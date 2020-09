Hannover

Kurz vor Herbstbeginn wächst auch in Niedersachsen die Sorge, dass zur aktuellen Corona-Pandemie eine Grippewelle hinzukommen könnte. Das Land hat deshalb deutlich mehr Impfstoff bestellt als in den vergangenen Jahren. Die Landesregierung will in Kürze mit einer groß angelegten Kampagne für eine Grippeschutzimpfung werben. Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) fordert vor allem Risikopatienten auf, sich impfen zu lassen.

1,41 Millionen Dosen für Niedersachsen

Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung werden für Niedersachsen für die Influenzasaison 2020/2021 mehr als 1,41 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung stehen. Dazu kommt noch eine Reserve in Höhe von 10 Prozent dieser Menge. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute dies eine Steigerung um etwa 20 Prozent, hieß es. Es handelt sich in diesem Jahr um einen Vierfachimpfstoff.

„In Zeiten der Corona-Pandemie wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass sich ab Ende Oktober möglichst alle Personen, die ein erhöhtes Risiko für eine Grippe- oder Covid-Erkrankung haben, gegen Grippe impfen lassen“, sagte Reimann. Auch für die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich sei eine Impfung dringend angeraten. „Unser Ziel ist es, in der kommenden Saison für einen möglichst umfassenden Grippeschutz, vor allem für die Älteren und Kranken, zu sorgen – und die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems mit Blick auf möglicherweise steigende Corona-Infektionszahlen vor einer Überlastung zu bewahren“, sagte Reimann.

Warnung von Spahn

Zuvor hatte bereits Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) zur Grippeimpfung aufgerufen. „Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Pandemie kann das Gesundheitssystem nur schwer verkraften“, sagte der CDU-Politiker. Deswegen habe die Bundesregierung zusätzlichen Grippeimpfstoff besorgt. Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen wolle, solle und könne das tun.

Die Ständige Impfkommission des Bundes empfiehlt die Influenzaimpfung für alle Personen ab 60 Jahren, teilweise für Schwangeren, für Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens, für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen sowie für Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden können. Auch medizinisches Personal sollte geimpft werden.

Kinderärzte empfehlen Impfung

Deutsche Kinderärzte empfehlen zudem allen Eltern in diesem Herbst eine Grippeimpfung für ihre Kinder – auch zum Schutz anderer. Kinder gelten als maßgebliche Überträger des Influenzavirus. Die Impfkommission lehnt aber alle Forderungen ab, die Grippeimpfung wegen der Corona-Pandemie auf größere Teile oder die gesamte Bevölkerung auszuweiten. Hintergrund dafür ist die Sorge, dass der Impfstoff dann nicht ausreichen könnte.

Die Impfkommission hatte bereits Anfang September vor drohenden Engpässen beim Grippeimpfstoff bei einer großen Nachfrage wegen Corona gewarnt. Bundesweit stehen demnach 25 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Allein für die vollständige Umsetzung der Impfempfehlungen der Kommission wären etwa 40 Millionen Dosen Influenzaimpfstoff notwendig, heißt es.

Von Marco Seng