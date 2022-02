Hannover

John Boy muss nur einmal kurz an dem Glas riechen, in dem sich ein Stück Stoff befindet, bevor er einmal zielstrebig über den großen Hof vor dem Bauernhaus läuft. Einmal hier riechen, einmal dort riechen, dann macht er sich auf Richtung Hofausgang und Straße – die Schnauze immer dicht am Boden, ganz so als ob er einer unsichtbaren Spur folgte. Immer an seiner Seite, am anderen Ende der Leine, ist Astrid Gebauer, John Boys ausgebildete Hundeführerin – der Hund ist ebenfalls ausgebildet, ein sogenannter K-9-Suchhund.

Verein im März 2021 gegründet

An diesem regnerischen Sonnabend ist Astrid, die Frau des Bauers, auf dessen Hof die Suche startet, „verschwunden“. Um sie zu finden, sind vier einsatzgeprüfte Hunde und ihre Hundeführerinnen gekommen und Tatjana Dreyer. Sie leitet die Übung und arbeitet schon seit sechs Jahren als ausgebildete K-9-Trainerin. Im März 2021 gründete sie dann den Verein „K-9 Tiersuche Südheide Hannover e. V.“. Mit zurzeit 15 Mitgliedern und neun einsatzgeprüften Hunden haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Hunde und deren Führer auszubilden, Menschen zu beraten, denen ein Haustier entlaufen ist und – wenn es nötig ist – mit Suchhunden vermisste Tiere zu aufzuspüren.

Eine matschige Angelegenheit: Suchhund Aron scheint nah dran zu sein. Quelle: Jakob Deckers

In diesem Fall ist es nur eine Übung, aber für eine ernste Sache: Wenn Haustiere entlaufen, können die K-9-Suchhunde helfen. Dafür kann man sich im Ernstfall an die K-9-Hotline wenden und wird dann zu dem Standpunkt in der entsprechenden Region weitergeleitet. Dort werden die Menschen erst einmal beraten. Die ersten Schritte sind dann zu überlegen, wo das vermisste Tier sein könnte, Flyer auszuhängen oder in Nachbarschaften zu klingeln. „Oft müssen wir dabei den Menschen auch emotional zur Seite stehen“, sagt Tatjana Dreyer.

Verschiedene Hunde haben verschiedene Qualitäten

Kommt es dann zum Einsatz, gilt es auch vor Ort, strategisch an die Situation heranzugehen. „Bevor wir überhaupt anfangen zu suchen, müssen wir uns erst einmal beraten“, erklärt Tatjana Dreyer. Denn verschiedene Hunde haben verschiedene Qualitäten. „Es gibt Ehrgeizige, die sofort einer Spur folgen, Gelassene, die am Start erst einmal alles absuchen, Gewissenhafte, die sehr genau sind oder auch Kombinierer, die manchmal schon am Start wissen in welche Himmelsrichtung sie müssen.“ Auch im Training diskutiert die Gruppe vor dem Start, welcher Hund am effektivsten wäre, heute aber sollen alle einmal drankommen.

K9 – was ist das? In Deutschland gibt es ein von Alexandra Grunow und Rovena Langkau begründetes K-9-Netzwerk, das deutschlandweit Stützpunkte hat und welchem auch der Verein K-9 Tiersuche Südheide Hannover angehört. Grunow und Langkau etablierten ein einheitliches Prüfungssystem für Suchhunde, entwickeln Kurse und Prüfungen, und bilden Trainerinnen und Trainer sowie Hunde aus. Das K-9-Ausbildungssystem des sogenannten Trailens umfasst verschiedene Stufen von Amateur- bis zu Profikursen und soll sich damit gezielt an alle Menschen wenden, die Hunde besitzen. Spricht man K9 englisch aus, klingt es wie „canine“, was so viel wie “den Hund betreffend bedeutet“. Wem ein Haustier entlaufen ist, der kann über die bundesweite K-9-Hotline Hilfe bekommen: (0173) 9796666.

Astrid Gebauer folgt ihrem Hund John Boy auf Schritt und Tritt, der sich von der kleinen Dorfstraße zielstrebig in Richtung Hauptstraße aufmacht. Hinter ihr läuft noch Sabine Witte, die Suchgruppenhelferin. Sie trackt den Weg des Hundes mit, regelt den Verkehr und trägt den obligatorischen Rucksack mit den nötigen Utensilien: Karten, Wasser für Hund und Mensch, eine etwaige Belohnung und eine Leine zur Sicherung, falls man fündig wird. „Wenn Hund und Führerin suchen, dann sind die wie in einem Tunnel“, sagt Sabine Witte. Die ganze Gruppe, bekleidet in gelben Warnwesten, die das Logo und den Schriftzug der K-9-Suchhunde Südheide tragen, folgt John Boy und Astrid noch wenige Hundert Meter weiter, bevor sie dann an einer abgehenden Straße halt machen. Auch die anderen Hunde sollen noch einmal drankommen.

K Quelle: Jakob Deckers

Die Hunde werden in der Ausbildung auf Menschen ausgebildet. „Was sie dann am Ende suchen, ist eigentlich ziemlich egal. Die Hunde wissen sofort, was los ist“, sagt Tatjana Dreyer. Denn die Hunde folgen immer dem sogenannten Individualgeruch, ähnlich wie ein Daumenabdruck, der bei jedem Menschen und Tier unterschiedlich ist, und den die Hunde mit ihren feinen Nasen erschnuppern können. Und da kommt das Glas ins Spiel: Denn das enthält ein Stück Stoff, oder einen anderen Gegenstand mit dem Geruch des entlaufenen Tiers trägt. „Dabei ist es wichtig, dass der Gegenstand, der im Glas ist, am besten nur den Geruch vom vermissten Tier an sich hat,“ erklärt Tatjana Dreyer. Wenn das nicht möglich sei, müssen auch alle anderen Personen oder Tiere, von denen der Geruch am Gegenstand sein könnte, mit am Start sein. Dann wisse der Hund, dass er diesen Geruch eben nicht sucht. „Einmal war beispielsweise bei einer großen Familie, der die Katze entlaufen ist, der Opa nicht in der Lage mit am Start zu sein und zack – hat der Hund den Opa gefunden.“

Wo ist die verschwundene Astrid?

