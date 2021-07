Hannover

Das niedersächsische Verkehrsministerium ist noch nicht zufrieden mit den Begründungen der Landeshauptstadt Hannover für die Sperrung einzelner Straßen in der Innenstadt. Das erklärte der Sprecher des Verkehrsministeriums, Eike Frenzel, am Donnerstag auf Nachfrage der HAZ. „Wir haben der Stadt eine erneute Frist gesetzt. Es sind noch einige Fragen offen, die vor einer Prüfung beantwortet werden müssten“, sagte Frenzel. Bis zum kommenden Montag, 19. Juli, müsse die Stadt Begründungen nachliefern. Wie lange die Prüfung der Unterlagen dann dauert, wurde nicht gesagt. Theoretisch könnte das Land die Stadt anweisen, die Sperrungen aufzuheben. Auf die Sperrung der Raschplatz-Hochstraße wird das Verfahren wohl keinen Einfluss mehr haben – die endet nämlich am 22. Juli.

Es fehlt eine rechtliche Begründung

Eigentlich sollte die Stadt bis zum 12. Juli der Fachaufsicht darlegen, aus welchen Gründen sie Sperrungen vornehme. Ein entsprechender Schriftsatz ging nach Frenzels Worten auch bei der Aufsicht ein, überzeugte aber nicht. „Die bisher eingereichten Schriftsätze reichen nicht. Wir hätten gern eine rechtliche Begründung für die Anordnung, einzelne Straßen zu schließen.“ Die Straßensperrungen, die Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) veranlasst hat, sind in der Stadt umstritten. Vor allem Einzelhändler protestierten gegen die Experimentierräume, die die Verwaltung auch zur kulturellen Belebung der Innenstadt eingerichtet hat.

Von Michael B. Berger