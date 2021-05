Hannover

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise sind für Niedersachsen weniger dramatisch als bisher befürchtet. Das Loch in der Staatskasse fällt nach der jüngsten Steuerschätzung nicht so groß aus wie im vergangenen Jahr prognostiziert. Finanzminister Reinhold Hilbers hält 2024 wieder einen Haushalt ohne zusätzliche Neuverschuldung für möglich. Die Mai-Steuerschätzung sei aber „keine Wundertüte“, die wieder alles ermögliche, sagt der CDU-Politiker am Montag.

Steuerschätzung Niedersachsen: 4,9 Milliarden weniger

Nach der aktuellen Berechnungen wird das Land von 2021 bis 2024 rund 4,9 Milliarden Euro weniger einnehmen, als vor der Corona-Krise veranschlagt – allerdings 1,2 Milliarden Euro mehr als noch in der November-Steuerschätzung prognostiziert. Hilbers rechnet in diesem Jahr mit 29,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen für den Landeshaushalt. Dieser Betrag soll bis 2025 wieder auf 33,2 Milliarden Euro steigen. Der Etat des laufenden Jahres hat ein Volumen von 35,9 Milliarden Euro und sah ursprünglich gut 1,1 Milliarden Euro neue Schulden vor.

Nach der Steuerschätzung kommen auf die Kommunen in den kommenden beiden Jahren zunächst weitere Rückgänge zu. Danach soll es aber auch für die Städte und Gemeinden wieder besser werden.

„Niedersachsen hat in der Krise entschlossen gehandelt“, sagte Hilbers mit Blick auf die Schuldenaufnahme von rund 7,7 Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Aus diesem Sondervermögen sind nach Angaben des Ministers bisher rund 2,1 Milliarden Euro abgeflossen, ein weiterer Teil sei mit Planungen belegt. „Es gibt aber noch Spielräume.“ Der CDU-Politiker kündigte Einsparungen im geplanten Doppelhaushalt 2022/2023 an, ohne jedoch konkret zu werden. Hilbers verwies auf die anstehenden Haushaltsberatungen.

SPD sieht Finanzierungslücken

Auch der Koalitionspartner zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. „Die aktuellen Steuerschätzungen sind ein positives Signal für Niedersachsen. Wir freuen uns, dass die Einbrüche kleiner ausfallen als befürchtet“, sagte die SPD-Finanzpolitikerin Frauke Heiligenstadt. „Dennoch haben wir im Vergleich zum Vorkrisen-Haushalt erhebliche Finanzierungslücken.“

Die FDP im Landtag forderte Hilbers nach der Steuerschätzung auf, die Neuverschuldung zu senken. „Das Ergebnis der Steuerschätzung ist erfreulich. Es darf aber nicht dazu führen, dass die Landesregierung jetzt in einen munteren Ausgabenrausch verfällt“, sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Christian Grascha. Das verfügbare Geld müsse verantwortungsbewusst eingesetzt werden. „Einen Teil sollte Finanzminister Hilbers nutzen, um die geplante Schuldenaufnahme aus der Notlage der Pandemiebewältigung deutlich zu reduzieren“, sagte Grascha.

Steuerzahlerbund fordert Einsparungen

Der Bund der Steuerzahler begrüßte die geplante Tilgung von Corona-Schulden ab 2024, mahnte aber gleichzeitig einen konsequenteren Sparkurs an. Alle Aufgaben müssten kritisch überprüft, Personalausgaben begrenzt und freiwerdende Stellen möglichst nicht wiederbesetzt werden, erklärte der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf. „Eine solche Sparpolitik eröffnet zudem Spielräume für notwendige Investitionen, ohne die jüngere Generation zu belasten.“

Ganz anders reagierten die Grünen im Landtag auf die Steuerschätzung. Sie forderten die große Koalition auf, den Sparkurs von Hilbers zu stoppen. „Außer Sparen nach der Rasenmäher-Methode und der Hoffnung auf einen baldigen Wirtschaftsaufschwung hat die Landesregierung mit diesem Finanzminister leider nichts zu bieten“, erklärte der Grünen-Finanzpolitiker Stefan Wenzel. „Aus der Krise kommen wir nur mit einer Landesregierung, die mit einem Investitionsprogramm die Wirtschaft ankurbelt und gezielt Investitionen für die zentralen Aufgaben Klimaschutz und Digitalisierung ankurbelt.“

