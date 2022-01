Hannover

Es muss eine traumatische Situation für den Jungen gewesen sein. An einem Tag im Oktober 2020 wird er – gerade sechs Jahre alt – unangekündigt aus seinem Unterricht in einen Besprechungsraum seiner Grundschule geholt. Dort warten eine Richterin des Amtsgerichts Braunschweig, eine Kinderpsychiaterin und seine Verfahrensbeiständin, die vor Gericht dafür zuständig ist, dass seine Sicht im Sorgerechtsstreit der Eltern berücksichtigt wird. Die Frauen wollen herausfinden, wie der Junge zum Vater steht. Offenbar halten sie den Einfluss der Mutter für so stark, dass sie die Grundschule als Ort für ein neutrales Gespräch wählen. Anders ist kaum zu erklären, dass sie die Frage nicht mit allen Beteiligten in der Gerichtsverhandlung klären, die nur vier Tage später angesetzt ist. Der Vater sitzt an diesem Tag in der Grundschule im Nebenraum, soll später mit seinem Sohn spielen, damit die Kinderpsychiaterin deren Beziehung beurteilen kann. Die Mutter weiß von dem Termin: nichts.

Es folgen Szenen, bei denen man sich fragt, wie sie mit dem Kindeswohl vereinbar sind. Immerhin sichert der Gesetzgeber Kindern ein Recht auf gewaltfreie Erziehung zu, auch seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Für diesen hochstrittigen Trennungsfall scheint das nicht zu gelten.

Gericht erzwingt Umzug zum Vater

Denn die Idee erweist sich als Fehlschlag. Das ergibt sich aus einem Vermerk, in dem die Richterin die Ereignisse protokolliert. Als der Junge die Frauen sieht, verweigert er sich, rennt weg. Die Kinderpsychiaterin folgt ihm, versucht etwa zehn Minuten lang mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dann passiert etwas, das für die Kindesmutter unbegreiflich ist. Die Kinderpsychiaterin zieht aus der Totalverweigerung des Jungen den Schluss, dass man den Kontakt zum Vater erzwingen muss, um eine Beziehung zu ermöglichen. Die Richterin verkündet in der Grundschule, dass künftig der Vater das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. Es folgt, was Experten nüchtern „Umplatzierung“ nennen, an Dramatik aber kaum zu überbieten ist. Der Junge muss von jetzt auf gleich zum Vater nach Hannover.

Der Vater trägt den Jungen über den Schulhof zum Auto. Der wehrt sich, ruft laut um Hilfe, nach der Mutter, weint. Er ist so verzweifelt, dass er sich an einer Gehwegkante festzuhalten versucht, als der Vater ihn absetzen muss. Er hält sich an der Autotür fest, um nicht mitfahren zu müssen. Passanten bleiben stehen, weil die Szene so verstörend wirkt. Es habe keinen Zwang gegeben, sagt der Anwalt des Vaters. Es gibt aber eine Audiodatei, auf der zu hören ist, wie der Junge wimmert, schreit, seinen Vater anfleht, ihn nicht mitzunehmen. Es ist kaum zu ertragen, was da zu hören ist. Der gewaltsame und völlig unvorbereitete Übergriff gegen das Kind stelle eine rechtswidrige schwere seelische Misshandlung dar, sagt die Anwältin der Kindesmutter. Richterin, Gutachterin und Verfahrensbeiständin äußern sich mit Hinweis auf ihre Verschwiegenheitspflicht nicht.

Junge beteuert, dass er bei der Mutter leben will

Auf einer Polizeistation in Hannover kommt es zu einer weiteren Eskalation. Die Mutter hat inzwischen erfahren, dass ihr Sohn nicht mehr bei ihr leben darf. Sie bittet ihre Eltern, den Jungen zurückzuholen. Nach tumultösen Szenen vor dem Haus des Vaters ruft dieser die Polizei. Der Junge beteuert, dass er bei der Mutter bleiben will. Der Polizist vor Ort ist so irritiert, dass er mehrmals die Richterin kontaktiert. Es liege kein schriftlicher Beschluss vor, es sei kein Gerichtsvollzieher anwesend, um die Maßnahme zu vollstrecken. Es sei definitiv nicht der Wille des Kindes, zum Vater zu ziehen. Auch das Jugendamt ist offenbar nicht involviert. Die Richterin bleibt hart – und wird dafür von Sonja Howard, Mitglied im Betroffenenrat beim Missbrauchsbeauftragten (UBSKM) der Bundesregierung, scharf kritisiert. „Hier wurde von staatlicher Seite der Kindeswille gebrochen“, sagt sie. Die Richterin vermerkt dazu in dem Protokoll lapidar, dass das Kind sechs Jahre alt sei und nicht entscheiden dürfe, wohin es gehe, das habe allein der Vater zu bestimmen, die Polizei habe zu tun, was sie sage, über ihren Beschluss werde sie nicht diskutieren. Die Kinderschutzexpertin hat das Landeskriminalamt Niedersachsen eingeschaltet, weil hier Kinderrechte mit Füßen getreten würden.

