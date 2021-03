Hannover

Was in Hannover noch nicht geht, ist in manchen Städten in Niedersachsen wegen geringerer Inzidenzwerte seit Montag wieder erlaubt. Kunden dürfen etwa in Celle, Hildesheim oder Braunschweig zum Einkaufen in die Geschäfte, wenn sie vorher telefonisch oder per Mail einen Termin vereinbart haben und wenn Corona-Regeln in Bezug auf Datenerfassung, Höchstkundenzahl, Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. „Click & Meet“ heißt das Prinzip, im Unterschied zu „Click & Collect“, bei dem nur online vorbestellte Waren abgeholt werden dürfen.

Regeln stiften Verunsicherung

In Celle etwa öffneten am Montagvormittag nach und nach immer mehr Läden; auch in Hildesheim hatte ein großer Teil der Geschäfte aufgesperrt. Der Andrang hielt sich jedoch vorerst in Grenzen. Einzelhändler verwiesen auf die Verunsicherung, die derzeit noch in Sachen Corona-Regeln herrsche.

In den Outlet-Centern in Wolfsburg und Soltau wurde der Betrieb wieder hochgefahren, ebenfalls nach dem „Click & Meet“-Verfahren. Dabei müssen die ansässigen Geschäfte selbst entscheiden, ob sie dafür öffnen oder nicht. Beide Center haben in regulären Zeiten ein großes Einzugsgebiet. Sogenannten Einkaufstourismus will die Landesregierung allerdings derzeit mit Hilfe ihrer Corona-Regeln vermeiden.

Von Bernd Haase