Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kritisiert den Gesetzentwurf der Bundesregierung für die Corona-Regeln nach dem 19. März. „Die Länder würden zahlreiche Handlungsmöglichkeiten verlieren, die wir für notwendig halten – dazu zählt beispielsweise eine allgemeine Maskenpflicht für große Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen.“, sagte der Sozialdemokrat am Mittwoch.

Die Instrumente würden angesichts des noch immer hohen Infektionsgeschehens nicht ausreichen. Laut dem Robert-Koch-Institut lag die Inzidenz in Niedersachsen am Mittwoch bei 1190,1. „Dass ausgerechnet in einer solchen Phase der Instrumentenkasten für die Eindämmung der Pandemie beschränkt werden soll, ist schwer zu verstehen. Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt“, zeigte sich Stephan Weil überzeugt. Der Ministerpräsident hatte sich seit dem Bund-Länder-Beschluss über Lockerungen immer wieder für Instrumente, die über den 19. März hinausgehen, ausgesprochen.

Länder können nur noch Maskenpflicht in Bussen und Bahnen anordnen

Nach wochenlangen Beratungen hat sich die Ampelkoalition auf einen Kompromiss verständigt. Aus einem Referentenentwurf für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes geht hervor, dass die Länder die Maskenpflicht künftig nur noch in Bussen und Bahnen und Pflegeeinrichtungen die Maskenpflicht anordnen. Daneben können im medizinischen Bereich und in Schulen Tests angeordnet werden.

Von Mandy Sarti