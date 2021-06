Streit um Jobs bei Meyer-Werft wird Politikum – Weil spricht von „Foulspiel“

Hannover

In Niedersachsen wächst die Sorge um die Zukunft der Meyer-Werft im emsländischen Papenburg. Der durch die Corona-Krise in eine schwierige Lage geratene Hersteller von Kreuzfahrtschiffen will mindestens 660 Stellen abbauen und liefert sich dabei einen erbitterten Streit mit Betriebsrat und Gewerkschaft. Politiker aller Parteien fordern die Werftleitung wie auch den Betriebsrat dazu auf, wieder aufeinander zuzugehen.

„Beide Seiten müssen eine gewisse Kompromissbereitschaft beweisen“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der HAZ. „Die Papenburger Werft hat eine große Bedeutung für die Region und den Wirtschaftsstandort Niedersachsen. Umso bedauerlicher sind die Entwicklungen der letzten Tage.“

Werft verlangt pro Mitarbeiter 200 unbezahlte Arbeitsstunden

Im Streit um die Frage, wie die Werft die Jahre nach der Corona-Krise bis 2025 überstehen kann, hatte Werftchef Bernhard Meyer am vergangenen Wochenende den Beschäftigten eine Online-Befragung offeriert – ohne Absprache mit dem Betriebsrat. Es ging um 660 oder 1000 zu streichende Arbeitsplätze. Nach Angaben des Unternehmens stimmte eine große Mehrheit für den Abbau von 660 Jobs. Für diesen Fall verlangt das Unternehmen allerdings einen Beitrag von 200 unbezahlten Arbeitsstunden von jedem Mitarbeiter im Jahr.

Weil gibt den Arbeitnehmern recht

„Das war dramatisch und ein klarer Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz“, sagt der Papenburger IG-Metall-Bevollmächtigte Thomas Gelder zum Vorgehen des Unternehmens. An einer Betriebsversammlung zu diesem Thema nahmen am Montag 1500 Beschäftigte teil. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach am Montagabend von einem „Foul“ der Geschäftsleitung der Werft. Derart verhärtete Verhältnisse kenne er „nirgendwo in Niedersachsen“, sagte Weil. Er rief beide Seiten auf, guten Willen zu zeigen.

Unternehmer rügen Einseitigkeit

„Mit seinem einseitigen Eintreten für den Betriebsrat überzieht Weil“, meinte demgegenüber der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller. „Wer nicht jetzt über ernsthafte Veränderungen nachdenkt, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt“, meint Müller. Mit zu einseitiger Parteinahme schade die Politik einem wichtigen Industriestandort in Niedersachsen. Die Meyer-Werft ließ erklären, man habe mit der Onlinebefragung lediglich ein Meinungsbild einholen wollen.

Das glaubt SPD-Landtagsfraktionschefin Hanne Modder nicht. „Ein derartiger Umgang mit der Angst der Beschäftigten ist unverantwortlich“, sagte Modder. „Ich rufe beide Seiten auf, das Gespräch wieder aufzunehmen. Alle Empfindlichkeiten aus vergangenen Zeiten müssen ausgeblendet werden.“ Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz forderte Ministerpräsident Weil auf, die Rettung der Meyer-Werft zur Chefsache zu machen. „Nur von einem Foul zu reden, ist zu wenig. Er muss selbst vermitteln und nicht nur Althusmann machen lassen.“

„Wir können doch nicht Stammbeschäftigte nach Hause schicken, wenn es noch mehr als 1000 Werksvertragsbeschäftigte gibt“, sagt IG-Metall-Vertreter Gelder. Es sei sehr gut, dass sich der Ministerpräsident mit einem klaren Votum eingeschaltet habe. Gelder klagte über Drohkulissen der Werklseitung, die Teilnehmer einer Mitarbeiterversammlung mit bis zu 2000 Beschäftigten fotografieren ließ.

