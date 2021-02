Lübeck

Für das Frühjahr sei noch Zurückhaltung zu spüren – wegen der Unsicherheit über die Entwicklung der Corona-Lage. Doch in der Hoffnung auf bessere Zeiten planen viele jetzt bereits den Sommerurlaub – das hat eine Umfrage der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) ergeben.

In Grömitz etwa gingen aktuell wieder zahlreiche Buchungen für die Sommerferien ein, so die TASH, das Buchungsverhalten liege auf Vorjahresniveau. Ähnlich sei es in St. Peter-Ording an der Nordsee. Überall gibt es bei den Buchungsanfragen einen erhöhten Informationsbedarf, was die Stornobedingungen angeht.

„Fremde eigene Wände“ sind im Trend

„Die Menschen wollen und werden zu uns nach Schleswig-Holstein reisen, sobald es wieder möglich ist“, sagt TASH-Geschäftsführerin Bettina Bunge. Schnell und unkompliziert erreichbare Orte würden voraussichtlich zunächst bevorzugt, um bei Bedarf auch schnell wieder nach Hause zurück fahren zu können. Klar im Trend liege der Urlaub in „fremden eigenen Wänden“, wo Urlauber autark seien, erklärt TASH-Sprecherin Manuela Schütze. „Wenn man buchen will, ist es sinnvoll, vorab die Hotels, Ferienwohnungsvermieter oder Campingplätze einmal anzurufen und sich über die Möglichkeiten zu informieren“, rät sie. Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Campingplätzen sei groß, ebenso nach Fahrradurlaub. Hier gebe es täglich Buchungen, sowohl für Touren auf Radfernwegen als auch für geführte Radreisen.

Ferienwohnungen werden schon knapp

„Für den Sommer gibt es schon einige Buchungen, aber es sind auch noch freie Kapazitäten verfügbar; mehr als in den Jahren zuvor zu dieser Jahreszeit“, sagt Doris Wilmer-Huperz von der Tourismusagentur Lübecker Bucht (TALB). Wenn man bestimmte Vorstellungen und Wünsche an eine Unterkunft habe, solle man allerdings nicht mehr allzu lange mit einer Buchung warten. „Zum Beispiel Ferienwohnungen mit zwei separaten Schlafzimmern werden schon knapp“, erklärt sie.

Sie gehe davon aus, „dass sich eine starke Dynamik bei den Anfragen und Buchungen einstellt, sobald es mehr Sicherheit gibt, wann wieder touristisch gereist werden kann“. Die Buchungslage zu Ostern und den Maifeiertagen sei wegen der ungewissen Lage noch verhalten. „Allerdings war es bei den Feiertagen und den Kurztrips in der Vor- und Nachsaison immer schon so, dass die Gäste kurzfristig buchen, weil sie zunächst die Wetterprognose abwarten.“

40 Prozent der Gäste haben schon 2020 gebucht

Die gefragteste Zeit sei auch 2021 wie jedes Jahr Mitte Juli bis Mitte August. Scharbeutz sei nach wie vor stark nachgefragt. In der Zentralen Zimmervermittlung der TALB könne sie allerdings feststellen, dass die nördlicheren Orte verstärkt gebucht werden. „Besonders Pelzerhaken erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit bei den Gästen“, sagt Doris Wilmer-Huperz. Auch Orte im Hinterland seien gefragt. Aufgrund von Gesprächen mit Vermietern würde sie vorsichtig schätzen, dass etwa 40 Prozent im aktuellen Urlaub schon für den nächsten Urlaub buchen. „So möchten sie sicherstellen, wieder die Wunschunterkunft beim Wunschvermieter zu bekommen.“ Die meisten Gäste verweilen zwischen sieben und zehn Tagen in der Hauptsaison.

Lübeck und Travemünde: Hälfte der Unterkünfte gebucht

Für Lübeck und Travemünde nimmt die Zahl der Buchungen für den Zeitraum ab Ostern zu, erklärt Doris Schütz von der Lübeck Travemünde Marketing GmbH (LTM), auch wenn verständlicherweise noch eine gewisse Zurückhaltung spürbar sei. „Aber der Wunsch zu verreisen ist da, und sobald das Reisen wieder möglich sein sollte, erwarten wir ein erhöhtes Buchungsaufkommen.“ Für die Sommerferien liege man bereits bei einem durchschnittlichen Buchungsaufkommen von rund 50 Prozent der von der LTM vermittelten Unterkünfte.

„Wir freuen uns auf den Neustart mit unseren Gästen“

„Wir freuen uns auf den Neustart und darauf, endlich wieder Gäste in Lübeck und Travemünde begrüßen zu können. Natürlich immer mit Abstand und unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheits- und Hygieneregeln“, sagt LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas. „Mit der Kampagne ,Verdammt lang Meer’ werden wir auch in diesem Jahr unsere Gäste in Travemünde zum Saisonbeginn wieder an die Hand nehmen, um ihnen den lang ersehnten Aufenthalt am Meer zu ermöglichen und sie gleichzeitig für die geltenden Sicherheitsregeln und veränderten Rahmenbedingungen zu sensibilisieren.“ So sehe es auch der Tourismuskodex vor, den der Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT) gemeinsam mit den Küstenorten der Ostsee in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht habe, um die Herausforderungen der kommenden Monate gemeinsam erfolgreich zu meistern.

Buchholz hofft auf Anlaufen zu Ostern

Auch Schleswig-Holsteins Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) sehnt die ersten Urlauber herbei. „Ich hoffe, dass wir schon zu Ostern wieder ein Anlaufen des Tourismus bekommen und wir – ähnlich wie im letzten Jahr – einen guten Tourismusboom im Sommer erleben werden“, sagte er.

Von Christian Risch