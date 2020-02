Hannover

Der 4. August 2019 war kein Jubiläums- oder Feiertag, aber für Statistiker ein besonderer. Weil an diesem Sonntag in allen Bundesländern gleichzeitig Sommerferien waren, ist er als staureichster Tag des Jahres auf Niedersachsens Autobahnen in die Annalen eingegangen – mit Rekordwerten für den Abschnitt der Autobahn 7 im Raum Hannover. Herausgefunden hat das der Allgemeine Deutsche Automobil Club ( ADAC), der am Donnerstag seine Staubilanz veröffentlichte.

Auch wenn mancher Autofahrer einen anderen Eindruck haben mag – in der Summe fielen 2019 in Niedersachsen weniger Staukilometer an als ein Jahr zuvor: 136.864 Kilometer hat der ADAC als Gesamtlänge ermittelt, das war ein Rückgang um 18.386 Kilometer gegenüber 2018. Die Kilometerzahl verteilt sich auf 55.189 einzelne Staus – im Vorjahr hatten die Statistiker 61.300 davon gezählt. Insgesamt mussten die Autofahrer auf Niedersachsens Fernpisten 43.442 Stunden, umgerechnet 1810 Tage, im Stillstand verbringen.

Allein 45.000 Staukilometer zwischen Hannover und Hamburg

Vor allem die Autobahn 7 Hannover– Hamburg im Bereich nördlich von Hannover stellte die Nerven der Autofahrer auf die Probe. Bedingt durch Bauarbeiten zwischen Schwarmstedt und der Wedemark für den sechsspurigen Ausbau ist sie in mehreren Rekordlisten zu finden. Im bundesweiten Ranking der besonders staureichen Abschnitte liegt sie auf Rang vier. In Niedersachsen belegt sie mit einer Gesamtstaulänge von 44.924 Kilometern – einem Anstieg um 1252 Kilometern gegenüber 2018 – unangefochten Platz eins. Und auch für den längsten Stau des Jahres hat sie sich erfolgreich beworben. Am 4. August erstreckte sich die Blechlawine trotz Sonntagsfahrverbots für Lastwagen zwischen Westenholz und dem Dreieck Hannover-Nord auf 24 Kilometer. Was die Sache insgesamt für Autofahrer und Anwohner verschlimmerte: Die Umleitungsstrecken durch die Ortsteile der Wedemark und im Heidekreis waren auch chronisch verstopft.

Weniger Stillstand auf der Autobahn 2

Dass Baustellen eine entscheidende Rolle für das Staugeschehen spielen, zeigt sich umgekehrt auch an der Autobahn 2 Berlin– Hannover– Dortmund. Weil dort 2019 anders als 2018 so gut wie nicht gebaut wurde, hat sich die Gesamtstaulänge von 40.294 Kilometern auf 18.878 Kilometer mehr als halbiert. Davon haben allerdings die Autofahrer im Raum Hannover weniger mitbekommen. Denn die staureichsten Abschnitte der Ost-West-Magistrale waren die Abschnitte zwischen dem Dreieck Hannover-West und Herrenhausen, zwischen Wunstorf-Luthe und Garbsen sowie zwischen Hannover-Lahe und Hannover-Bothfeld.

Am Sonntag, 4. August 2019, hatten alle Bundesländer Sommerferien. Die Folge: Es war der staureichste Tag des Jahres in Niedersachsen. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Staureicher als die Autobahn 2 ist die Autobahn 1 Hamburg– Bremen mit einer Gesamtlänge von mehr als 35.000 Kilometern – auch das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Häufig zu hören in den Verkehrsnachrichten waren die Namen Dreieck Stuhr, Bremen-Brinkum und Bremen-Arsten. Sie bezeichnen zwei hintereinander liegende Abschnitte, auf denen die meisten Staus entstanden. Der Grund auch hier: Baustellen.

Von Bernd Haase