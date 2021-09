So lief der 40-jährige Widerstand gegen Gorleben

Hannover

Am besten hat es vielleicht Lieselotte Wollny zusammengefasst, Hausfrau und Bäckerin, schnell eines der prägenden Gesichter des Widerstands gegen das geplante Atommüllendlager in Gorleben und später als Parteilose für die Grünen zeitweilig Mitglied im Bundestag: „Wir wollen den Schiet nich’ haben“, rief sie im April 1996 beim sogenannten Frühjahrsputz im nahegelegenen Dannenberg.

Dort hatten sich zu Ostern 3000 Atomkraftgegner versammelt, weil im Mai Castor-Behälter mit strahlendem Müll ins Zwischenlager in Gorleben gebracht werden sollten. Das Wort „Schiet“ passte bestens zum Begriff Atomklo, und der wiederum stand für die Stimmungslage vieler Menschen im Wendland: Dass ihre abgelegene Heimat im dünn besiedelten niedersächsischen Zonenrandgebiet dazu herhalten sollte, hochgefährliche Abfälle ohne größeres Aufsehen unter der Erde zu verklappen.

Ein abgelegener Salzstock weckt Begehrlichkeiten

Bis vor gut vier Jahrzehnten dürfte es kaum einem Deutschen bekannt gewesen sein, dass es da an der Elbe dieses Gorleben gibt, urkundlich erwähnt erstmals im Jahr 1360, gelegen 20 Meter über Normalnull im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit dem sich anschließenden Kiefernwaldgebiet Gartower Tannen und dem darunter liegenden Salzstock. Letzterer war der Grund für Gorlebens sich dramatisch erhöhenden Bekanntheitsgrad.

Sogar ein Atomkraftwerk war einmal geplant

1977 kündigte der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) ein „Nukleares Entsorgungszentrum“ an, zu errichten in Gorleben. Es sollte nach anfänglichen Plänen neben dem Zwischenlager und dem zentralen Endlager für deutschen Atommüll im Salzstock sogar noch eine Wiederaufbereitungsanlage für Brennstäbe in Dragahn enthalten. Noch frühere Überlegungen, im nahegelegenen Langendorf an der Elbe ein Atomkraftwerk zu errichten, hatte Albrecht allerdings nicht aufgegriffen.

Ende März 1979 zogen Demonstranten unter dem Motto „Albrecht wir kommen!“ Richtung Hannover. Quelle: Wolfgang Weihs/dpa

„Das Nachdenken über das Jahr 1977 (...) führt mich in eine Zeit, in der Deutschland noch ein anderes Land war“, sagte später einmal die Grünen-Politikerin Rebecca Harms, die aus dem Wendland stammt und damals 20 Jahre alt war. Mitte der Siebzigerjahre protestierten die Leute noch nicht wie heute gegen Windenergieanlagen oder Stromtrassen. Als Albrecht seinen Plan verkündet hatte, formierte sich jedoch umgehend Widerstand vor Ort, unterstützt von Atomkraftgegnern aus ganz Deutschland. „Gorleben soll leben“ wurde zum geflügelten Wort.

Ein legendärer Treck ...

Legendär ist der sogenannte Gorleben-Treck. Mit Traktoren, mit Fahrrädern und zu Fuß zogen Menschen aus dem Wendland Ende März 1979 unter dem Motto „Albrecht wir kommen!“ Richtung Hannover. Unterwegs schlossen sich immer mehr Sympathisanten an. Rund 100.000 waren am Ende bei der Abschlusskundgebung auf dem Klagesmarkt. Es war die bis dato größte Demonstration in Niedersachsen, und sie verlief friedlich.

... und eine freie Republik

Im April 1980 zogen Atomkraftgegner auf eine Waldlichtung bei Gorleben, bauten Hütten in der Anordnung eines Rundlingsdorfes und riefen schließlich am 3. Mai die Republik Freies Wendland als eigenen Staat aus. Harms war Sprecherin; es gab einen eigenen Pass, ein eigenes Wappen und eine Grenzübergangsstation mit Schlagbaum. Einen Monat später wurde das Gelände von Polizei und Bundesgrenzschutz geräumt. Die rund 2500 Bewohner leisteten passiven Widerstand in Form einer Sitzblockade und ließen sich wegtragen.

Bei Castortransporten gerieten Polizei und Demonstranten regelmäßig aneinander. Quelle: Kay Nietfeld (dpa)

Friedlich ging es in der Folgezeit nicht immer zu. Gegen die Castortransporte mit abgebrannten Brennelementen ins Zwischenlager protestierten in den Jahren zwischen 1995 und 2011 immer wieder Tausende. Ziel war es, die Bahnstrecken und Straßen mit Anketten an den Gleisen oder Baumstämmen zu blockieren. Manchmal wurde um jeden Meter Fahrtstrecke gekämpft.

