Cuxhaven

Sehr uneinsichtig hat sich ein 85 Jahre alter Autofahrer aus Niedersachsen nach einem lebensgefährlichen Wendemanöver auf der Autobahn 27 gezeigt. „Ist ja nichts passiert“, sagte er den Polizisten, die ihn an seinem Wohnort in Hagen bei Cuxhaven aufsuchten.

Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, war der Mann am Sonntag auf die Autobahn Richtung Cuxhaven gefahren. Dann fiel ihm ein, dass er nach Bremen wollte. Also wendete er und fuhr zur Anschlussstelle Hagen zurück. Dabei passierte nur deshalb nichts, weil ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Bremen mit einer Vollbremsung eine Kollision verhinderte. Der Führerschein des 85-Jährigen wurde eingezogen, ein Strafverfahren läuft.

Von RND/lni