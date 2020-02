Osnabrück

Eigentlich, sagt Claas Beckord, habe er ja immer das Gefühl gehabt, zu wenig zu tun. Der Klimawandel schreitet voran, die Umweltverschmutzung geht weiter, die Zahl der Autos sinkt nicht, sondern steigt. „Man denkt immer: Was man macht, das reicht doch nicht“, sagt der Referatsleiter für Strategische Steuerung im Osnabrücker Rathaus. Und in gewisser Weise denkt er das immer noch. Doch vergangenes Jahr hat er sich mal hingesetzt und Inventur gemacht, was die Stadt so tut für Klimaschutz und Ökologie und alles, was sonst noch zur Nachhaltigkeit gehört. Es ist eine beeindruckende Liste zusammengekommen. Und damit hat die Stadt den Nachhaltigkeitspreis 2020 gewonnen.

Auch der Fahrradverkehr wird gefördert: Claas Beckord.

Osnabrück, gelegen im westlichen Niedersachsen in einem Wurmfortsatz, der weit nach Westfalen hineinreicht, ist eine Stadt mit knapp 170.000 Einwohnern, von gutbürgerlicher Struktur, über die Jahrzehnte mal von der CDU, mal von der SPD regiert. In der Vergangenheit konnte man den Ort, an dem 1648 (zusammen mit Münster) nach dem Dreißigjährigen Krieg der Westfälische Frieden geschlossen wurde, auch mal für behäbig halten, aber der Ausbau der Uni mit dem Zuwachs an jungen Leuten hat viel daran geändert.

Das Rathaus zu Osnabrück.

Selbstbewusste Bürger

Und noch etwas hat zum Wandel beigetragen: Bis in die Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts wurde im Rathaus ziemlich konstant gejammert, dass Osnabrück in Hannover, bei der Landesregierung, kaum wahrgenommen werde. Dann hat man das bleiben lassen und sich selbst gekümmert. Heute wissen die Osnabrücker, dass sie sich, was Lebensqualität und Kultur angeht, keinesfalls vor anderen Orten verstecken müssen. Die Stadt und ihre Bürger sind selbstbewusst.

Claas Beckord, am Nikolaustag – daher der Vorname, der auf den altgriechischen Namen Nikolaus zurückgeht – 1971 in Osnabrück geboren, ist trotz Dreitagebart und Outdoorjacke gar kein Öko-Fuzzi. Er ist Geologe, hat in Münster studiert, in Ostdeutschland und im Ruhrgebiet gearbeitet, 2015 kam er zurück in seine Heimatstadt. Stadtplanung, Statistik, strategische politische Ziele – das ist sein Aufgabengebiet bei der Stadtverwaltung. Der Oberbürgermeister ist gerade mal wieder von der CDU, heißt Wolfgang Griesert und muss mit wechselnden Mehrheitsverhältnissen im Rat zurande kommen. Er steuert die Stadt mit Zielvorgaben: Wo sind wir, wo wollen wir hin?

Hohe Ökostandards: Das Neubaugebiet Landwehrviertel.

Wo sie hinwollten, zeigt ein Beispiel: Bis 2009 war Osnabrück britische Garnisonsstadt mit teilweise sieben Kasernenstandorten. Diese Flächen mussten nach dem Abzug der Briten „umgenutzt“ werden, wie es im Stadtplanerdeutsch heißt. Wie man das ziemlich mustergültig macht, führt Beckord Besuchern am Beispiel des Landwehrviertels vor, eines 37-Hektar-Stücks, auf dem früher die Quebec Barracks der britischen Army standen. Seit 2017 werden hier 1000 Wohnungen hochgezogen, zu einem Gutteil übrigens geplant von dem hannoverschen Büro ASP Architekten Schneider Meyer Partner: Geschosswohnungen und Reihenhäuser, alle mit begrünten Dächern, strenge Energieeffizienzstandards, Magerrasenbiotop.

