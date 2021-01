Lüneburg

Ein grauer Zylinder aus Beton, ein Bauzaun, ein Trafo für Starkstrom: Viel zu sehen ist hier nicht, am Stadtrand von Lüneburg. Doch schon bald sollen an dieser Stelle mehr als 118 Millionen Liter aus dem Boden gepumpt werden – erst versuchsweise, dann regelmäßig. Der Getränkekonzern Coca-Cola will hier Grundwasser fördern, um es als Mineralwasser der Marke Vio zu verkaufen. Das tut der Konzern in der Gegend zwar schon seit vielen Jahren. Aber dieses Mal wehren sich die Leute in der Region.

Zwar lässt sich im wasserrechtlichen Verfahren zurzeit nicht viel tun gegen das Ansinnen von Coca-Cola. Sämtliche Widersprüche gegen den Pumpversuch hat die zuständige Behörde abgelehnt. Die Bürgerinitiative (BI) „Unser Wasser – Lüneburger BI zur Rettung des Trinkwassers“ will trotzdem kämpfen – auf anderer Ebene. „Wir wollen für politische Diskussionen sorgen“, sagt Bettina Schröder-Henning, Ärztin und Mitgründerin der Initiative. Klagen kann die BI nicht, sie ist keine juristische Person. „Aber wir können öffentlichen Druck machen.“

Anzeige

Vio: Leitungswasser in Plastikflaschen

2007 förderte Coca-Cola das erste Mal Grundwasser aus Lüneburg an die Erdoberfläche und verkaufte es unter dem Namen Vio. Musste manch Lüneburger lachen, sein eigenes Leitungswasser als teure Plastikflasche am Kiosk zu sehen, bleibt den Leuten mittlerweile das Lachen im Halse stecken. „Unser Trinkwasser gehört uns – nicht Coca-Cola“: Mit dieser Überschrift hatte eine Lüneburgerin im Spätsommer nicht nur Emotionen in die Sachdebatte gebracht, sondern per Onlinepetition 92.000 Unterschriften gesammelt und an Oberbürgermeister und Landrat übergeben.

Am Brockwinkler Weg zwischen Lüneburg und Reppenstedt will die Firma Coca-Cola eine Probebohrung vornehmen, um dort Grundwasser zu fördern. Quelle: Carolin George

Nach drei trockenen Sommern in Folge ist das Wasser tief unten zum emotionalen Streitobjekt geworden. „ Ilmenau Lockergestein rechts“ heißt der unter mehreren Tonschichten in 120 bis 200 Metern Tiefe gelegene Grundwasserkörper, aus dem Coca-Cola sein Vio pumpt, zurzeit 350.000 Kubikmeter im Jahr. Das sind 350 Millionen Liter.

Trockene Sommer lassen Grundwasserspiegel sinken

Die Geschäfte mit dem Mineralwasser laufen gut, Coca-Cola investierte in den vergangenen Jahren 100 Millionen Euro in den Standort und vergrößerte die Anlagen. Seit es Vio gibt, arbeiten in Lüneburg 190 statt vorher 65 Menschen für den Konzern. Nun soll ein dritter Brunnen dazukommen – für noch einmal bis zu 350.000 Kubikmeter.

Die Bürgerinitiative hat Unterschriften gegen den Pumpversuch gesammelt, exakt 4596 Stück. „Bis vor ein paar Jahren dachten hier alle, wir haben immer genug Wasser“, sagt Schröder-Henning. „Aber Wasser wird knapper. Seit den trockenen, heißen Sommern füllen sich die Grundwasserreservoirs nicht mehr wie gewohnt.“

Der Pumpversuch Anfang Februar beginnt der Pumpversuch, er soll bis Ende März laufen und ist Teil des Genehmigungsverfahrens. Ziel ist zu prüfen, ob eine langfristige Wasserentnahme negative Auswirkungen auf Natur und Umwelt hat. 85 Messstellen zeichnen während der Förderung die Pegelstände auf. Die geförderten 118 Millionen Liter Wasser sollen anschließend in einem Bach versickern. Nach Vorlage der Ergebnisse des Pumpversuchs kann Coca-Cola den endgültigen Antrag zur Wasserentnahme stellen. Zuständige Behörde in dem Wasserrechtsverfahren ist der Landkreis Lüneburg.

