Nordstemmen

Die Abendsonne wirft ein mildes Licht auf die Schafswiese hinter der St.-Johannis-Kirche in Nordstemmen. Die Schlange der Besucherinnen und Besucher, die sich in die Corona-Listen am Rande des Friedhofs eintragen, ist sehr, sehr lang. Ein Dorf ist auf den Beinen. „Es wäre ein so schöner Abend, wenn die Umstände nicht wären“, seufzt eine Kirchenvorsteherin.

Die Umstände: Das sind ein provokativ wirkender Artikel in einem Gemeindeblättchen, ein Pastor, der von Genderdebatten und dem dritten Geschlecht nichts wissen will, und ein Kirchenvorstand, der sich nach quälenden Debatten von dem Geistlichen trennen will. Und eine ziemlich polarisierte Kirchengemeinde in einem 5000-Einwohner-Dorf, in dem ein Streit ausgetragen wird um die Frage, wie viel Konservatismus oder auch Reaktionäres heute im Protestantismus erlaubt ist – und wann die Schmerzgrenze überschritten ist.

Angriff auf Gottes Ordnung?

Marcus Piehl heißt der Pastor, der nun gehen soll, weil sein Kirchenvorstand die Schmerzgrenze überschritten sieht. In seinem Gemeindebriefartikel hatte Piehl im Frühjahr die Kontroverse um die Geschlechtervielfalt als „Angriff auf Gottes Ordnung“ gewertet und sogar mit dem Zorn des Allmächtigen gedroht. Der Artikel kursierte schnell in den sozialen Medien, auch befeuert durch Stellungnahmen in der queeren Szene, die mit dem lesbischen Pastorenpaar Ellen und Stefanie Radtke im nur 15 Kilometer entfernten Eime eine Heimstatt hat und in Talkshows gefeiert wird.

Blitzschnell bekam der (auch krude) Text bundesweite Publizität, der Pastor schob eine Entschuldigung nach, doch da war es schon zu spät. Die Shitstürme prasselten über ihn und die Gemeinde hernieder, alleinerziehende Mitglieder fühlten sich beleidigt, drohten mit Kirchenaustritt, wollten ihre Kinder nicht mehr in die Jugendarbeit schicken.

Quelle: Peter Rütters

Zugleich formierte sich in der 2500 Seelen zählenden Gemeinde gegenüber Schloss Marienburg konservative Gegenwehr, die sich am Donnerstagabend auch auf der Schafswiese hinter der Kirche formiert hat. An die 200 Nordstemmer sind erschienen zu einer außerordentlichen Gemeindeversammlung neben dem Gottesacker. Unterstützer Piehls wie auch von ihm Enttäuschte – das zeigt der Beifall – sind etwa zu gleichen Teilen vor Ort. Der moderierende Pastor und Gemeindeberater Matthias Wöhrmann bittet die Anwesenden, von persönlichen Angriffen abzusehen. „Achten Sie darauf, dass Sie sich als Nordstemmer später noch in die Augen sehen können.“ Die meisten halten sich an die Mahnung, wenn auch mit unterdrücktem Ärger.

„Die Bibel kennt das dritte Geschlecht nicht“

Er habe in seinem Gemeindebriefbeitrag niemanden beleidigen, sondern nur „die große Politik“ infrage stellen wollen, die nicht mehr nur zwischen Mann und Frau unterscheide, sondern sich um das dritte Geschlecht kümmere, hebt der angefochtene Pastor an. „Allein die Heilige Schrift ist meine Richtschnur“, sagt der protestantische Geistliche. Und die kenne kein drittes Geschlecht. Aus der Gemeindeversammlung wird ihm später entgegengehalten, auch der erste Mensch, der biblische Adam, habe anfangs kein Geschlecht gehabt. Und die Bibel kenne auch keine Autos. Und dennoch müsse man sich damit auseinandersetzen.

Gemeindeberater Matthias Wöhrmann versucht in der Versammlung zu schlichten, doch die Gräben sind tief. Quelle: Peter Rütters

Piehl macht vor allem die Abkehr vom klassischen Familienbild für psychische Krankheiten von Jugendlichen, Einsamkeit und Drogensucht verantwortlich und wirbt dafür, in Ehen auch Dürrejahre auszuhalten. „Nur weil man für das eine wirbt, kriminalisiert man nicht das andere“, sagt der Pastor und bekommt energischen Beifall. „Bravo“, rufen einige. „Man kann durchaus gesund aufwachsen in anderen Konstellationen und ganz übel aufwachsen, lieber Marcus, in klassischen Familienverhältnissen“, hält ihm indes ein Gemeindemitglied entgegen. Das sage er aus fachlicher Sicht. Der Kritiker des Pastors ist Diplom-Psychologe und verteidigt die Entscheidung des Kirchenvorstandes, der will, dass der Pfarrer sich eine andere Gemeinde sucht.

Zu einer Art Reformator stilisiert

Doch der örtliche Zahnarzt, dessen Familie in sechster Generation in Nordstemmen wohnt, stilisiert den gestandenen Konservativen zu einem neuen Reformator. „Auch Luther hat angeeckt. Wir wollen einen Pastor haben, an dem wir uns reiben können, keinen Jasager“, ruft der Mann. Und er schäme sich für den gesamten Kirchenvorstand, der dieses „Kleinod für die Gemeinde“ in die Wüste schicken wolle. In 50 Jahren habe noch niemand in Nordstemmen so eine Gemeindeversammlung hinbekommen. Pastor Piehl sei ein „Hingucker, kein Weggucker“.

