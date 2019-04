Hannover

Angesichts frühsommerlicher Temperaturen blicken die Betreiber vieler Freibäder in Niedersachsen und Bremen optimistisch auf die bevorstehende Saison. In Hannover fällt der Startschuss schon an diesem Freitag im Kleefelder Annabad. Die drei städtisch betriebenen Bäder ziehen ab dem 1. Mai nach, der auch in vielen anderen Städten und Gemeinden als Starttermin gilt. In Osnabrück etwa öffnet dann das Nettebad.

„Die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen, es kann losgehen“, sagte Jörn Lührs von der Göttinger Sport und Freizeit GmbH der Deutschen Presse-Agentur. Der Auftakt für die drei Freibäder in der Stadt sei ab dem 6. Mai geplant. In Braunschweig öffnet das Freibad im Bürgerpark schon am kommenden Montag (29. April). Nach dem langen warmen Sommer im vergangenen Jahr hoffen viele Betreiber auf ähnlich gute Besucherzahlen. Die Preise sollen dabei im Vergleich zum Vorjahr oft stabil bleiben.

Von RND/dpa