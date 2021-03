Hannover

Die Kritik an den Corona-Regeln wird lauter. Zuletzt hatten in der HAZ Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau sowie die niedersächsischen Oberbürgermeister Ulrich Mägde, Klaus Mohrs (Wolfsburg) und Frank Klingebiel (Salzgitter) gerügt, dass der Inzidenzwert als Maßstab für Einschränkungen der Grundrechte zu unflexibel sei. Hendrik Hoppenstedt, im Bundeskanzlerinnenamt als Staatsminister zuständig für die Koordination von Bund und Ländern, nimmt dazu im HAZ-Interview Stellung.

Herr Hoppenstedt, wegen des Inzidenzwerts ist die gesamte Region Hannover Hochinzidenzkommune mit weiterhin starken Einschränkungen. Vom Regionspräsidenten bis hin zu Niedersächsischen Oberbürgermeistern gibt es scharfen Protest am Maßstab Inzidenzwert. Sie sind als Staatsminister im Bundeskanzleramt zuständig für die Koordination der Bund-Länder-Beziehungen. Ist die Fixierung auf den Inzidenzwert zu starr?

Nein. Der Inzidenzwert ist nur deswegen so verhasst, weil er unbestechlich ist. Aus ihm lässt sich alles ableiten: Wie entwickeln sich die Infektionen? Wie viele schwere Krankheitsverläufe werden wir haben? Wie viele Menschen werden an Corona sterben? Deshalb ist er der richtige Maßstab, solange wir beim Impfen noch am Anfang stehen.

Das ist Hendrik Hoppenstedt Hendrik Hoppenstedt (48) ist fast auf den Tag genau drei Jahre Staatsminister bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er ist dort zuständig für die Koordination von Bund und Ländern. Er bereitet also unter anderem die Corona-Gipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten federführend mit vor und begleitet die Sitzungen. In Hannover ist der Jurist aus Burgwedel vor allem als Parteivorsitzender der Regions-CDU bekannt. Mit seiner Frau hat er zwei Töchter.

Britische Mutation gefährlicher?

Aber stimmt das noch nach Auftreten der Mutationen, die zwar ansteckender sein sollen, aber angeblich weniger schwere Verläufe auslösen?

Diese These scheint sich leider nicht zu bewahrheiten. Es gibt derzeit erste Hinweise darauf, dass insbesondere die britische Mutation schwerere Verläufe nach sich zieht und eine höhere Mortalität. Es wird drei Dinge geben, die uns aus der Krise helfen: Impfen, Testen und das Wetter, weil wir wissen, dass die höheren Temperaturen wohl ab April die Ausbreitung reduzieren, wenn sich mehr Leben draußen abspielt. Als Maßstab ist weiterhin der Inzidenzwert entscheidend. Schauen Sie nach Österreich: Dort wurde 2020 eine Ampel eingeführt, die auch die Zahl der freien Krankenhausbetten, die Intensivquote und die Mortalität einbezog. Das klang gut – aber es führte dazu, dass bei abnehmenden Inzidenzwerten zu früh geöffnet wurde und bei steigenden Werten zu spät geschlossen. Kurzfristig schafft das zwar scheinbar Erleichterung, hat aber zur Folge, dass Sie anschließend noch stärker und länger gegen die Ausbreitung ankämpfen müssen. Ich habe noch kein gutes Argument gegen den Inzidenzwert als Maßstab gehört.

Konkret kritisieren Regionspräsident Hauke Jagau und jetzt auch drei Oberbürgermeister aus Niedersachsen, der Inzidenzwert berücksichtige nicht, wenn es etwa in Pflegeheimen lokal begrenzte Ausbrüche gibt, die aber keine Ansteckungen in der weiteren Bevölkerung hervorrufen. Bei solchen Ereignissen sei zwar der Inzidenzwert hoch, aber das dürfe nicht rechtfertigen, die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger einzuschränken.

Mit Verlaub: Das könnte man sagen, wenn in einer Kleinstadt die Werte durch einen Ausbruch in einem großen Schlachtbetrieb verzerrt würden. Aus gutem Grund aber gelten die Inzidenzwerte mindestens auf Kreis- oder Regionsebene. Wenn eine Region wie Hannover mit 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern einen Inzidenzwert von über 100 hat, dann kann man wirklich nicht behaupten, das Virus grassiere nicht in der Bevölkerung. Insofern kann man das Argument nicht ernsthaft gelten lassen. Genauso wenig wie sein Argument, dass die hohen Werte an den vielen Testungen lägen.

Mehr Tests als Chance

Statistisch dürfte das aber unbestreitbar sein.

Aber bitteschön, was impliziert das denn? Einerseits suggeriert es, dass andere Kreise weniger testen, und das kann man glaube ich so nicht stehen lassen. Andererseits klingt es ein bisschen wie Vogel-Strauß-Politik nach dem Motto: ,Wenn wir weniger testen, wird schon alles besser.´ Wir sollten viele zielgerichtete Tests aber als Chance begreifen, um Infektionsketten zu durchbrechen. Nur dadurch kommen wir wieder zurück zur Normalität.

