Hannover

Auf den Autobahnen wird es am Wochenende auch im Norden richtig voll: Mit Nordrhein-Westfalen startet das bevölkerungsreichste Bundesland in die Sommerferien. Der ADAC erwartet deswegen „eines der schlimmsten Reisewochenenden“.

Mit viel Verkehr wird vor allem auf den Fernstraßen in Richtung Nord- und Ostsee sowie auf dem Weg in den Süden gerechnet. Bei der Fahrt zurück in die Heimat müssen sich Autofahrer an der Grenze nach Deutschland auf lange Wartezeiten bei den Einreisekontrollen einstellen.

Lesen Sie auch:

Billig tanken – Wann ist es am günstigsten?

In Niedersachsen ist derzeit die A7 besonders belastet. Auf 44,3 Kilometern - und damit etwa einem Sechstel des 270 Kilometer langen A7-Abschnitts durch Niedersachsen - wird derzeit gebaut, sagte die Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Zwischen Hannover-Nord und Schwarmstedt wird der Belag erneuert, zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel läuft der Ausbau auf sechs Spuren, ebenso zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg. Bauarbeiten gibt es auch in Hamburg und Kassel, wegen des stark gestiegenen Lkw-Verkehrs müssen Abschnitte saniert und verstärkt werden.

Video: Durch diese vier Fehler entstehen Staus

Der ADAC rät flexiblen Reisenden, auf ruhigere Alternativrouten auszuweichen oder den Reisetag zu verschieben. Bei Verkehrsstaus sollten Rettungsgassen gebildet werden – auch sollten sich Autofahrer ausreichend vorbereiten. „Mit genügend Wasser an Bord, mit Snacks und Ablenkung für die Kinder“, empfiehlt Pieper.

Auch die Deutsche Bahn bereitet sich auf volle Züge vor. „Wie schon an den reisestarken Feiertagswochenenden im letzten Monat gilt auch für das kommende: Alles, was rollen kann, rollt“, sagte eine Bahnsprecherin. Die Bahn habe sich sorgfältig vorbereitet. „Natürlich sind die Züge zum Ferienstart besonders gut gebucht. Wir empfehlen unseren Reisenden daher, einen Sitzplatz zu reservieren.“

Von RND/dpa