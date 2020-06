Hannover

Marinesoldaten in Wilhelmshaven erfahren dieser Tage viel Zuspruch – auf Parkplätzen von Supermärkten. „Da bedanken sich Passanten spontan für unseren Einsatz“, sagt Kapitänleutnant Jan Kliche. Der Einsatz besteht darin, Milch und Mehl einzukaufen, Medikamente aus Apotheken zu holen und dies Menschen aus Corona-Risikogruppen an die Haustür zu bringen. Auch Wochen nach Ausbruch des Virus im Land ist eine Truppe von Soldaten, deren ursprünglich geplante Lehrgänge ausfallen, täglich in dieser Mission unterwegs. „Anfangs waren es um die fünf Einkaufsfahrten pro Tag, inzwischen noch ein oder zwei“, erzählt Kliche. Zusätzlich holen die Soldaten Lebensmittel für die Tafel aus Geschäften ab: „Als Bundeswehr sind wir logistisch gut aufgestellt.“

Einsatz vorerst bis Ende Juni

„ Bundeswehr hilft“ heißt das Programm, von dem auch die Gesundheitsämter in mehreren Landkreisen profitieren. In Celle sind nach Angaben des Landeskommandos Niedersachsen fünf, im Heidekreis sechs und in Gifhorn sieben Soldaten als Unterstützer eingesetzt. An diesen Bundeswehrstandorten funktioniert die Zusammenarbeit mit den Kreisverbindungskommandos des Militärs offenbar besonders gut; theoretisch hätten auch andere Kreise und Städte um Amtshilfe bitten können. Die Einsätze sind zunächst bis Ende Juni befristet und können bei Bedarf verlängert werden. „Als Bundeswehr machen wir es gerne, immer nach unseren Möglichkeiten“, sagt Landeskommandeur Berend Burwitz. „Es ist auch für die eingesetzten Soldaten eine befriedigende Tätigkeit.“

Anzeige

Stabsunteroffizier Rüdiger Glöer betreibt in der Immelmann-Kaserne in Celle normalerweise die Apotheke, regelmäßig ist er auch bei der Flugunfallbereitschaft dabei. Beim Einsatz im Gesundheitsamt ist seine Sprechstunde nun telefonisch. Der Sanitäter ist einer der fünf Soldatinnen und Soldaten, die den Landkreis Celle seit gut einem Monat bei der Aufklärung von Corona-Infektionsketten unterstützen und Erkrankte medizinisch beraten. „Wir wurden eingewiesen und haben zwei Stunden später erste Telefonate mit Kontaktpersonen geführt,” erzählt der 28-Jährige.

Weitere HAZ+ Artikel

„Soldaten sind auch Seelsorger“

Vom Testlabor erhält das Gesundheitsamt die Kontaktdaten von Infizierten – am Donnerstag meldete das Sozialministerium für den Landkreis wieder zwei neue Fälle. Im Telefonat ermitteln die Soldaten die mögliche Infektionskette, um Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken. „Meist stoßen wir auf Verständnis“, sagt der Sanitäter. „Es kam aber auch schon vor, dass jemand in Tränen ausbrach oder aggressiv reagiert hat.” Daneben betreut das Team die Erkrankten. „Wir fragen nach dem Wohlbefinden, dem Verlauf der Krankheit, ob es Symptome in der Familie gibt”, sagt Glöer. Die Menschen sollten sich gut betreut fühlen: „Einige sind total isoliert, fühlen sich alleine, da werden wir auch zum Seelsorger.”

Landrat lobt die Zusammenarbeit

Celles Landrat Klaus Wiswe lobt die Zusammenarbeit. „Sie gibt uns die Möglichkeit, zusätzlich zu der Herausforderung der Corona-Pandemie ein Stück weit in den normalen Aufgabenkanon der Kreisverwaltung im Gesundheitsamt zurückzukehren“, sagt er. Das betreffe etwa Schuleingangsuntersuchungen, Begutachtungen und Unterweisungen.

Das Bundesverteidigungsministerium hatte die Unterstützung Anfang April angeboten. Nicht in allen Bundesländern machten Kommunen von dem Angebot der potenziell 15.000 „ Bundeswehr hilft“ -Soldaten Gebrauch. Besonders zu Anfang indes waren Sanitäter stark gefragt. In Hannover etwa halfen 45 Soldaten beim Aufbau des Behelfskrankenhauses auf dem Messegelände. Dieses wurde bisher nicht benötigt, weil die Zahl der Erkrankten nicht wie befürchtet stieg. Insgesamt verläuft der Einsatz an der Corona-Front zurzeit recht entspannt, wie Landeskommandant Burwitz sagt: „Wir sind zum Glück erstmal übern Berg.“

Grundgesetz regelt die Amtshilfe Am sichtbarsten für die Bevölkerung sind Soldaten immer dann, wenn sie zu Unterstützung ziviler Organisationen bei Naturkatastrophen und schweren Unglücken in Deutschland im Einsatz ist. Sandsäcke an Deichen aufzutürmen, Schneisen bei Waldbränden zu schlagen oder Dächer von Schneelasten zu befreien, fällt rechtlich unter den Begriff Amtshilfe. Das gilt auch für die aktuellen Einsätze im Rahmen der Corona-Eindämmung. Das Grundgesetz regelt in den Paragrafen 35 und 87a die Umstände, die dazu führen können, dass die Bundeswehr in Deutschland eingesetzt wird – von der Amtshilfe bis zum Notstand. Erforderlich ist ein Hilfeleistungsantrag der zivilen Behörden, der erläutert, warum die Unterstützung erforderlich ist. Die Bundeswehr entscheidet dann, welches Personal dazu eingesetzt werden könnte. Die Aufgaben im Zuge der Amtshilfe sind sogenannte subsidiäre Aufträge. Das bedeutet, die Bundeswehr hilft, wenn die zuständige Behörde selbst die Aufgabe nicht schneller und besser erfüllen kann. Keine Hilfe darf die Bundeswehr leisten, wenn sie in ihrer Einsatzfähigkeit beeinträchtigt würde. Auch zu privaten Unternehmen, etwa Spediteuren, darf sie nicht in Konkurrenz treten.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Schulte