Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt wegen Todesliste deutscher Politiker

Göttingen

Nach der Veröffentlichung einer „Todesliste deutscher Politiker“ hat jetzt die Staatsanwaltschaft Göttingen die Ermittlungen übernommen. Die Göttinger Strafverfolgungsbehörde habe den Fall übernommen, weil sich ein „örtlicher Bezug zu Niedersachsen“ ergeben habe, teilte Behördensprecher Andreas Buick am Donnerstag mit.

Bei der Göttinger Staatsanwaltschaft ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet angesiedelt, die für ganz Niedersachsen zuständig ist. Die Zentralstelle habe jetzt das Landeskriminalamt (LKA) mit den weiteren Ermittlungen beauftragt, sagte Buick. Weitere Informationen könnten aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

„Todesliste“ in Telegram-Gruppe verbreitet

Vor wenigen Tagen hatte das Bundeskriminalamt (BKA) die Bundestagsfraktionen darüber informiert, dass in einer Telegram-Gruppe der sogenannten „Querdenker“-Szene eine „Todesliste“ mit den Namen von deutschen Politikern verbreitet worden sei. Diese enthalte die Namen all jener Bundestagsabgeordneten, die am 21. April den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt hatten.

Die Gesetzesänderung sieht unter anderem bundeseinheitliche Regeln für nächtliche Ausgangssperren und private Kontakte in Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen vor. 342 der insgesamt 397 Abgeordneten der Koalitionsfraktionen hatten dieser so genannten Bundes-Notbremse zugestimmt. Da es sich um eine namentliche Abstimmung handelte, ist das Ergebnis der Stimmabgabe aller Abgeordneten auf der Internetseite des Bundestags veröffentlicht.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittele gegen Unbekannt wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, sagte Behördensprecher Buick. Für diesen Straftatbestand sieht Paragraf 111 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza wies am Donnerstag darauf hin, dass auch der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf einer „Feindesliste“ stand, bevor er ermordet wurde. „Diese perfiden Listen dienen der Einschüchterung - oder Schlimmerem“, erklärte Havliza. Die Betroffenen sollten glauben, dass sie schutzlos seien. „Feindeslisten“ können deshalb dazu führen, dass sich engagierte Menschen aus dem politischen und gesellschaftlichen Miteinander zurückziehen. „So etwas dürfen wir auf keinen Fall zulassen“, meinte die Ministerin.

Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität in Göttingen

Um solche Fälle besser verfolgen zu können, habe man im vergangenen Jahr die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet bei der Staatsanwaltschaft Göttingen geschaffen. Havliza wies außerdem darauf hin, dass die Bundesregierung im März den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen sogenannte Feindeslisten beschlossen hat. „Dies begrüße ich ausdrücklich“, sagte sie.

Am Mittwoch hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bekanntgegeben, dass es aufgrund der zunehmenden Zahl von Straftaten und Gewaltaufrufen gegen Politiker und Wissenschaftler eine bundesweite Beobachtung der so genannten „Querdenker“-Bewegung geben wird.

Von Heidi Niemann