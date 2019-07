Sonntag wird der kälteste Tag der Woche in Niedersachsen

Hannover

Nach einer ungewöhnlich heißen Phase sinken die Temperaturen in Niedersachsen zum Wochenende wieder. „Der Sonntag wird der kühlste Tag der Woche“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Regen am Sonnabend dämpfe die aktuell hohe Waldbrandgefahr etwas, für eine nachhaltige Reduzierung gebe es aber nicht genügend Niederschlag.

Bereits am Freitag erreichen die Höchstwerte laut DWD nur noch zwischen 18 Grad an der Nordseeküste und 25 Grad im Göttinger Raum. Rund um Bremen erwarten die Wettexperten 21 Grad.

Kaltfront zieht über Deutschland

„Am Samstag kommt dann eine Kaltfront von der Nordsee und hat feuchte Luft im Gepäck“, sagte der DWD-Sprecher. Zwischen fünf und zehn Liter Regen pro Quadratmeter seien dann in wenigen Stunden möglich. Die Temperaturen sinken dem Meteorologen zufolge um ein bis zwei Grad und es gibt frischen Wind. Am Sonntag setze sich das wechselhafte Wetter mit kurzen Schauern fort und die Temperaturen erreichten nur noch zwischen 15 Grad an der Nordsee und 20 Grad in Göttingen.

Voraussichtliche Schauer zu Beginn der Woche führen nach DWD-Angaben zu keiner Entspannung in Sachen Waldbrandgefahr.

Von RND/dpa