Doch welcher christliche Maßstab zählt in einer Gemeinde für ihren Hirten? Da haben sich in der hannoverschen Landeskirche, die noch vor einer Generation homosexuelle Pastoren aus den Ämtern entfernte, die Maßstäbe deutlich verändert – wie in der Gesellschaft insgesamt. Das zeigt auch der Fall aus Nordstemmen. Hingucken, provozieren, oder alle Positionen integrieren? Der Gemeindebriefartikel habe einfach zu viele erschüttert und beleidigt. „Den verbreiteten Ansichten muss immer die Liebe und Gottes Gnade zugrunde liegen“, sagt ein junger Mann aus der Gemeinde, der viele Aktionen über die sozialen Netzwerke für die durchaus rührige Gemeinde organisiert. Er gibt eine Ehrenerklärung für den Kirchenvorstand ab, den hier einige an den Pranger stellen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wogen gehen hoch, als der ehemalige Kirchenvorsteher Heinz Ebeling eine erneute Abstimmung über den bereits beschlossenen Weggang des Pastors fordert. „Unsere Gemeinde ist heftig in Verwirrung geraten, aber neben der Verkündigung ist doch die Vergebung der zentrale Begriff des Neuen Testaments. In dieser ganzen hitzigen Diskussion kommt das Wort Vergebung gar nicht vor“, empört sich der ältere Herr, der den Kirchenvorstand bittet, seine Entscheidung zurückzunehmen. Eine junge Familie, offenbar aus Osteuropa, pflichtet ihm bei. Man habe lange nach einer Gemeinde gesucht mit einem Pastor, der „bibeltreu verkündet“. Und in Pastor Piehl habe man ihn in Nordstemmen gefunden. Hier werde doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

Von Vergebung hat der Kirchenvorstand nichts gehört

„Wir führen den Kirchenvorstand in der dritten Periode“, verteidigt sich Reinhold Herrmann, stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. „Wir sind nicht Täter“. Von Vergebung habe man von Pastor Piehl nichts gehört und glaube nicht mehr, dass es gelingen könne, „mit dieser Person die Gemeinde zu einen“. Die Wochen nach dem Gemeindebriefartikel und die öffentliche Resonanz darauf hätten den Kirchenvorstand und viele Mitglieder der St.-Johannis-Gemeinde getroffen „wie kaum etwas zuvor“.

Reinhold Herrmann, Kirchenvorstand: „Wir sind nicht Täter.“ Quelle: Peter Rütters

Es wird nicht nur der Gemeindebriefartikel sein, der zu einer zunehmenden Entfremdung zwischen dem Kirchenvorstand und dem Pastor geführt hat.

Ein anderer lobt die „tolle Jugendarbeit“ in der Kirchengemeinde, der er seit 17 Jahren angehört. Er weist aber auch auf den tiefen Riss in der Gemeinde hin. „Es gibt eine Polarisierung, das zeigt doch auch dieser Abend.“ Was der Kirchenvorstand an Anfeindungen in den letzten acht Wochen erlebt habe, sei „nicht so nett“ gewesen. Ein junger Mann mit Hut fragt den Geistlichen, ob er überhaupt jemals mit jemandem gesprochen habe, „der die binäre Ordnung“ ablehne? Es gebe lediglich 394 Menschen in ganz Deutschland, die weder Mann noch Frau seien, hatte zuvor Pastor Piehl argumentiert.

Eine wunderschöne Verabschiedung?

Gut zwei Stunden diskutieren sie nun schon um den Pastor, der gehen soll und mittlerweile auch gehen will, wie er selbst sagt. Aber noch steht die Möglichkeit im Raum, dass die Gemeindeversammlung abstimmt. „Das ist doch Demokratie“, ruft der Zahnarzt, der alles rückgängig machen will, obwohl das Urteil bereits gesprochen ist. Der Versammlungsleiter betont, dass diese Versammlung hier auf der Schafswiese lediglich eine Empfehlung aussprechen könne. Der ebenfalls anwesende Chefjurist des Landeskirchenamtes nickt mit dem Kopf. Der bereits im Ruhestand befindliche Hildesheimer Regionalbischof Eckhard Gorka ergreift das Wort, um eine unnötige Zuspitzung zu verhindern, einen Aufstand hinter der Johanniskirche. „Ein Pastor kann nicht nur der Pastor seiner Freunde sein. Würden wir den Riss nicht nur vertiefen, wenn wir über diesen Antrag abstimmen würden,“ fragt Gorka. „Die Frage ist doch, ob dies Pastor Piehl hülfe?“

Es würde wohl nicht helfen. „Ich persönlich sehe keine Basis mehr für mich, hier weiter zu arbeiten“, sagt der umstrittene Pastor zum Abschluss. Es klingt nicht versöhnlich. Sein Name sei seit dieser Auseinandersetzung mit einer „gewissen Aura“ verbunden. So werde es für ihn schwierig, selbst wenn die Gemeinde ihn jetzt halten wollte. „Es ist großartig, dass Sie so fair miteinander umgegangen sind“, schwärmt der zugezogene Gemeindeberater. „Ich hoffe, dass es eine wundervolle Verabschiedung gibt.“

Die erscheint auch nach diesem sonnigen Abend fraglich. Aber die Menschenkenntnis lehrt: Nirgendwo sonst wird gewöhnlich so viel gelogen wie bei beruflichen Verabschiedungen.

Von Michael B. Berger