Hannover

Im Streit um die Sanierung von Bahnhöfen in Niedersachsen greift der Finanzexperte der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, das Landesverkehrsministerium an. Es sei nicht nachvollziehbar, warum das Land dem Bundesverkehrsministerium und der Bahn zur Seite springe, sagt der hannoversche Bundestagsabgeordnete.

Kindler: „Jahrelang kaputtgespart“

Die Bahn betreibe in Niedersachsen 335 Bahnhöfe „und die Zahlen des Bundesverkehrsministeriums belegen eindeutig, dass die Bahn hier viel zu lange und viel zu wenig in Erhalt und Sanierung finanziert hat“, betont der Abgeordnete aus Hannover. Wie berichtet, wurden zwischen 2009 und 2020 in Niedersachsen nur zehn Bahnhöfe saniert, das entspricht einem Anteil von gerade einmal 4,4 Prozent an den in Deutschland insgesamt renovierten Bahnhofsgebäuden. Das Land argumentiert, viele Bahnhöfe in Niedersachsen gehörten gar nicht mehr der Bahn.

Nach Auffassung von Kindler hat der Bund die Bahn in Niedersachsen jahrelang „kaputtgespart und viel zu wenig in den Erhalt und die Sanierung von Bahnhöfen investiert“. Und Niedersachsen habe sich in den vergangenen Jahren viel zu sehr um neue Straßen gekümmert und die Bahnhöfe vernachlässigt, sagt der Grünen-Politiker.

Von Mathias Klein