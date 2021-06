Hannover

Es gibt den privaten Günter Wigbers, 55 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern. Und es gibt den öffentlichen Günter Wigbers, Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister von Sögel im Emsland. Selbstverständlich lassen sich beide nicht ohne Weiteres voneinander trennen.

Und doch muss sich das der CDU-Politiker genau so vorgestellt haben, als er als Unternehmer Günter Wigbers um die Jahreswende herum Vermieter des Gemeindedirektors Günter Wigbers wurde. Da hatte er gerade ein Grundstück mit einer Kindertagesstätte gekauft, die von seiner Kommune betrieben wird.

Der Verwaltungschef von Sögel zahlt also jeden Monat mehrere Tausend Euro Miete an sich selbst. Genau genommen zahlt natürlich die Gemeinde die Miete, und zwar an eine kurz vor dem Immobiliengeschäft gegründete GmbH. Deren Hauptgesellschafter ist Günter Wigbers, weitere Anteile halten die Ehefrau, der Sohn und die Tochter. Die private Adresse des Samtgemeindebürgermeisters und die der Wi-Com GmbH sind identisch. Der Sohn ist Geschäftsführer. Das Geld bleibt in der Familie.

In aller Stille eingefädelt

Und jetzt ist die Aufregung im beschaulichen Sögel mit seinem barocken Jagdschloss groß. Das hat sicher auch mit der Kommunalwahl im Oktober zu tun, bei der Wigbers nach 15 Jahren als Rathauschef nicht noch einmal antritt. Vor allem hat es aber mit den Umständen des Immobiliengeschäfts zu tun, das der 55-Jährige in aller Stille im vergangenen Herbst eingefädelt hat.

Attraktion in Sögel: Das Jagdschloss Clemenswerth des einstigen Kölner Kurfürsten Clemens August. Quelle: Willi Rolfes/dpa

Sögel liegt im nördlichen Emsland, etwa 8000 Einwohner hat der Ort, 17.000 die Samtgemeinde. Zuletzt war Sögel im vergangenen Jahr mit einem umgekippten Schwertransport zu größerer Bekanntheit gelangt. Ein Hunderte Tonnen schwerer Gastank hatte danach wochenlang die Umgehungsstraße versperrt. Zur Samtgemeinde gehören Dörfer wie Stavern oder Groß Berßen. In Stavern hat es vor drei Jahren so schwer im Moor gebrannt, dass die Rauchsäule vom All aus zu sehen war. Groß Berßen machte 2010 Schlagzeilen, als Niedersachsens damaliger Finanzminister Hartmut Möllring (CDU) die Landesbeteiligungsgesellschaft HannBG von Hannover ins Emsland verlegte, der geringen Gewerbesteuer wegen. Emsländer gelten als bodenständig und gottesfürchtig. Von einer gewissen Schlitzohrigkeit sind sie angeblich auch, wenn es ums Geschäft geht.

Der Ruf ist im Eimer

Ob der „Kita-Deal“, wie sie das Geschäft in Sögel nennen, für Wigbers am Ende ein gutes Geschäft war, darüber wird nun leidenschaftlich gestritten. Der Ruf des 55-jährigen CDU-Politikers ist jedenfalls im Eimer. Die Kommunalaufsicht des Emslands prüft, ob dabei alles mit rechten Dingen zugegangen ist, wartet aber noch auf eine Stellungnahme des Gemeindedirektors, und die Staatsanwaltschaft in Osnabrück ermittelt auch.

„Offenkundig unsensible Vorgehensweise“: Günter Wigbers (CDU), Samtgemeindebürgermeister von Sögel, hat sich mittlerweile entschuldigt. Quelle: NDR/Kerstin Staben

Bei der Zentralstelle für Korruptionsstrafsachen wurden nach Angaben von Staatsanwalt Christian Bagung vier Anzeigen erstattet – zwei anonym sowie eine von der Gemeinde und eine von der SPD-Fraktion im Rat. Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Untreue sind die Folge. Wigbers habe über seinen Verteidiger „umfangreiche Kooperationsbereitschaft zur Aufklärung des Sachverhalts signalisiert“, sagt Staatsanwalt Bagung.

Der Gemeindedirektor hat sich öffentlich für seine „offenkundig unsensible Vorgehensweise“ entschuldigt. Auf Anfragen der HAZ hat er nicht reagiert. Die Gemeinde lehnt jede Äußerung mit Blick auf die Verfahren bei Staatsanwaltschaft und Kommunalaufsicht ab.

CDU stimmt für Anzeige

Der CDU ist der „Kita-Deal“ offenbar ziemlich peinlich, sie übt sich in größtmöglicher Distanz. Im Gemeinderat hat sie sogar für den SPD-Vorschlag gestimmt, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Die SPD schäumt. „Das Immobiliengeschäft unseres Gemeindedirektors umfasst weit mehr als nur eine Frage einer unsensiblen Vorgehensweise“, sagt der Ratsherr Ralf Schröder. Es lasse jeden Anstand vermissen.

