In Niedersachsen sind am Dienstag die Warnstreiks im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes fortgesetzt worden. Vor allem die Landeshauptstadt ist betroffen – in Hannover sind nach Aussage der Stadtverwaltung sämtliche städtischen Kitas geschlossen. Ein Angebot mit Notgruppen konnte nicht gemacht werden. „Das war leider nicht möglich“, sagte Stadtsprecher Dennis Dix.

Geschlossen sind in Hannover auch die Familienzentren, das Familienservicebüro und die Tagesgruppen des Heimverbundes. Die Spieleparks Mühlenberg, Linden, List, Holzwiesen, Döhren und Roderbruch können ebenfalls nicht öffnen.

Eltern und Familien, die sich mit Anliegen an die Verwaltung wenden wollen, müssen ebenfalls mit Einschränkungen rechen. Nach Angaben der Stadt Hannover ist die Jugend-, Familien- und Erziehungsberatungsstelle Mitte telefonisch nicht zu erreichen. Einschränkungen gebe es auch im Bereich Unterhaltsrecht und Elterngeld.

Streik auch in anderen Städten

In Stade gibt es einem Verdi-Sprecher zufolge Aktionen von Beschäftigten der Agentur für Arbeit, der Stadtverwaltung und der Sparkasse. Zudem sei die Klinik in Lüneburg betroffen. Rund 2500 Menschen in Niedersachsen waren laut Verdi aufgerufen, vorübergehend die Arbeit niederzulegen, auch in Hameln und Scharnebeck mit kleineren Aktionen.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes fordern Verdi und der Beamtenbund dbb für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben.

Auch Busse und Bahnen stehen wieder still

Im parallelen Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr sei am Mittwoch „Großkampftag“, kündigte der Sprecher an. Dann sollen erneut Busse und Bahnen stillstehen. In Niedersachsen und Bremen sind früheren Angaben zufolge 6000 Beschäftigte der Nahverkehrsbetriebe in Hannover, Bremen, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen und Goslar zum Warnstreik aufgerufen. Verdi will einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87 000 ÖPNV-Beschäftigten durchsetzen.

