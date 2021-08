Hannover

Das Land Niedersachsen muss bald mit einer Serie neuer Arbeitsgerichtsprozesse rechnen. Denn die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will es nicht hinnehmen, dass an Gesamtschulen mit zweierlei Maß gemessen wird. So erhalten Lehrer mit gymnasialer Befähigung im Sekundarbereich I wesentlich mehr Geld als ihre angestellten Kollegen, die als Quereinsteiger in den Beruf gekommen sind und an einer Integrierten Gesamtschule (IGS) unterrichten. Während die einen wie Studienräte entlohnt werden, erhalten die anderen das Gehalt einer Realschullehrerin oder eines Realschullehrers. Der hannoversche Anwalt Karl Otte hat vor Arbeitsgerichten schon etliche Klagen gegen das Land wegen dieser Ungleichbehandlung gewonnen. Doch ändert sich nichts, weil das Land immer wieder in Berufung geht.

Erst für den Lehrerberuf geworben, dann schlechter entlohnt

Bei den Quereinsteigern handelt es sich nach Ottes Abgaben im wesentlichen um Menschen, die ein Studium an einer Musik- oder Kunsthochschule absolviert und sich später durch ausführliche Qualifizierungsphasen für die Arbeit an Gymnasien vorbereitet haben. Es handele sich um 417 Beschäftigte, die bis zu 750 Euro brutto weniger bekommen, als ihre Kollegen an den Gesamtschulen, obwohl sie denselben Unterricht erteilten. Otte prozessiert in dieser Sache schon seit vier Jahren und hat vor den Arbeitsgerichten jedes Mal recht bekommen – sogar vor dem Bundesarbeitsgericht im Juli vergangenen Jahres.

Lesen Sie auch Grüne fordern Angleichung der Lehrergehälter in Niedersachsen

Das Bundesarbeitsgericht urteilte, dass die Tätigkeit von Lehrkräften mit gymnasialer Befähigung im Sekundarbereich integrierter Gesamtschulen diejenige von Gymnasiallehrern ist und dementsprechend auch vergütet werden müsse. Dieses entspräche der Entgeltgruppe 12 (sie entspricht dem Beamtengehalt A 13) und nicht der Gruppe 10. „Doch trotz dieser höchstrichterlichen Entscheidung stellt sich das Land quer und zwingt die Betroffenen in immer neue Einzelgerichtsverfahren, was bei den Arbeitsrichtern mittlerweile nur noch Kopfschütteln auslöst“, sagt der Anwalt.

Kultusminister weist auf den Finanzminister

Der „Schuldige“ in seinen Augen ist in diesem Fall Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der auf eine Vereinbarung der Tarifgemeinschaft der Länder verweist. Auf Hilbers weist auch das hannoversche Kultusministerium hin. Denn der Finanzminister und nicht Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) sei für die Besoldung der Lehrerinnen und Lehrer zuständig.

Aus dem Finanzministerium hieß es am Donnerstag, es gebe tatsächlich eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes, in der eine Lehrerin mit dem Antrag, wie eine Gymnasiallehrerin bezahlt zu werden, „durchgedrungen“ sei. Doch sei die gesamte Tarifgemeinschaft der Länder der Meinung, dass dieses Urteil nicht richtig ist, weil diese Gruppe von Lehrkräften an Schulen unterrichte, die keine Oberstufe hätten. Deshalb werde das Urteil mit Ausnahme der einen einzigen Lehrerin nicht angewandt und werde man versuchen, in einem weiteren Rechtsstreit vor dem Bundesarbeitsgericht „zu obsiegen“.

GEW will Klagewelle einleiten

Die GEW will das nicht hinnehmen. „Wir werden nach den Ferien alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen auffordern, zu klagen“, sagt GEW-Geschäftsführerin Heidemarie Schuldt. Denn die von Hilbers angeführte Dreigliedrigkeit sehe das niedersächsische Schulgesetz für Integrierte Gesamtschulen, die auch zum Abitur führen, gar nicht vor. Anwalt Otte findet es ein Unding, dass sich der niedersächsische Finanzminister hinter der Tarifgemeinschaft der Länder verschanze, deren Vorsitzender er ist. „Auch der Kultusminister sollte es sich nicht gefallen lassen, die Tätigkeit gymnasialer Lehrkräfte an den Gesamtschulen zu entwerten – und damit letztlich die Schulen.“

Von Michael B. Berger