Wie rechtfertigt ein Familiengericht, dass ein Kind unter kafkaesken Umständen seinen Lebensmittelpunkt wechseln muss? In der Regel ist ihnen in solchen Fällen zuvor Gewalt oder schwere Verwahrlosung widerfahren. In diesem Fall ist das mitnichten so. Der Junge, dessen Name zu seinem Schutz nicht genannt werden soll, lebt bei seiner Mutter, einer Akademikerin, der jedermann bescheinigt, dass sie ihre Sache sehr gut mache. Die Vorwürfe gegen sie lauten: Umgangsboykott, Bindungsintoleranz. Sie verweigere dem Vater dem Kontakt zum Sohn, heißt es später in dem richterlichen Beschluss. Das ist im deutschen Kindschaftsrecht, das bei einer Trennung den Fokus auf Kooperation zwischen Eltern legt, eine ernste Angelegenheit. „Umgang mit beiden Eltern ist grundsätzlich zu gewähren“, so steht es im Gesetz.

Experte: Gerichte wenden sich oft gegen Mütter

Der Fall des Jungen aber zeigt, wie brachial das Umgangsrecht umgesetzt wird und wie sehr sich Gerichte dabei gegen Hauptbezugspersonen – zumeist Mütter – wenden. Er ist nicht der einzige: Der Soziologe Wolfgang Hammer, früher Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendhilfe im Hamburger Sozialministerium, hat 2019 eine Fallanalyse zu sogenannten Inobhutnahmen veröffentlicht, in denen Jugendämter Mütter von Kindern getrennt hatten, weil deren Beziehung zu eng und symbiotisch gewesen sei. Danach melden sich mehr als 600 weitere Eltern bei ihm, fast ausschließlich Mütter, die beklagen, dass ihnen das Kind zu Unrecht weggenommen werden soll oder sogar schon wurde, obwohl es weder Versäumnisse in der gesundheitlichen Versorgung, noch mangelhafte schulische Unterstützung, Gewalt oder Ähnliches gibt. Vorgeworfen wird ihnen eine zu enge Mutter-Kind-Bindung, die angeblich eine bewusste Sabotage der Kontakte zu den Vätern begründet. Hammers Auswertung der Akten ergibt, dass die Argumente der Mütter – häufig gestützt durch Sachverständige, und erzieherischen Kontaktpersonen der Kinder, – und der Wille der Kinder durchgängig nicht mehr solide geprüft, sondern als mangelnde Kooperationsbereitschaft oder als Beleg für eine zu enge Mutter-Kind-Bindung ausgelegt werden.

Auch im Fall des Jungen ist die Mutter vor der Umplatzierung die Hauptbezugsperson. Vier Jahre nimmt sie Elternzeit. Der Vater, ein selbstständiger Unternehmer, arbeitet ihren Angaben zufolge häufig im Ausland, lebt in den ersten beiden Jahren gar nicht kontinuierlich bei Mutter und Kind. Als der Sohn zwei Jahre alt ist heiratet das Paar, zieht nach Hannover. Mitte 2018 trennt sich die Mutter nach heftigem Streit und nimmt den Sohn mit nach Braunschweig. Die Situation eskaliert. Die Mutter zeigt den Vater wegen zweier Gewaltvorfälle an, erwirkt ein sechsmonatiges Kontakt-und Näherungsverbot. Der Kindsvater wird zunächst per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen verurteilt. Er legt Einspruch ein, erreicht einen Freispruch. Die Kindesmutter geht in Berufung. Dazu kommt es nicht. Das Gericht stellt das Verfahren nach Paragraf 153 wegen Geringfügigkeit ein. Nur einen Monat, nachdem sie den Gewaltschutz erwirkt hat, beginnt der Vater, ihr Umgangsboykott vorzuwerfen. Es sei allein ihre Schuld, dass Umgänge nicht stattfänden. Der Vater sei immer bereit gewesen, sagt sein Anwalt. Bemerkenswert ist, dass er Fakten unterschlägt. Als Beleg für den Umgangsboykott führt er an, dass das Amtsgericht Braunschweig sogar ein Ordnungsgeld gegen die Mutter verhängt. Er verschweigt allerdings, dass der Beschluss vom OLG Braunschweig schon aus formalen Gründen gleich wieder kassiert wird, weil der Umgangsbeschluss keine korrekte Belehrung über die Ordnungsmittel enthielt. Ob die Mutter schuldhaft gegen ihre Umgangsverpflichtungen verstößt, prüft das OLG erst gar nicht.

