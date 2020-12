Soltau

Wer häufiger auf der Autobahn 7 zwischen Bispingen und Bad Fallingbostel unterwegs ist, hat nicht nur die Erweiterung des Designer-Outlets Soltau mit eigenen Augen miterlebt. Autofahrer können hier auch die Entwicklung der ganzen Stadt erkennen – zum Beispiel an dem roten „Harry“-Schriftzug zwischen den Wäldern, der auf die Großbäckerei verweist. Und was an der Abfahrt Soltau-Ost zu sehen ist, wirkt sich auf die gesamte Stadt aus. Und zwar positiv.

Gewerbegebiet von 50 auf 1000 Arbeitsplätze gewachsen

22.000 Einwohner, 13.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze – mit den Gewerbegebieten an der Autobahn wächst auch die Stadt. Nicht nur „Harry“ hat dort eine Großbäckerei gebaut, sondern auch andere bekannte expandierende Betriebe siedelten sich an, zum Beispiel der Logistikdienstleister Schnellecke Logistics mit Hauptsitz in Wolfsburg. Von etwa 50 Arbeitsplätzen im Jahr 2006 ist das Gewerbegebiet Soltau-Ost III auf heute mehr als 1000 Arbeitsplätze gewachsen.

Wer dieser Tage durch die Fußgängerzone in der Innenstadt schlendert, sieht zwar wegen der geschlossenen Geschäfte nur wenig Menschen – aber kein leerstehendes Ladenlokal. Allein das ist schon außergewöhnlich und war vor einigen Jahren auch noch anders. Als das Designer Outlet an der A 7 kam fürchtete Soltau um seine Innenstadt, doch die City hat offenbar am Ende durch die große Konkurrenz nicht gelitten.

Immer mehr junge Familien ziehen in die Stadt

Auch mit anderen Zahlen kann die kleine Stadt an der Autobahn heute von sich reden machen und macht beinahe den Eindruck eines sogenannte Hidden Champions, eines versteckten Gewinners. „Ich bin stolz darauf, wie Soltau sich entwickelt hat“, sagt Helge Röbbert, seit sechs Jahren parteiloser Bürgermeister mit dem Wahlspruch „Klartext“. Konzentrierte sich die Stadt zunächst auf die Entwicklung von Gewerbe und Arbeitsplätzen, zieht sie nun auch in Sachen Soziales nach. Denn seit immer mehr junge Familien herziehen, laufen Grundschulen und Kitas voll. Zusätzliche Plätze werden dringend benötigt. Eine neue Kindertagesstätte ist bereits fertig, drei weitere geplant.

„Ich bin stolz darauf, wie sich Soltau entwickelt hat“: Bürgermeister Helge Röbbert (parteilos). Er ist seit sechs Jahren im Amt. Quelle: privat

Die neuen Kitaplätze werden mit Sicherheit gebraucht werden: Um 50 bis 70 Wohneinheiten wuchs Soltau in den vergangenen Jahren jährlich, 2021 kommen allein in einem Neubau an der Winsener Straße 220 Stück dazu, ein Neubaugebiet wird Platz für weitere 250 Wohneinheiten schaffen. „Wir haben 6000 Einpendler pro Tag und wünschen uns natürlich, dass viele von ihnen auch bei uns wohnen“, sagt Röbbert.

Herausforderungen wachsen auch im Gesundheitsbereich

Für die Stadt bedeutet das aber nicht nur höhere Einnahmen, sondern auch wachsende Herausforderungen – zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsversorgung. In Kooperation mit dem Heidekreisklinikum hat die städtische Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft (AWS) neben dem Krankenhaus ein Wohn- und Ärztehaus gebaut. „Das Besondere an den Wohnungen ist, dass sie ausschließlich an Pflegepersonal, Doktoranden und Krankenschwestern vermietet werden“, sagt Olaf Hornbostel, Geschäftsführer der AWS. „Damit wollen wir den Gesundheitsstandort Soltau fördern und attraktives Wohnen für diese Fachkräfte ermöglichen.“

Das Wohn- und Ärztehaus am Oeninger Weg 34. Im Januar öffnet dort noch eine Praxis für Physiotherapie. Quelle: Carolin George

Im Jahr 1993 gegründet, hat die städtische Gesellschaft auch die erste sogenannte Konversion einer ehemaligen Kaserne in Niedersachsen überhaupt initiiert: die Verwandlung des früheren Militärkomplexes an der Winsener Straße zu einem Dienstleistungszentrum.

Kommt das neue Zentralklinikum nach Bad Fallingbostel ?

Reine Erfolgsgeschichten, so scheint es, sind derzeit aus Soltau zu hören. Wenn da nicht die jüngste Entscheidung des Landkreises Heidekreis wäre. Der nämlich plant ein neues Zentralklinikum. Statt des Heidekreis-Klinikums mit Standorten in Soltau und Walsrode soll es künftig eine einzige Klinik geben – allerdings nicht etwa in Soltau, sondern in Bad Fallingbostel.

Designer Outlet soll noch größer werden Nicht nur die Stadt Soltau wächst, auch das Designer Outlet Center an der Autobahn 7 will expandieren. Im Jahr 2012 eröffnet, soll es nun größer werden. Die Stadt hat eine Vergrößerung um 5000 Quadratmeter beantragt. Lieber wären den Betreibern 10.000 Quadratmeter gewesen, doch die hatte das zuständige Landesministerium bereits abgelehnt. Zurzeit läuft das Raumordnungsverfahren. Für Soltau sei das Center ein Magnet, sagt Bürgermeister Helge Röbbert. Die Stadt zähle auch aufgrund des Outlets drei Millionen Tagesgäste pro Jahr. Einen negativen Effekt auf die Innenstadt habe es nicht.

Ob die Pläne Realität werden, steht zwar erst nach der Entscheidung des Landes über die Vergabe von Fördermitteln aus dem dafür vorgesehenen Strukturfonds II fest. Aber „Klartext“-Verfechter Helge Röbbert sagt schon jetzt: „Ich werde das nicht zulassen. Soltau wird sich gegen diese Entscheidung bis zum letzten Atemzug wehren.“

Von Carolin George