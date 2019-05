München

Ausflügler und Reisende müssen sich am bevorstehenden langen Wochenende rund um Himmelfahrt auf Staus einstellen – fast überall. Die Autoclubs sind sich einig: Sowohl der ADAC als auch der Auto Club Europa (ACE) warnt davor, bereits am Mittwoch in die freien Tage aufzubrechen. Am Nachmittag vor Himmelfahrt herrsche hohe Staugefahr. Gleiches gelte für den Rückreiseverkehr am Sonntagnachmittag.

Mehr als 500 Baustellen

Vor allem die Routen in den Süden, zu den Küsten von Nord- und Ostsee, in die Großstädte und zu den Naherholungsgebieten sind belastet, prognostiziert der ADAC. Der Autoclub befürchtet sogar: „Fast jede Fahrt endet im Stau“.

Im Norden warnt der ADAC konkret vor Verkehrsbehinderungen auf der A2 zwischen Berlin, Hannover und Dortmund, auf der A1 zwischen Lübeck, Hamburg, Bremen und Köln sowie auf der kompletten A7. „Nicht wenige der mehr als 500 Baustellen werden zum Nadelöhr des Ausflugsverkehrs“, so der Verkehrsclub.

Vorsicht vor Vatertagstouren

Für Christi Himmelfahrt selbst prognostiziert der ACE eine etwas entspanntere Lage. Er mahnt aber vor allem auf Nebenstrecken zur Vorsicht. Hier müssen sich Autofahrer auf umherziehende Gruppen und Ausflügler einstellen, die den Feiertag als „Vatertag“ begehen.

Lieber Freitag und Sonnabend fahren

Um gut durch das Wochenende zu kommen, empfiehlt der ADAC, auf Freitag und Sonnabend auszuweichen: Dann sollen Reisende weitgehend staufrei durchkommen. Der Verkehrsclub rät zudem, sich vor Fahrtantritt über die Straßenbauarbeiten auf den Autobahnen zu informieren.

Kontrollen in Österreich

Wer nach Österreich unterwegs ist, muss ebenfalls Verzögerungen einkalkulieren. Grund dafür ist eine Blockabfertigung von Lastwagen. Es kann zu beträchtlichen Staus kommen, die bis auf die A 8 (München/Salzburg) zurückreichen können.

Die Behörden in Tirol lassen auf der Inntalautobahn A12 in Höhe Kufstein-Nord maximal 250 Lkw pro Stunde passieren. Während die Lastwagen warten müssen, steht für den übrigen Verkehr nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung.

Schwere Unfälle auf den Autobahnen bei Hannover

Auf der A7 bei Bad Fallingbostel ereignete sich bereits am Montag ein schwerer Unfall mit einem Lastwagen. Mindestens 25 weitere Fahrzeuge sollen darin verwickelt gewesen sein. Es gab drei Verletzte.

Auch auf der A2 an der Anschlussstelle Bad Nenndorf gab es am Montagmittag erhebliche Behinderungen. Ein Lastwagen ist bei einem Unfall in Brand geraten. Die Autobahn musste zunächst in beiden Richtungen zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf Kolenfeld komplett gesperrt werden.

Von dpa