Widerstand schweißt zusammen

Weil auch gewaltbereite Mitglieder des damals sogenannten Schwarzen Blocks als Minderheit unter den Demonstranten waren, kam es zu regelmäßig zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die auch Wasserwerfer einsetzte. Dass bei den Scharmützeln oft auch friedliche Atomgegner wie der Landwirt Adi Lambke, Vorsitzender der Bäuerlichen Notgemeinschaft im Wendland, körperlichen Schaden nahmen, schweißte die Widerständler zusammen. Hausfrauen und Rechtsanwälte, Bauern und Ärzte, Schüler und Lehrer engagierten sich im Landkreis Lüchow-Dannenberg gegen die Pläne der Atomwirtschaft. „Da hat sich ein intensives Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Wir ziehen alle an einem Strang“, schilderte es die Ärztin Iris Scheerbarth aus Lüchow.

Im Mai 1980 besetzten tausende von Atomkraftgegnern den Bauplatz für die geplante Tiefbohrung 1004 bei Lüchow-Dannenberg. Innerhalb weniger Tage entstand ein „Hüttendorf“ Nach 33 Tagen, am 3 Juni 1980, wurde die „Republik Freies Wendland“ von 10.000 BGS-Beamten gewaltsam geräumt und zerstört. Quelle: Rainer Dröse

Noch mehr als 100 Behälter im Zwischenlager

Gorleben gehört durch die Abgaben der Atomwirtschaft zu den reichsten Gemeinden Niedersachsens. Dabei zeichnete sich schon früh ab, dass aus den Endlagerplänen nichts werden würde. Alle zwischen 1979 und 1999 vorgenommenen Bohrungen hatten Zweifel an der Eignung des Salzstocks aufkommen lassen. Atomarer Müll ist dort nie eingelagert worden, lediglich im oberirdischen Zwischenlager befinden sich mehr als hundert Behälter. Was mit ihnen passiert, ist unklar – die geltende Genehmigung läuft 2034 aus.

Chronologie 22. Februar 1977: Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) benennt Gorleben im Kreis Lüchow-Dannenberg als Standort für ein „Nukleares Entsorgungszentrum“. Außer dem Endlager sollen auf zwölf Quadratkilometern Fläche eine nukleare Wiederaufbereitungsanlage (WAA) und weitere Atomanlagen entstehen. 12. März 1977: Tausende Atomkraftgegner aus der ganzen Bundesrepublik demonstrieren zum ersten Mal in Gorleben gegen den geplanten Bau des Atommülllagers. 25. bis 31. März 1979: Landwirte aus dem Wendland ziehen in einem großen Treck nach Hannover. Zur Abschlusskundgebung kommen 100.000 Demonstranten. Unter dem Eindruck der Proteste erklärt Albrecht den Bau einer WAA in Gorleben für nicht durchsetzbar. 3. Mai bis 4. Juni 1980: Atomgegner besetzen die Bohrstelle 1004 im Gorlebener Wald, errichten ein Hüttendorf und rufen die „Republik Freies Wendland“ aus. Nach einem Monat räumt und zerstört ein Großaufgebot der Polizei das Dorf. 25. April 1995: „Tag X“: Erster Castortransport ins Zwischenlager Gorleben. Es gibt massive Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Begleitet von heftigen Protesten, rollt von nun an bis 2011 fast jährlich ein Transport ins Wendland. 1. Oktober 2000: Beginn eines zehnjährigen „Moratoriums“ bei der Erkundung des Salzstocks Gorleben. 27. Juli 2013: Weil die Suche nach einem Endlager neu starten soll, werden die Erkundungsarbeiten in Gorleben gänzlich beendet. Mai 2017: Das Standortauswahlgesetz tritt in Kraft. Die Bundesregierung verspricht eine ergebnisoffene, wissenschaftsbasierte und transparente Endlagersuche. 1. Januar 2018: Das Bergwerk Gorleben geht in den „Offenhaltungsbetrieb“ über: Die Erkundungsbereiche werden gesperrt, die Maschinen nach oben geholt, die Schächte werden aber nicht zugeschüttet. 28. September 2020: Die Bundesgesellschaft für Endlagerung gibt bekannt, welche Standorte in Deutschland für ein Endlager infrage kommen. Gorleben steht nicht mehr auf der Liste und fällt aus dem Suchverfahren.

Der Deckel über dem eigentlichen Gorlebener Atomklo, dem Endlager, bleibt aber nun endgültig geschlossen. „Mi Mudder secht: Wer nicht hören will, muss fühlen“, hatte Lieselotte Wollny in der ihr eigenen Wortwahl gesagt, als es im Wendland wieder einmal hoch her ging. Sie ist vor knapp zwei Jahren hochbetagt gestorben und kann nun nicht mehr erleben, dass sie damit vor 25 Jahren beschrieben hat, wie sich die Dinge in der Atompolitik nun entwickeln.

Von Bernd Haase