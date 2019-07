Hannover

Während der Ministerpräsident seinen Gegner beim Krökeln wie immer keine Chance lässt, hat er mit dem Elektro-Auto am Stand der Autostadt aber so seine Probleme: Stephan Weil wird auf dem Sitz hin- und hergeschleudert –und rettet sich nur knapp über die Ziellinie. Zum Glück ist es nur ein Fahrsimulator – mit einem E-Auto in der Rennwagen-Version. Das Sommerfest der Landesvertretung Niedersachsen in Berlin beginnt traditionell mit dem Rundgang des Ministerpräsidenten. Eine Stunde später ist schon fast kein Durchkommen mehr. Geladen sind mehr als 3000 Gäste aus Bundes- und Landespolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und den Medien sowie Botschafter aus aller Welt.