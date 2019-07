Essel

Rendsburg, Hamburg, Frankfurt, halb Deutschland schiebt sich durch Essel. „Seit auf der A 7 wieder gebaut wird, ist das hier jeden Tag so“, sagt Jürgen Hildebrandt, „und gebaut wird noch lange.“ Von einer Bank am Dorfplatz aus blickt der stellvertretende Bürgermeister des eigentlich beschaulichen Heidedorfs auf Autos, Lastwagen, Busse, Wohnmobile. Jetzt in der Ferienzeit sei es wieder besonders schlimm, sagt er. Auf den verengten Spuren der Autobahn führe selbst jeder harmlose Zusammenstoß von Autospiegeln zu langen Staus - und wenig später dann auch auf den parallelen Land- und Dorfstraßen. Essel trifft es besonders hart. Die Landesstraße 190 ist hier Umleitungsstrecke in beide Richtungen. Doch auch die Bewohner vieler weiterer Dörfer im Heidekreis und in der Wedemark ächzen unter der Last des Verkehrs.

17 Kilometer stockender Verkehr auf der A 7

„17 Kilometer stockender Verkehr zwischen Dreieck Walsrode und Mellendorf“ ist im Radio zu hören. „Eine Stunde Zeitverlust.“ Einer nach dem anderen, Auto- wie Lkw-Fahrer, nimmt die nächste Ausfahrt, in der Hoffnung, schneller ans Ziel zu kommen. Häufig ein Trugschluss. Am Esseler Dorfplatz hält ein BMW aus Bielefeld an, der Fahrer steigt mit einem Straßenatlas aus. Er will nach Hann. Münden, ohne sich in die Schlange auf der schon übervollen Landesstraße 190 einzureihen. Die L 190 verläuft von Walsrode bis Langenhagen fast parallel zur Autobahn und ist ganz schnell dicht, auch weil viele sie inzwischen vorbeugend nutzen. Oder weil sie sich, wie ein großer Teil des Schwerlastverkehrs von und zu den Seehäfen, daran gewöhnt haben.

Am Dorfplatz von Essel zeigt der stellvertretende Ortsbürgermeister Jürgen Hildenbrandt einem Bielefelder Unternehmensberater eine Möglichkeit, die Staus weiträumig zu umfahren. Quelle: Gabriele Schulte

Auf dem Dorfplatz beugt sich Hildebrandt, der bis vor einem Jahr Polizist war, mit dem Bielefelder Unternehmensberater über dessen Straßenkarte und rät, die Engpässe weit zu umfahren. „Leider verlassen sich die meisten Fahrer erstmal auf ihr Navi“, sagt er. Die Geräte seien jedoch häufig nicht auf dem neuesten Stand und führten in die Irre, mindestens aber in den Landstraßenstau. Tatsächlich sind an Straßenrändern im Heidekreis und in Elze, Meitze und andernorts in der Wedemark seit dem Frühjahr, wie schon während der A-7-Umleitungen im vergangenen Jahr, häufig Menschen zu beobachten, die auf ihren Navis oder Smartphones herumtippen. Dabei läuft oft der Motor, was zu noch mehr Gestank und gesundheitsschädlichen Abgasen führt.

Lastwagen verletzt Vierjährigen schwer

Immerhin bremsen die Orientierungslosen den Verkehr. Denn wenn die Dorfstraße zur Autobahn wird, fehlt vielen Fahrern die Geduld, sich an die Regeln zu halten – und das ist gefährlich. In Hodenhagen ist in der vergangenen Woche ein Vierjähriger von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Ob der Fahrer zu schnell unterwegs war, sei dahingestellt. Die Höchstgeschwindigkeit in den Dörfern entlang der Umleitungsstrecke – 50 Stundenkilometer am Tag und auf Betreiben der Kommunen nachts 30, als Lärmschutz – wird jedenfalls oft übertreten. Der Landkreis hat im Juni ein mobiles beidseitiges Blitzgerät angeschafft und zunächst in Hodenhagen platziert. 127 Stundenkilometer verzeichnete „Berta“ bisher als Rekord. Gerast wird frühmorgens und nachts, wenn die Straßen nicht so voll sind wie tagsüber.

Der Heidekreis hat im Juni den mobilen Blitzer „Berta“ angeschafft und zunächst in Hodenhagen aufgestellt. Quelle: Gabriele Schulte

An einer Fußgängerampel, die für Fahrzeuge rot zeigte, beobachtete ein Gemeindearbeiter einen Motorradfahrer, der ein wartendes Auto einfach überholte. Auch Bettina Effinghausen in Hademstorf hat von ihrem „Backstübchen“ aus manch rücksichtslosen Autofahrer beobachtet. Alten Leuten aus dem Dorf, die sich wegen des Verkehrs nicht über die Straße trauen, hilft sie hinüber. Effinghausen gehört zu den wenigen, die von den Autobahnstaus auch profitieren. Vor allem Lkw-Fahrer lassen sich dann bei ihr Brötchen belegen: „Am liebsten mit Zwiebelmett oder Frikadelle.“ Bei den meisten, die anhalten, stehe ein anderes Bedürfnis im Vordergrund – das nach einer Toilette. Darauf aber ist der kleine Laden nicht ausgelegt.