Klarer ökologischer Blick

In dieser Weise kümmert sich die Stadt auch um die anderen sogenannten Konversionsstandorte. Und der klare ökologische Blick auf die Politikfelder ist Programm. Die Osnabrücker Stadtbusflotte verfügt derzeit über 13 Elektrobusse, 49 weitere sind bestellt. An strategischen Stadtausfallpunkten, die von neuen, schnellen Metrobussen angesteuert werden, finden sich wettergeschützte Fahrradstationen mit Ladevorrichtungen für E-Bike-Akkus, direkt daneben Carsharing-Parkplätze. Wer sich ein Lastenfahrrad kauft, bekommt ein Viertel des Preises von der Stadt erstattet.

Eine Osnabrücker Mobilitätsstation: Fahrradstation, Carsharing und Bushaltestelle befinden sich nebeneinander

Von den Niederlanden inspirierte Fahrradkultur

Mancherorts stehen bereits sogenannte Fietstrommeln auf dem Bürgersteig. Osnabrück liegt nicht so weit von den Niederlanden weg, da ist das holländische Wort für Fahrrad, „Fiets“, durchaus bekannt. Die Metallgehäuse dienen als Unterstände für Räder, deren Besitzer keinen Keller haben. Auf bislang 1,5 Kilometern – und das ist nur der Anfang – können Radler aus der Innenstadt auf einem eigenen breiten Radschnellweg Richtung Vorort Belm im Nordosten strampeln. Der Fußgängerweg liegt links, die Straße auf der anderen Seite, an neuralgischen Punkten stehen Poller zum Schutz vor unbedachten Autofahrern. Im Winter wird der Schnee geräumt. Und die Laternen am Wegrand sind bewegungsmeldergesteuert, man radelt also immer über eine beleuchtete Strecke, das Licht wandert mit. Weitere Trassen sind in Planung.

Viel Platz, gut beleuchtet: Der Radschnellweg in Richtung Belm.

Beckord blättert im „Monitoringbericht“ über die Ziele der Stadt und deren Umsetzung in den vergangenen Jahren, 80 Seiten Statistik. Grünflächenanteile: gestiegen. CO2-Ausstoß: um 2,1 Prozent leicht gefallen. Die Zahl der Carsharing-Autos hat sich verdoppelt, die Zahl ihrer Nutzer vervierfacht. Baumbestand auf öffentlichen Flächen: von 5000 auf 61.000 gewachsen. Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Stadtgebiet: innerhalb von drei Jahren von 38,34 auf 45,5 Gigawattstunden pro Jahr gestiegen.

Autoverkehr einschränken

Nichts davon ist revolutionär. Aber aus der Summe der Einzelteile entsteht Veränderung. Ausnahmslos jede Vorlage im Rathaus muss heute auf ihre Auswirkungen auf die CO2-Bilanz hin geprüft werden. Solche Regelungen werden im Stadtrat parteiübergreifend beschlossen. In Osnabrück denken nicht nur die Grünen über die Einschränkung des Individualverkehrs nach, sondern auch bürgerliche Politiker.

Apropos Individualverkehr: Beckord steuert einen kleinen Elektro-Mitsubishi über eine der Ausfallstraßen, deutet auf die beiden Spuren je Fahrtrichtung und spricht davon, „wie man den Straßenraum zurückerobert“. An allen großen Straßen will Osnabrück irgendwann Park-and-Ride-Plätze anbieten. Und die Fahrspuren für Autos dann reduzieren.

Es geht nicht nur um Ökologie

Solaranlagenkataster, Siedlungsverdichtung gegen Versiegelung, Wirtschaftsförderung für Firmen, die wieder Geräte reparieren, statt nur neue zu verkaufen – die Liste ist lang. Und Ökologie ist nicht alles: Es geht den Osnabrückern ebenso um Armuts- und Arbeitslosigkeitsbekämpfung, um soziales Miteinander, um die systematische Einbeziehung von Migranten in die Debatten um die Entwicklung der Stadt. All das wird mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet, der in Zusammenarbeit mit Bund und Verbänden von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis vergeben wird.

„Hier findet ein Kulturwandel statt“, sagt Claas Beckord. Es ist ein Wandel, der offenbar Zukunft hat: 93 Prozent der Osnabrücker unter 27 Jahren sind laut einer Umfrage der Stadt zufrieden damit, dass sie sind, wo sie sind.

