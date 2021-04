Hannover

Die von der niedersächsischen Landesregierung angeschobenen Modellvorhaben zur Öffnung von Handel und Gastronomie, gekoppelt an Schnelltests, können vorerst nicht starten. Die neuen Regeln der Bundes-Notbremse erlaubten solche Projekte nur bis zu einer harten 100er-Grenze bei der Sieben-Tage-Inzidenz, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. Das derzeitige Infektionsgeschehen lasse angesichts dieser Rahmenbedingungen kaum Modellprojekte zu. Aktuell liegen nur 15 niedersächsische Kommunen unter einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Der Niedersächsische Städtetag (NST) zeigte sich enttäuscht. „Die ausgewählten Modellkommunen haben vor Ort mit viel Kraft und Engagement an ihren Bewerbungen, an effektiven Konzepten sowie vor allem an Teststrategien gearbeitet. Sie stehen nun mit leeren Händen am Spielfeldrand und verfolgen die nicht mehr nachvollziehbare Debatte zum Infektionsschutzgesetz“, sagte der Städtetagspräsident und Oberbürgermeister von Lüneburg, Ulrich Mädge (SPD).

Inzidenz von unter 100 nötig

Behrens kündigte Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden an. „Wir haben weiterhin ein großes Interesse, Modellprojekte möglich zu machen“, sagte die Ministerin. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte, das Land sei nun darauf angewiesen, die Inzidenzwerte wieder unter 100 zu senken. Zwölf nach einem Bewerbungsverfahren ausgewählte niedersächsische Kommunen hatten ursprünglich am 12. April mit einem Modellprojekt beginnen sollen. Eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 100 hatte die Regierung dabei als Bedingung genannt, vielerorts hat die Corona-Lage sich seitdem aber verschlechtert.

Bei den Modellversuchen sollten Läden, Theater und Kinos, Galerien, Fitnessstudios oder die Außengastronomie in Innenstädten öffnen dürfen. Voraussetzung für den Besuch war ein aktueller negativer Corona-Test. Strenge Schutzmaßnahmen und Testkonzepte in den Projektgebieten waren ebenso Bedingung wie die Nutzung einer digitalen Kontaktnachverfolgung.

Gesetz entzieht Modellvorhaben den Boden

Teilnehmende Kommunen sind die Städte Aurich, Braunschweig, Buxtehude, Cuxhaven, Einbeck, Hann. Münden, Hildesheim, Lüneburg, Nienburg/Weser, Norden und Oldenburg. Die ebenfalls ausgewählten Städte Achim (Kreis Verden) sowie Emden sagten ihre Teilnahme bereits ab.

Der Gesetzentwurf des Bundes entziehe den Modellvorhaben den Boden, kritisierte der Oberbürgermeister von Salzgitter, Frank Klingebiel (CDU), der Vize-Präsident des Städtetages ist. Dies sei umso unverständlicher, als Click & Meet bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 Eingang in den Entwurf gefunden habe: „Dieser rechtliche und tatsächliche Widerspruch ist nicht nachvollziehbar und zeigt erneut, wie weit die Bundesebene von den Problemen vor Ort entfernt ist.“ In Niedersachsen ist das Einkaufen mit Terminabsprache (Click & Meet) derzeit nur bei einem Inzidenzwert unter 100 möglich.

Von RND/lni