Grundwasser bildet sich von ganz allein, und zwar durch Niederschläge, das war und ist stets die Argumentation der Nutzer. Doch der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) hat anlässlich der Trockenjahre 2018 und 2019 eine Sonderausgabe seines Grundwasserberichts herausgegeben und stellt darin die Frage in den Raum, ob „die langjährigen Mitteln aus früheren Zeiträumen weiterhin eine ausreichende Grundlage für wasserwirtschaftliche Planung und Genehmigung bleiben können oder ob ein stärkerer Fokus auf die Gegebenheiten der letzten 15 Jahre oder die bestmöglich verfügbaren Prognosen für die nahe Zukunft inklusive der möglichen Extrembedingungen zu richten ist“. Denn auch die aktuelle Witterungsentwicklung gebe „keinen Anlass zur Entspannung“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wem gehört das Wasser in Lüneburg ?

Und was Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies in seinem Vorwort schreibt, wird Bettina Schröder-Henning wohl noch häufiger zitieren: Die Grundwasserstände sanken auf „Rekordtiefen“, so Lies. „Grundwasserstände reagieren nicht nur auf die Veränderungen der Witterung und des Klimas, sie sind darüber hinaus ein Warnsystem für die Folgen eines zunehmenden Nutzungsdrucks.“

Zwar kostet ein Liter Grundwasser in Niedersachsen seit diesem Jahr doppelt so viel wie vorher. An jenem Nutzungsdruck werden die Preise aber vermutlich nichts ändern: 15 Cent kosten 1000 Liter für die öffentliche Trinkwasserversorgung, von denen in Niedersachsen pro Kopf täglich 127 Liter verbraucht werden. Nutzer wie Coca-Cola zahlen 18 Cent pro 1000 Liter, also 0,018 Cent pro Liter.

Auch die Landwirte wollen ans Grundwasser Die Landwirte fordern aufgrund des Klimawandels höhere Fördermengen für die Feldberegnung. Für den Landkreis Lüneburg zum Beispiel beantragt der Wasser- und Bodenverband eine Erhöhung von 16,3 Millionen Kubikmetern auf 19,3 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das sind 19,3 Milliarden Liter. Sie zahlen 0,014 Cent pro Kubikmeter. Zum Vergleich: Ein Lüneburger Industriebetrieb nutzt ebenfalls Grundwasser, und zwar zur Kühlung seiner Anlagen. Die Menge ist seit Jahren genehmigt, zurzeit geht es um die Verlängerung der Erlaubnis. Das Volumen: 1,1 Millionen Kubikmeter. Das sind 1,1 Milliarden Liter. Der Preis: 0,0074 Cent pro Liter.

Coca-Cola produziere ein Lebensmittel, argumentiert Sprecherin Marlen Knapp. „Wasser ist Allgemeingut und somit nicht eigentumsfähig, so regelt es das Wasserhaushaltsgesetz. Die Frage ist nicht, wem es gehört, sondern wie wir alle damit umgehen.“

Brunnen mit Beton verstopft

Zuletzt ist der Streit eskaliert. Nach Angaben des Unternehmens ist der umstrittene Brunnen sabotiert worden. Man habe festgestellt, dass Unbekannte den Brunnenkopf mit Beton und Unrat verschlossen hätten, teilte eine Konzernsprecherin am Mittwoch mit. Das Unternehmen kündigte eine Anzeige an.

Das Material sei vollständig entfernt worden und eine zusätzliche Kamerafahrt habe ergeben, dass der Brunnen und das Peilrohr unbeschädigt geblieben seien, sagte die Konzernsprecherin. An der Planung für einen Pumpversuch hält die Firma fest, er soll in der kommenden Woche beginnen.

Von Carolin George