springt er auf Skiern die letzte Kuppe herunter und kommt schlitternd zum Stehen. „Er will auch heute noch hierbleiben, bis sie zumachen“, sagt Hoffmann. „Sonst fahren wir immer zum Rodeln in den Harz. Wenn dort kein Schnee liegt, nehmen wir die Halle als Alternative.“

Nach fünf Tagen Training: Ole Hoffmann ist kaum noch von der Piste zu bekommen. Quelle: Irving Villegas

Mehr als 1000 Besucher pro Tag

In den Wintermonaten sei die Piste voll, sagt Frank Blin. Mehr als 1000 Besucher am Tag, da geht ein Großteil der Leihski über die Theke. Nur der Sommer macht dem Betreiber Sorgen, darum sollen künftig andere Attraktionen das Rodeln zumindest ergänzen. „Das geht im Kopf einfach nicht zusammen. Im Sommer kommt niemand zum Skifahren.“ Dennoch wird die Halle kühl gehalten. Doch ist das inmitten von grünen Feldern nicht ungeheuer aufwendig? „Den Vorwurf hören wir sehr oft, doch das ist schlicht falsch“, sagt Blin.

Pulvriger Schnee – inzwischen eine Seltenheit in der freien Natur. Quelle: Irving Villegas

Der erste Betreiber kühlte noch die Halle herunter, damit Schnee und Eis liegen bleiben können. Seit der letzten Modernisierung kühlt das Eis dagegen die Halle: „Auf dem Boden ist eine dicke Eisschicht. Darin sind ungefähr 100 Kilometer an Kühlschläuchen verbaut“, sagt Blin. Die Schneeschicht darüber müsse nur einmal im Jahr erneuert werden – der Energieaufwand sei dementsprechend gering. Genaue Zahlen seien zwar schwierig zu nennen, jedoch ist Blin sich sicher: „In den meisten Hotels wird durch Heizungen und Klimaanlagen mehr Energie verbraucht als in dieser Anlage.“ Zudem sei eine vergleichsweise kurze Anfahrt nach Bispingen im Zweifelsfall umweltfreundlicher als ein Flug ins Allgäu.

Im Bob den Hang hinunter

Aus Wildeshausen bei Oldenburg ist Rolf van Rüschen nach Bispingen gekommen. Der 59-Jährige lässt die erwachsenen Kinder nebenan Ski fahren, er selbst testet mit der Enkelin die kleine Rodelbahn. „Wir im Norden haben ja nichts, keinen Schnee, nur Küste“, sagt er lachend.

Rolf van Rüschen rodelt mit seiner Enkelin. Quelle: Irving Villegas

Ein ums andere Mal zieht er den Bob den kleinen Hang hoch, bevor er mit seiner freudestrahlenden Enkelin wieder hinuntersaust. „Mir fehlt hier nichts. Wenn ich Natur möchte, gehe ich halt raus“, sagt er. Nur am Service könne noch gearbeitet werden. „Hinter der Rezeption und am Verleih ist nur je eine Person. Da kommt man zur Öffnung und wartet erst mal in langen Schlangen“, sagt van Rüschen etwas verärgert.

Ein trainierter Skifahrer aus Stuhr hingegen beäugt unterdessen skeptisch den Untergrund in der Halle: „Da sind größere Vorsprünge mitten auf der Piste, das kann gefährlich sein“, sagt der Mann.

Schneeraupen in der Halle

Laut Blin sorgen mehrere Schneeraupen regelmäßig dafür, dass die Pistenfläche absolut gleichmäßig ist. „Das ist wie in den Bergen, sonst kann man das Fahren vergessen.“ Angesichts der milden Winter im Norden sei ein Besuch gerade für Kinder ein Erlebnis, sagt Blin. „Viele haben heutzutage ja noch keinen richtigen Schnee gesehen, es bleibt ja fast nie etwas liegen.“

Die Skihalle an der Autobahn 7 (Abfahrt Bispingen), Horstfeldweg 9, Bispingen, ist wochentags von 11 bis 21 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 9 bis 21 Uhr. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 37 Euro, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen 23 Euro. Wer nur eine Stunde Ski fahren oder Snowboarden will, zahlt 19,50 Euro (Kinder 13,50), eine Stunde Rodeln inklusive Leihbob kostet 19,50 Euro (Kinder 13,50 Euro). Es gibt auch Familien- und Abendtickets. Dreistündige Kurse für Anfänger oder Fortgeschrittene kosten 59 Euro für Erwachsene. Skier, Stöcke und Snowboards können – wie auch Kleidung und Helm – gegen Gebühr ausgeliehen werden. Weitere Informationen auf www.abenteuer-resort.de.

Täuschend echt: Die Panoramabilder an der Wand können im bestimmten Winkel in die Berge entführen. Quelle: Irving Villegas