„Der Verkaufspreis ist der Gemeinde nicht bekannt“: Das Rathaus von Sögel. Quelle: Christine Koenig/dpa

Fuchsig macht die Genossen, dass Wigbers sein Geschäft zunächst nicht öffentlich machte und bis heute nicht alle Details preisgibt. Als die Fraktion die Kaufsumme über eine Ratsanfrage vom Verwaltungschef erfahren wollte, bekam sie von Wigbers als Antwort: „Der Verkaufspreis ist der Gemeinde nicht bekannt; die privaten Vertragspartner sind nicht bereit, diesen gegenüber der Gemeinde und/oder den Ratsmitgliedern offenzulegen.“

Kaufpreis: 1,9 Millionen Euro

Das ist natürlich auch ein wenig putzig, dass der private Unternehmer Günter Wigbers dem Verwaltungschef Günter Wigbers nicht verraten will, was seine Wi-Com GmbH für den Kauf hingeblättert hat. Der Gemeindedirektor könnte auch seinen Sohn fragen. Der ist schließlich Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Im Grundbuch beim Amtsgericht in Meppen jedenfalls sind fast 1,9 Millionen Euro als Kaufpreis eingetragen, genau 1.881.000 Euro „Das ist kein Schnäppchen, aber auch nicht besonders teuer“, sagt jemand, der sich vor Ort auskennt.

Und die monatlichen Mieteinkünfte sind mutmaßlich auch nicht schlecht. In dem Gebäude befindet sich neben der Kita ein Postamt, eine Niederlassung des Bildungswerks der Niedersächsischen Wirtschaft und die örtliche Tafel.

US-Soldaten, die Atomsprengköpfe bewachten

Für die Kita überweist die Gemeinde monatlich 5800 Euro Nettokaltmiete an die Gesellschaft ihres Rathauschefs. Das ist die Summe, die die Gemeinde mit dem vorherigen Eigentümer vereinbart hatte. Die Verhandlungen mit dem Mann aus Bayern hat vor etwa eineinhalb Jahren nicht der Gemeindedirektor geführt, sondern seine Stellvertreterin.

Damals gab es für sehr viele Kinder Anmeldungen zur Kita. Die Gemeinde brauchte also dringend eine weitere Einrichtung. Ein Neubau wäre mangels Zeit keine Option gewesen. Also kam man auf das Gebäude am Ortsrand, wo Räume leer standen. Die wurden früher von US-Soldaten genutzt, die bis in die Neunzigerjahre im Nachbarort Lahn Atomsprengköpfe bewachten, danach waren Flüchtlinge untergebracht.

700.000 Investitionskosten

Für die Kita schienen die Räume nun gut geeignet – der Eigentümer hat allerdings noch rund 700.000 Euro in den kitagerechten Umbau gesteckt. Der Investitionsaufwand sollte zum Teil über den Mietzins refinanziert werden. Die Gemeinde hat ihrerseits eine niedrigere sechsstellige Summe investiert, für Spielgeräte auf dem Außengelände etwa. Der Rat stimmte im Mai 2020 einstimmig zu. Wigbers Unternehmen ist ein knappes halbes Jahr später durch Erwerb des Grundstücks in den Mietvertrag eingestiegen.

Wann genau beim Gemeindedirektor der Gedanke reifte, dass die Kita ein gutes Anlageobjekt für ihn und seine Familie sein könnte, ist nicht ganz klar. Die neue Kita muss schon in Betrieb gewesen sein, als sich der Verwaltungschef an den Vermieter in Bayern wandte. So jedenfalls erinnert sich der Bauingenieur, der im Süden von München lebt. Wigbers habe ihm gesagt, er höre als Gemeindedirektor auf und interessiere sich für das Grundstück. Ihm sei das recht gewesen, wollte er die Immobilie doch schon lange loswerden. Man kam also zueinander.

Fast 400.000 Euro Zuschüsse

Und dann sind da noch 381.000 Euro an öffentlichen Zuschüssen für den kitagerechten Umbau der Immobilie, auf die Wigbers ein Auge geworfen hat. Die Gemeinde hat das Fördergeld im April 2020 beantragt, im Haushalt ist die Summe bereits hinterlegt. Entschieden wurde über die Zuwendung aber noch nicht.

Im Mietvertrag hatten die stellvertretende Gemeindedirektorin und der Bauingenieur aus Bayern vereinbart, dass der Vermieter die Zuwendung für seine Investitionen bekommen soll. Mittlerweile beansprucht das Geld der Gemeindedirektor für sein Familienunternehmen. Die Wi-Com GmbH „hat den Anspruch hierauf an die finanzierende Bank abgetreten“, hat Wigbers auf Anfrage der SPD erklärt.

Miete könnte steigen

Doch was passiert, wenn die Förderung abgelehnt wird? Oder der Landkreis Emsland zu dem Ergebnis kommt, dass das Geld an den vorherigen Eigentümer fließen muss, „da bei ihm der investive Aufwand liegt“, wie eine Sprecherin mitteilt? „Unserem Verständnis nach sollen die Mittel demjenigen bewilligt werden, der die finanziellen Aufwendungen trägt.“

Wigbers dürfte so oder so auf der sicheren Seite sein. Die Mietvereinbarung enthält für den Fall, dass die Fördersumme nicht oder nicht in voller Höhe an die Vermieterin ausgezahlt wird, einen Fallschirm. Dann erhöht sich der Mietzins anteilig um die ausgebliebene Zuwendung. Die Gemeinde zahlt in dem Fall also mehr Miete an ihren Rathauschef. Klingt doch irgendwie nach einem guten Geschäft.

