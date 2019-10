Hannover

Die Kultusministerkonferenz hat am Donnerstag bei ihrer Tagung in Berlin einen Prüfauftrag an die zuständigen Referenten der Länder gegeben, ergebnisoffen unterschiedliche Optionen der Sommerferienregelung für die Jahre 2025 bis 2030 zu erarbeiten. Wie Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SP...