Bettina Effinghausen hat im März das „Backstübchen“ in Hademstorf eröffnet. Viele staugeplagte Autofahrer halten dort kurz an. Quelle: Gabriele Schulte

Manche fahren der Postbotin hinterher – die wird den Weg schon kennen

Insgesamt sind die Dorfstraßen nicht gemacht für so viel Verkehr, schon gar nicht für die Lastwagen, oft mit Seecontainern unterwegs oder als Autotransporter. Nachdem sie unter den Umleitungen früherer A-7-Baustellen gelitten hatten, waren mancherorts Straßendecken komplett erneuert worden. Jetzt sind schon wieder Schlaglöcher da. Wo der Verkehr auf Hindernisse trifft, führt das zu Bremsenquietschen und anderen Geräuschen. „Die Großen sind besonders schlimm“, sagt Ilse Buschman, die in Hodenhagen an der Hauptstraße wohnt. Mit den Großen meint die 83-Jährige die Lastwagen dicht vor ihrem Backsteinhaus, aber auch Autos mit Anhänger, die Tag und Nacht dort vorbeiklappern. Viele Terrassen in der Nähe der dörflichen Durchfahrtstraßen bleiben ausgerechnet in der Sommerzeit ungenutzt – es ist einfach zu laut.

„Die Großen sind besonders schlimm“: Ilse Buschmann in Hodenhagen hört auch nachts den Lärm der Lastwagen direkt vor ihrem Haus. Quelle: Gabriele Schulte

Wer sich als Anwohner privat oder beruflich auf den Weg macht, steckt häufig selbst im Umleitungsstau. Auch Postzustellerin Stefanie Nötzel-Fischer hat alle Mühe, die vom Arbeitgeber vorgegebenen Zeiten einzuhalten. Seit 15 Jahren beliefert sie mehrere Dörfer entlang der L 190 mit einem Postauto. „Zurzeit ist es eine Katastrophe“, sagt sie. Vom Stau genervte Autofahrer führen ihr in der Hoffnung, die Post kenne den besten Weg, oft direkt hinterher: „ Autos mit Wohnwagen folgen mir in die kleinsten Wohnstraßen. Die Zustellerin hat ihre Routen nun so gelegt, dass die die verstopften Hauptstraßen möglichst wenig überqueren muss – aus Sicherheitsgründen. Wenn das Postauto am Straßenrand halte, werde nicht nur gehupt. „Da rücken Lkw so dicht an mich ran, als ob ich nicht da wäre“, sagt Nötzel-Fischer.

„Zurzeit ist es eine Katastrophe“, meint Postzustellerin Stefanie Nötzel-Fischer, die mehrere Dörfer entlang der L 190 beliefert. Foto: Schulte

Anwohner stellen Schilder auf

Die Gemeinden entlang der Strecke haben schon viele Versuche unternommen, die Straßenbaubehörden zu einem anderen Baustellenmanagement zu bewegen – bisher mit wenig Erfolg. Nun hat der Esseler Gemeinderat selbst einen Gutachter beauftragt, wenigstens nach Möglichkeiten für eine Verkehrsberuhigung im Dorf zu suchen. Auch in Essel suchen Autofahrer von außerhalb gern nach Abkürzungen über Nebenstraßen. Im Wohngebiet haben Anwohner deshalb schon Schilder „Hier keine Durchfahrt zur B 214“ aufgestellt. Viele Navis gingen noch von Durchfahrmöglichkeiten aus, wo seit Jahren keine mehr sind, sagt Jürgen Hildebrandt, der stellvertretende Bürgermeister.

Jürgen Hildebrandt zeigt ein Schild, das Anwohner in einer Wohnstraße in Essel aufgestellt haben. Quelle: Gabriele Schulte

Den auf die Navis fixierten Fahrern entgehe unter Umständen auch, dass die offizielle Umleitung bei einem Stau auf der A-7 nicht mehr über Hodenhagen, sondern über Westenholz verläuft, und dass die Bundeswehr an Ferienwochenenden eine zusätzliche Umleitung auf dem Truppenübungsplatz freigibt. „Wenn möglich umkehren“, sagen die Geräte den Fahrern, die es dort versuchen. Der Truppenübungsplatz ist ein Grund dafür, dass es in den Dörfern entlang der A 7 so voll wird. Denn anders als üblich gibt es über weite Strecken nur auf einer Seite die Möglichkeit, Autobahnstaus zu umfahren. Die andere belegt das Militär – mit Ausnahmen, die sich noch rumsprechen müssen.

Von Gabriele Schulte