Hendrik Hoppenstedt (rechts) beim Besucht des Behelfskrankenhauses auf dem Messegelände mit Regionspräsident Hauke Jagau. Quelle: Rainer Dröse

Die drei Oberbürgermeister und der Regionspräsident sagen, sie müssten alles ausbaden und den Menschen erklären, was in Berlin und den Landeshauptstädten beschlossen wird. Kann man ihnen da Kritik verbieten?

Landräte und Oberbürgermeister tragen in dieser Pandemie eine überragende Verantwortung: Sie sind zuständig für die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern und müssen über die Heimaufsicht und über Träger ihrer kommunalen Krankenhäuser den Eintrag des Virus in diese Einrichtungen verhindern. Insofern sind Einlassungen von ihnen stets willkommen. Dennoch sollte sich jeder überlegen, welche Auswirkungen seine vorgetragene Kritik hat. Wir wissen, dass die Menschen lieber heute als morgen möglichst viel Normalität zurückwünschen, das geht mir persönlich übrigens auch nicht anders. Und natürlich sucht jede und jeder in solch einer Situation nach Begründungen, warum man sich nicht mehr an Regeln halten muss. Wenn dann die Chefs von Kommunalverwaltungen sich hinstellen und verkünden, dass sie den Inzidenzwert als Maßstab für Grundrechtseingriffe nicht mehr nachvollziehen können, dann wird das für einige Menschen eine willkommene Legitimation sein. Wenn die von den gewählten Regierungschefs demokratisch getroffenen Leitlinien grundsätzlich infrage gestellt werden, ist das nicht sonderlich hilfreich bei der Bekämpfung einer Pandemie. Da kommt es darauf an, die Menschen zu überzeugen.

Kein Impfchaos

Aber kann man denn im Bundeskanzleramt stolz sein auf das aktuelle Management der Krise? Beim Impfen geht es schleppend voran, der Gesundheitsminister hat kostenlose Tests angekündigt, die nicht kommen, und Innenstadthändler fürchten mangels Perspektive ein Ausbluten.

Ich will diesen Thesen vom Impfchaos, die ständig von Boulevardmedien verbreitet wird, wirklich mal deutlich widersprechen. Die Mengen an Impfstoff, die derzeit vorhanden sind und künftig kommen werden, entsprechen exakt dem, was uns zugesagt wurde. Wir haben uns in Europa verständigt, dass wir eine gemeinsame Bestellung wollen. England und die USA haben höhere Impfquoten, aber das liegt daran, dass keine Impfdosis, die dort hergestellt wurde, das Land verlässt. Das hätte man in Europa auch so entscheiden können. Aber dann müsste man bitte auch ganz klar sagen: Wir wollen, dass andere Länder in der Welt, wo die Gesundheitsversorgung viel problematischer ist, keinen Impfstoff bekommen. Das ist eine politische Entscheidung, und ich halte unseren Weg für ethisch richtig. Wir sind nun einmal in einer Pandemie, die Hersteller haben derzeit begrenzte Produktionskapazitäten – deshalb dauert es. Und zu den kostenlosen Tests: Ja, da hat es gehakelt. Das passiert, und das ist ärgerlich. Aber das ist doch nun wirklich kein Grund, unsere deutsche Corona-Politik grundsätzlich infrage zu stellen. Im internationalen Vergleich kommt Deutschland gut durch die Krise.

Nun sind es aber ja nicht nur Details, die schiefgehen. Aus den Nachtkonferenzen mit der Bundeskanzlerin entstehen anschließend auf Länderebene eilig zusammengestrickte Verordnungen, die dann häufig Verwirrungen auslösen. In Niedersachsen darf der Handel für ,Bemusterung und Anprobe, öffnen – aber das gilt nur etwa für Brautkleider und Haustüren, nicht für Sofas und Wasserbetten. Wer soll denn da durchsteigen?

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich einzelne Länderregelungen nicht kommentiere. Wir haben in der Bund-Länder-Konferenz ein relativ klares Schema verabschiedet. Aber daraus müssen 16 Länder dann detaillierte Verordnungen erarbeiten, die auf regionale Besonderheiten Rücksicht nehmen, aber natürlich auch auf Koalitionspartner und vieles mehr. Da läuft vielleicht nicht immer alles rund. Dass es anschließend immer Unzufriedenheit gibt, ist doch logisch: Diese Phase ist für alle Betroffenen nach Monaten des Lockdowns sehr schwer. Glauben Sie mir aber bitte: Alle machen ihrem Job nach bestem Wissens und Gewissen.

Vor den Sommerferien mehr Normalität

Dann geben Sie doch mal eine Einschätzung: Wie kommen wir raus aus der Krise?

Im zweiten und dritten Quartal erwarten wir große Mengen an Impfstoff. Die Frage wird dann sein: Bekommen wir die Dosen in den Impfzentren und bei den Ärzten schnell genug zu den Menschen? Dafür ist jetzt ein kluges Management nötig. Wir müssen jetzt noch vorsichtig sein, um eine große dritte Welle zu verhindern. Wenn uns das gelingt, werden wir vor den Sommerferien ein gutes Stück vom gewohnten Leben zurückbekommen.

