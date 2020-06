Die Pflegekammer stellt Niedersachsens Landesregierung ein Ultimatum, um die versprochene Beitragsfreiheit für die Mitglieder zu garantieren. In einem Schreiben an Sozialministerin Carola Reimann fordert Kammerpräsidentin Nadya Klarmann eine Klärung noch am Montag, 15. Juni. Andernfalls werde die Kammer weiter Beiträge erheben. Das Sozialministerium indes sieht keinen Handlungsbedarf.