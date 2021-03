Streit um Lockdown-Regeln: Die unterschiedlichen Strategien der Nord-Bundesländer

Lübeck/Hannover/Rostock

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist unzufrieden mit den Landesregierungen. Angela Merkel pocht darauf, dass alle Bundesländer angesichts der steigenden Infektionszahlen die beschlossenen Corona-Maßnahmen umsetzen. „Einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht“, sagte Merkel am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Bis auf Nordrhein-Westfalen nannte sie kein Land beim Namen, aber im Norden dürfte sie nur mit dem strengen Hamburger Kurs zufrieden sein.

Ein Vergleich der norddeutschen Länder:

Schleswig-Holstein verschärft Kontaktregeln in Kreisen mit hoher Inzidenz

Schleswig-Holstein: In Kreisen, die drei Tage lang eine Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche aufweisen, tritt von der Folgewoche an die Notbremse in Kraft und damit ein Verschärfen der zuvor gelockerten Corona-Maßnahmen, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Personen eines Haushaltes dürfen sich nur mit einer weiteren Person treffen (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit, Paare gelten als ein Haushalt). Kindertageseinrichtungen dürfen nur noch eine Notbetreuung anbieten, Schulen sollen auf Distanzunterricht übergehen.

Modellregionen für Lockerungen in Sport, Kultur und Tourismus gesucht

Zum Einkaufen darf dann nur noch eine Person eines Haushaltes. Neben Lebensmittelläden und anderen Geschäften des täglichen Bedarfs bleiben nur Blumen- und Buchläden geöffnet. Andere Verkaufsstellen des Einzelhandels schließen, vorbestellte Waren dürfen abgeholt werden (Click & Collect). Derzeit liegen die Kreise Segeberg und Pinneberg bei einer Inzidenz über 100. Außengastronomie soll in Schleswig-Holstein ab 12. April öffnen können, für Öffnungen bei Sport, Kultur und Tourismus sollen sich Modellregionen mit speziellen Test-Konzepten bewerben.

Maskenpflicht in Hamburg jetzt auch im privaten Auto

Hamburg: Die Hansestadt hat seine Regeln für das gesamte Stadtgebiet schon am 20. März verschärft. Für private Treffen gilt dort überall die 2+1-Regel (Personen eines Haushaltes dürfen eine weitere Person treffen). Waren, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, dürfen in ganz Hamburg nur zum Abholen bereitgestellt werden. Neu ist in der Verordnung vom 29. März eine Regelung für Autofahrten: Die Maskenpflicht gilt nun auch für Mitfahrer in Autos, aber nicht für den Fahrer selbst. Schulen und Kitas halten ihr eingeschränktes Angebot aufrecht. Die Kinder und Beschäftigten müssen aber häufig Schnelltests machen.

Wer einen Negativ-Test vorweist, darf in MV zum Shoppen gehen

Mecklenburg-Vorpommern: Mit einer massiven Ausweitung der Testpflicht versucht das Land, trotz steigender Infektionszahlen an den Öffnungsschritten festzuhalten. Von Mittwoch an soll der Besuch beim Friseur, im Nagelstudio oder bei der Fußpflege ist nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltest möglich sein. Ausnahme ist Rostock, wo die Inzidenz mit 56,4 landesweit am niedrigsten ist. Vom 6. April an muss in den meisten Regionen beim Shoppen ein Negativ-Test vorgezeigt werden, in Ludwigslust-Parchim sogar schon ab 29. März. Ausgenommen von der Testpflicht sind Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Wochenmärkte, Blumen- und Buchläden sowie Gartenmärkte. Auch in MV müssen Mitfahrer im Auto künftig eine Schutzmaske tragen, wenn sie nicht einem gemeinsamen Hausstand angehören.

Niedersachsen plant Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 150

Niedersachsen: Die neue Corona-Verordnung in Niedersachsen enthält angesichts stark steigender Neuinfektionen jetzt Regeln für nächtliche Ausgangssperren in Hotspots. Daneben steckt sie aber auch den Rahmen für Modellversuche zu Öffnungen in Handel, Gastronomie und Kultur ab – wenn diese an Schnelltests und digitale Nachverfolgung von Kontakten gekoppelt sind. Mitglieder eines Haushalts können sich mit höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts treffen. Liegt die Inzidenz über 100, dürfen die Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person sowie den zugehörigen Kindern bis 6 Jahren zusammenkommen. Die feste Anordnung einer Ausgangssperre ist ab einem Wert von 150 vorgesehen.

