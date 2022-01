Stadthagen

Die Lust auf tschechisches Bier hat von einem süffigen Hobby nun zu einem seriösen Geschäftsmodell geführt. Ab dem 1. Februar 2022 steht „Jerc‘s“, ein in Stadthagen (Kreis Schaumburg) gebrautes Pils, in den Supermarktregalen.

2017 haben Dennis Gross und Jan-Wilhelm Dehne mit zwei weiteren Freunden das Bierbrauen als Hobby entdeckt, schnell war online ein Starter-Kit bestellt. 20 Anläufe seien nötig gewesen, erklärt Gross, bevor der Geschmack ihrem Gusto entsprach. „Ein gutes Pils, ohne Schnickschnack, ungefiltert und ohne Wärmebehandlung.“ Dafür verwendeten sie hochwertiges Tennenmalz und Saazer Hopfen. Bei Verkostungen im Freundeskreis sei es sehr gut angekommen.

Brauerei auf 13 Quadratmetern

Gross und Dehne hatten dann 2019 die Idee, eine eigene Brauerei aufzubauen. „Die anderen sind zwar noch gerne dabei, wollten aber nicht finanziell mit einsteigen“, erklärt Gross, wieso nun als Duo gearbeitet wird. Zudem sei es zeitintensiv, sie seien mit acht Stunden pro Woche schon jeder dabei.

Die Suche nach passenden Räumlichkeiten in Stadthagen habe sich jedoch schwierig gestaltet. Deswegen wird jetzt in einem kleinen Anbau von Gross‘ Elternhaus gebraut – auf 13 Quadratmetern. „Deswegen sagen wir auch, wir hätten die kleinste Brauerei Norddeutschlands“, so der Ingenieur lachend.

„Der ganz normale Wahnsinn“

Der notwendige Umbau habe sich gezogen. Die Baugenehmigung sei zwar Anfang 2020 da gewesen – „die Abstimmung mit der Stadt hat reibungslos funktioniert“ – begonnen hätten sie jedoch erst im Herbst 2020. Vor allem die brandschutzrechtliche Ertüchtigung sei zeitintensiv gewesen, hinzugekommen seien Bodenabläufe „und der ganz normale Wahnsinn, um das gewerblich nutzen zu können“. Die offizielle Gewerbeanmeldung ist zum 1. Januar 2022 erfolgt.

Aufgrund der kleinen Fläche können kaum mehr als 15 Hektoliter im Jahr hergestellt werden. Auch um die Abfüllung und die Etikettierung der Flachen mit dem „Jerc’s“-Logo – der Name setzt sich aus den Initialen der vier Spitznamen der Brauer zusammen – kümmern sich Gross und Dehne selbst.

Ab Februar gibt es „Jerc‘s“ im Supermarkt

Zu kaufen gibt es das Bier in Sechserträgern ab Februar im Edeka-Markt St. Annen und bei Hol‚ Ab. Wenn das Wetter wieder mitspiele, will das Duo auch auf dem Wochenmarkt verkaufen. Fässer-Abfüllungen für Veranstaltungen, wenn diese Corona-bedingt wieder möglich sind, seien auch denkbar. Bestellungen sind auch über die Homepage jercs.de möglich. Dort werden auch die Termine für den Brauerei- und den Wochenmarkt-Verkauf bekannt gegeben.

„Wir freuen uns, wenn den Leuten unser Bier schmeckt und wir auch einen kleinen Gewinn erwirtschaften können. Aber der Spaß steht für uns im Vordergrund“, betont Gross. Deswegen mache ihm der sinkende Bier-Konsum während der beiden Corona-Jahre auch keine Sorge.

Von Mira Colic