„Wir setzen uns ein für eine Gesellschaft, in der alle Menschen das gleiche Recht auf Teilhabe haben, gleich welcher Hautfarbe, gleich welcher Religion“, heißt es in der „Nettiquette“ des Landesjugendringes. Unter dem Dach der Organisation, die Tagungen veranstaltet und so etwas wie die Stimme der Jugend sein will, versammeln sich etwa 80 Jugendverbände von Kirchen, Arbeiterwohlfahrt, freien Organisationen. Doch muslimische Jugendorganisationen, die eigentlich mitmachen wollten, haben jetzt einen Rückzieher gemacht. Die Jugendorganisation der unabhängigen Moscheegemeinden, die Young Schura Niedersachsen, wirft einigen Mitgliedsverbänden sogar Rassismus vor. „Die Diffamierung und Kriminalisierung von muslimischen Organisationen hat System“, erklärt der Schura-Jugendverband.

Streit um Ditib Göttingen

„Das war wirklich grenzüberschreitend“, sagt die 26-jährige Ayşenur Erden zu dem Konflikt hinter den Kulissen des Landesjugendringes, der sich offenbar über Wochen aufgebaut hat. Die Jugendorganisation der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) hatte die Vollmitgliedschaft im Landesjugendring beantragt, in der sich auch kirchliche, gewerkschaftliche und freie Organisationen befinden. Die sozialistischen Falken in Göttingen hatten nachgebohrt und in den sozialen Medien antiisraelische und antisemitische Hassbotschaften des Göttinger Ditib-Vorsitzenden Mustafa Keskin entdeckt, der daraufhin von seinem Ehrenamt zurücktrat. Doch im Zuge der Debatte erreichten auch die Vertreter der Young Schura Anfragen, die sie selbst als zutiefst diskriminierend empfanden.

Nach dem Diskurs über die Ditib habe man E-Mails bekommen, in denen die Schura-Vertreter aufgefordert worden seien, sich zu erklären und sich abzugrenzen, schildert Ayşenur Erden. Dabei sei die Aufforderung von Mitgliedsverbänden, sich zu „nationalistischen, national-islamischen und antisemitischen Gruppierungen“ zu äußern, nichts anderes als ein Versuch, den Young-Schura-Verein zu diffamieren. Denn die Aufforderung unterstelle, dass die muslimischen Jugendverbände gleichsam immer ein Problem mit Nationalismus und Antisemitismus hätten. „Wir sind es leid, mit sicherheitspolitischen Geschehnissen und religiös motiviertem Extremismus in Verbindung gebracht zu werden“, hielt der Young-Schura-Vorstand fest, der sich zu Unrecht unter Generalverdacht gestellt sieht.

Kontroverse schaukelt sich digital hoch

Der Geschäftsführer des Landesjugendringes, Björn Bertram, führt die Kontroverse mit der Ditib auch auf Konflikte in den Herkunftsländern der Jugendverbände zurück, zu denen etwa auch Aleviten zählen. Die Ditib ist über die Religionsbehörde Dianet eng an die türkische Regierung gebunden, die die Aleviten ablehnt. Aber auch Konflikte mit den Armeniern spielten eine Rolle. Der Streit im Landesjugendring habe sich allerdings auch aufgrund der Tatsache hochgeschaukelt, dass wegen der Corona-Bestimmungen im wesentlichen digital kommuniziert wurde. Vier Verbände von 19, unter ihnen die Aleviten und die DGB-Jugend, hätten Bedenken gegen die Ditib geäußert, die sich mit der Schura überlagert hätten. Im Zuge der Auseinandersetzung, die am Sonnabend auf einer Vollversammlung eskalierte, übte der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) Solidarität mit den Muslimen und verurteilte deren „pauschale Vorverurteilung“. Deshalb ziehe man sich aus der aktiven Mitarbeit vorläufig zurück.

Landesjugendring-Geschäftsführer Bertram will die gekappten Gesprächsfäden wieder aufnehmen, eine Arbeitsgruppe soll den Konflikt aufarbeiten. „Das wird dauern, da sind viele Emotionen im Spiel“, sagt Bertram.

Von Michael B. Berger