Junge will partout keinen Kontakt zum Vater

Tatsächlich verweigert die Mutter die Umgänge nicht. Sie organisiert sogar privat Umgänge, als sie wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Was den Vater offenbar zur Weißglut treibt, ist, dass der Junge partout nicht mit ihm Kontakt haben will. Er sagt dies in etlichen gerichtlichen Anhörungen. Bemerkenswert ist, dass das Gericht die Schuld dafür nur der Mutter gibt. Wer versucht, die Geschichte zu rekonstruieren, kann sich nur wundern, wie wenig Bereitschaft es gibt, sich auf sie einzulassen. So lässt auch ein Streit um den Zeitpunkt der Einschulung das Ganze offenbar eskalieren. Die Mutter ist dagegen, den Jungen schon einzuschulen und folgt damit der Empfehlung der Schuleingangsuntersuchung, die in Niedersachsen zwingend vorgeschrieben ist. Diese attestiert dem Jungen eindeutig unzureichende Schulfähigkeit. Behörden nehmen diese Empfehlungen in der Regel sehr ernst. Im Beschluss der zuständigen Richterin kann man dagegen den erstaunlichen Satz lesen, es sei gerichtsbekannt, dass eine Schuleingangsuntersuchung lediglich eine Momentaufnahme darstelle. Man folge lieber der Empfehlung der Kita, die das Kind Jahre beobachte. In dieser wird dem Jungen mitnichten zweifelsfrei Schulreife attestiert. „Wir empfehlen die Einschulung oder alternativ die Förderung in einer Vorschule“, heißt es. Die Kita-Leiterin argumentiert überdies aus einer Zwangslage heraus. Sie hat gar keinen Platz mehr für den Jungen. Die Frage, warum der Vater die für eine Verlängerung notwendige Unterschrift im Vorfeld nicht geleistet hat, beantwortet er gegenüber der HAZ nicht. Das Gericht folgt ihm: Der Junge muss in die Schule.

Vater erwirkt Grenzsperre wegen Fluchtgefahr

Selbst wenn der Kindesvater mit Unwahrheiten Katastrophenängste schürt, passiert ihm nichts. Im Juli 2020 stellt er einen Antrag auf Grenzsperre wegen möglicher Kindesentführung. Die Kindesmutter, deren Mutter einen Migrationshintergrund hat, habe zwei Pässe, sie sei abgetaucht, es bestehe Fluchtgefahr. Das Amtsgericht Braunschweig erlässt die Grenzsperre umgehend. Tatsächlich hat die Kindesmutter aber nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie macht mit dem Jungen den gleichen Urlaub wie seit Jahren schon. „Eigentlich müsste der Kindesvater das wissen, das ist eine Institution“, sagt eine Zeugin später. Der Vater behauptet gegenüber der HAZ, er habe in Sachen Staatsangehörigkeit „nie wissentlich die Unwahrheit gesagt“. Vor Gericht sagt er später, die Kindesmutter habe ihm berichtet, sie habe beide Pässe, dass sie im Ausland gelebt habe, schließe er aus ihrem Lebenslauf und Facebookeinträgen. Er kommt damit durch.

Auch die Sicht des Jungen zählt nicht. In zahllosen gerichtlichen Anhörungen sagt er, dass er den Vater nicht sehen wolle. Er bezieht sich auf die Gewaltvorwürfe der Mutter, sagt, dass der Vater nie mit ihm spiele. In einer Anhörung Monate nach der Umplatzierung wirkt er niedergeschlagen, sehr belastet. Er wolle zur Mutter, sagt er immer wieder. Die Kindesmutter führt Experten an, die traumatische Folgen einer solchen Umplatzierung beschreiben. Sie weisen auch darauf hin, dass die vollständige Manipulation auch eines so jungen Kindes unmöglich ist. Nichts passiert.

Gutachten soll PAS-Syndrom beurteilen

Stattdessen soll demnächst ein Gutachten fertig sein, das offenbar auch klären soll, ob das PAS-Syndrom (Parental Alienation Syndrom) vorliegt. Der amerikanische Kinderpsychiater Richard Gardner beschrieb in den Achtzigerjahren Fälle, in denen ein Elternteil, meist die Mutter, das Kind angeblich so massiv manipulierte, dass es den Vater komplett ablehnte. Zahlreiche Wissenschaftler kritisieren Gardner als Pseudowissenschaftler. Weder der weltweit größte Psychologenverband Amerikas, noch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennen das Störungsbild an.

In Braunschweig sieht das offenbar anders aus.

Von Jutta Rinas