Wieder zurück am Start. Nun sind Jasmin und ihr Hund Lou dran. Lou ist eher gelassen, auch er schnuppert einmal am Glas, verbringt dann aber deutlich mehr Zeit damit, auf dem ganzen Hof zu suchen. „Das ist im Prinzip auch logisch“, erklärt Tatjana Dreyer, „der Hund muss jetzt erstmal den ganzen alten Geruch, der hier noch auf dem Hof hängt, vom neuesten Geruch unterscheiden.“ Letztlich machen sich aber auch Lou und Jasmin – begleitet von der Suchgruppenhelferin – auf denselben Weg zur Hauptstraße rauf, dieselbe runter und rein auf den abgehenden Weg. Jetzt können die beiden Wege der Hunde, die mitgetrackt wurden, auf dem Handy verglichen werden. Es ist klar, in diese Richtung muss die „verschwundene Astrid“ sein.

Die gelbe Warnweste mit Logo immer dabei – die Suche kann losgehen. Quelle: Jacob Deckers

Der Verein selbst finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die Beratung ist nämlich die ersten zwei Tage kostenfrei. Für eine längere Betreuung werden pauschal 85 Euro fällig. Und kommt es zum Einsatz, wird das Ganze auf 150 Euro aufgestockt, hier spielt es keine Rolle, wie oft das Team dann ausrücken muss. Dieses Geld kommt allerdings auch nur dem Verein zugute, damit die Arbeit überhaupt möglich ist.

Als drittes kommen Sabine Witte und Aron dran. Aron ist ein Kombinierer und macht sich sehr schnell wieder auf denselben Weg, dieses Mal aber geht es weiter, den Weg von der Hauptstraße runter. Der mündet an einem Feld mit zwei großen Lagerhallen dahinter. Aron wird aufgeregt, rennt hin und her und möchte über das Feld rennen. Das geht aber nicht. Deswegen müssen Aron und Sabine außen rum. „Das kann schon manchmal schwierig sein, dann die Fährte wieder aufzunehmen“, sagt Tatjana Dreyer. Für Aron aber kein Problem. An den Lagerhallen angekommen, wird er noch aufgeregter, riecht hier und dort, rennt von einer Tür zur nächsten. Ein auffälliges Verhalten: Irgendwo hier muss die vermisste Person sein.

„Wir haben auch schon mal eine Schildkröte gesucht“

Wie oft ein Einsatz nötig oder sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen Fall ab: „Manchmal müssen wir zweimal in einer Woche los, dann ist wieder vier Wochen nichts“, sagt Tatjana Dreyer. Den Großteil der Arbeit machen entlaufene Hunde oder Katzen aus. „Wir haben aber auch schon mal eine Schildkröte gesucht, die konnten wir dann mit Erdbeeren wieder anlocken. Die mögen die Farbe Rot“, sagt Tatjana Dreyer und lacht.

Um die Witterung aufzunehmen, brauchen die Spürhunde eine Geruchsprobe – am besten luftdicht aufbewahrt in einem Glas. Quelle: Jacob Deckers

Doch neben wöchentlichen Trainings übernehmen die Hundeführerinnen und Hundeführer auch Beratungsdienste und absolvieren ab und zu Spezialtrainings wie das an diesem Tag – und das alles unbezahlt. Und auch die Ausbildung selbst ist nicht billig. Also warum das Ganze? „Also zuerst einmal ist es eine geistige und körperliche Auslastung für den Hund“, erklärt Jasmin. „Und natürlich auch für mich. Das Trailen macht aber einfach Spaß und man tut etwas Sinnvolles noch dazu.“ Astrid Gebauer fügt hinzu: „Trailen macht einfach süchtig. John Boy zum Beispiel macht es einfach der Suche wegen. Aber auch das Glücksgefühl, wenn ein Tier dann wieder auftaucht, ist wirklich großartig.“ Dass ein Team bei einem Einsatz ein Tier wiederfindet, passiert eher selten, auch weil oft gar kein Einsatz nötig ist, oder die Tiere durch andere Maßnahmen wieder auftauchen. Meistens kann aber durch einen Einsatz beispielsweise ein Gebiet eingegrenzt werden. Durch gezieltes Plakatieren werden auch da die Tiere wieder gefunden.

Quark mit Leberwurst als Belohnung

Zuletzt ist Simone mit ihrer Hündin Ayla dran. Beide starten direkt an den Lagerhallen, denn dort war Aron schon so aufgeregt. Auch Ayla zeigt ein auffälliges Verhalten, und bleibt irgendwann vor der weißen Tür einer großen, grünen Lagerhalle stehen. Darin stehen lauter Traktoren, Anhänger und andere Gewerkschaften, die auf dem Bauernhof nicht fehlen dürfen. Ayla durchsucht die ganze Halle, doch von der „verschwunden Astrid“ keine Spur. Simone hat sie jedoch schon erspäht und mit ein bisschen Hilfe kommt jetzt auch Ayla an ihr Ziel. So kommt auch diese Suche zu einem glücklichen Ende. Auch für Ayla, denn sie bekommt ihre Belohnung: Quark mit Leberwurst.

