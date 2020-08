Soltau

Ein Lama namens Klaus ist in Soltau von seiner Koppel ausgebüxt und hat einen Streifzug durch die Stadt unternommen. Nach mehreren Hinweisen von Anwohnern habe die Polizei der Spur des Tieres folgen können, wie diese am Mittwoch mitteilte.

Lesen Sie auch: Hochzeit feiern mit Alpakas – das ist in Hannover möglich

Anzeige

Noch bevor die Beamten eingriffen, schnappte sich ein Passant die Leine des Lamas und band es an einem Laternenpfahl an. Auch wenn das Tier nicht gespuckt habe, hab es sich über die Festsetzung am Dienstag nicht erfreut gezeigt, so die Polizei. Die Beamten betreuten das Lama und übergaben es seiner Besitzerin.

Von RND/dpa