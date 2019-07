Grohnde

Dem Atomkraftwerk Grohnde im Kreis Hameln-Pyrmont bleibt eine Abschaltung in der Hitzewelle vorerst erspart. Die Temperatur in der Weser sei weniger stark gestiegen als befürchtet, teilte der Betreiber Preussen Elektra am Samstag mit. „Der bisherige Temperaturverlauf sowie die Temperaturprognosen haben sich inzwischen so deutlich entspannt, dass eine vorübergehende Abschaltung des Kernkraftwerks nicht mehr zu erwarten ist“, sagte ein Sprecher.

Die Temperatur blieb mit 25 Grad unter dem Grenzwert

Das Atomkraftwerk wird mit Wasser aus der Weser gekühlt. Ab einer Obergrenze von 26 Grad Wassertemperatur des Flusses, darf aber kein wärmeres Wasser mehr in den Fluss zurückgeleitet werden, um das Ökosystem nicht zu gefährden. Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle am Donnerstag hatte Preussen Elektra mitgeteilt, dass Grohnde am Freitag abgeschaltet werden könnte. Am Freitagmittag blieb die Temperatur der Weser mit 25 Grad aber unter dem Grenzwert.

Von RND/lni