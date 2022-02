Hannover

Es ist der Tag, den Anna* in ihrem Leben wohl nie vergessen wird. An einem Montagmorgen im Oktober 2013 wird die damals 14-jährige vom Jugendamt Langenhagen unangekündigt aus ihrer Schule geholt und gegen ihren Willen in ein rund 80 Kilometer entferntes Jugendheim gebracht. Ihre Mutter und ihre Großeltern, bei denen sie aufgewachsen ist, wissen von nichts. „Ich durfte mich von niemandem verabschieden, ich durfte mit niemandem Kontakt haben“, so berichtet sie es 2019 in einem Film, den die Regisseurin Claire Wilisch für den NDR dreht. Aber damit nicht genug: Das Mädchen erfährt weder am Tag der Fahrt, noch später, wohin es überhaupt geht. Der 14-Jährigen werden alle elektronischen Hilfsmittel, mit denen sie sich vor Ort orientieren könnte, abgenommen. Über Wochen hat die Gymnasiastin keine Vorstellung davon, wo genau sie ist. „Ich hatte kein Internet, kein Handy, ich hatte gar nichts“, schildert sie ihre Lage. „Es war eigentlich eine legale Entführung“.

Die wohl bekannteste „Umplatzierung“ in Niedersachsen: Die 15-jährige Anna darf nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wieder aus dem Heim zurück nach Hause zu ihrer Mutter. Quelle: Felix Schledding

Annas Fall ist die wohl bekannteste sogenannte Umplatzierung aufgrund einer zu engen Mutter-Kind-Bindung in Niedersachsen. Ein langer, hochstrittiger Trennungsfall endet damit, dass der Vater um das Sorgerecht klagt. Der Vorwurf: Das Mädchen könne sich nicht frei entfalten, da die Mutter es zu sehr einenge. Die angeblich symbiotische Bindung Annas zu ihrer Mutter soll durch die Umplatzierung ins Heim durchbrochen werden. Es ist zugleich der Fall, mit dem der hannoversche Anwalt Pajam Rokni-Yazdi bundesweit als Experte für hochstrittige Trennungsfälle bekannt wird. Denn er erreicht mithilfe einer Verfassungsbeschwerde, dass Anna zu ihrer Mutter zurückkehren darf. Mittlerweile vertritt er fast nur noch solche Fälle – gelegentlich Väter, aber hauptsächlich Mütter. Um die 50 schätzt er, hat allein er bundesweit im Jahr, in denen aufgrund eines Sorgerechtsstreits eine Umplatzierung im Raum steht oder sogar schon vollzogen ist.

„Umplatzierungen sind keine Einzelfälle“

Das ist ihm wichtig zu betonen, weil die Umstände solcher Eingriffe der Ämter oft so dramatisch sind, dass sie, wie jüngst in einem Fall des Braunschweiger Amtsgerichts, wie aus dem Ruder gelaufene Einzelfälle wirken. „Sie sind es nicht“, betont Rokni-Yazdi. Es sei öffentlich nur kaum bekannt, wie häufig sie angeordnet würden. Rokni-Yazdi hat eine Umplatzierung erlebt, in der die Mutter zeitgleich in die Psychiatrie eingewiesen wurde, weil man Sorge hatte, dass sie sich etwas antut. Ein anderes Mal werden zwei Kinder ins Auto gezerrt und zwangsweise zum Vater gebracht. Sie verweigern das Essen, drohen, sich umzubringen, kommen ins Heim, weil sie beim Vater gefährdet sind. Am Ende gibt das Jugendamt sie der Mutter zurück, weil die Schädigungen durch den erzwungenen Umgang mit dem Vater zu gravierend sind.

„Ein Kind hat das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen, und jeder Elternteil hat das Recht und die Pflicht zum Umgang mit dem Kind“ – so kann man es auf den offiziellen Seiten des Bundesfamilienministeriums lesen. Dass der Gesetzgeber mit der Gleichstellung beider Eltern die Rechte der Väter gestärkt habe, sei gut, sagt auch Rokni-Yazdi. Problematisch sei, dass die realen Verhältnisse in Beziehungen oft nicht mehr berücksichtigt würden. „Die Trennung der Eltern bedeutet für die Mutter, die nach der Geburt zunächst für längere Zeit zu Hause geblieben ist, auch regelmäßig den Abschied vom Wunschbild einer klaren elterlichen Rollenaufteilung. Vor allem, wenn der Expartner häufigen Umgang bis hin zum Wechselmodell fordert“, sagt er. Das brauche Zeit. Die werde ihr oft nicht mehr gegeben. Dass Säuglinge beziehungsweise Kleinkinder eine enge Bindung zur Mutter hätten, sei früher selbstverständlich gewesen. Heute habe er Fälle, in denen die Mutter möglichst schnell abstillen solle, damit der Vater Umgang haben könne: „Und zwar möglichst jeden zweiten Tag und schnell mit Übernachtung.“

„Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist zu eng“

Sein jüngster Fall ist der einer Frau aus der Region Hannover. Sie wendet sich selbst ans Jugendamt, weil der Umgang mit dem Vater nicht klappt. Das Problem: Das Kind, noch im Vorschulalter, will nicht bei ihm übernachten. Die Mutter weiß nicht, wie sie es dazu bewegen soll. Ein Umgangspfleger, der das Kind von der Mutter abholt und zum Vater bringt, soll die Lösung bringen. Monatelang findet sich niemand, der die Aufgabe übernehmen will. Als dann endlich eine Anwältin zusagt, dreht sich das Blatt. Denn sie befindet plötzlich, die Mutter sei nicht kooperativ genug, wirke nicht aktivierend genug auf das Kind ein, sodass es zum Vater gehe. Die Bindung zwischen Mutter und Kind sei zu eng. Eine Spirale setzt sich daraufhin in Gang, die typisch für solche hochstrittigen Fälle ist, sagt Rokni. Plötzlich soll vor Gericht nicht mehr nur der Umgang, sondern die Frage des Sorgerechts neu geregelt werden. „Oft ist damit schon der Gedanke verbunden, dass der Lebensmittelpunkt des Kindes verlegt werden soll“, sagt der 47-Jährige: „Viele Mütter allerdings ahnen das nicht.“

90 Prozent aller Trennungskinder in Hannover wachsen bei ihren Müttern auf Aktuellen Angaben der Stadtverwaltung Hannover zufolge stehen in der Landeshauptstadt 1323 alleinerziehenden Männern (10,6 Prozent) 11.135 alleinerziehende Frauen (89,4 Prozent) gegenüber. (Stichtag: 31.Dezember 2020) Insgesamt leben 18.548 Kinder unter 18 Jahren in allein- und getrennterziehenden Haushalten – also in Haushalten, in denen entweder ein Elternteil ein oder mehrere Kinder allein betreut oder getrennte Eltern sich die Betreuung teilen. Das sind mehr als ein Fünftel aller Kinder (22,5 Prozent) unter 18 Jahren in Familienhaushalten in Hannover. 1758 Kinder (9,5 Prozent der Kinder unter 18 Jahren) wachsen bei allein- oder getrennt erziehenden Männern auf. 16.791 Kinder unter 18 Jahre (90,5 Prozent) wachsen bei allein- oder getrennterziehenden Frauen auf. 2020 wurden in Hannover nach Angaben der Stadtverwaltung insgesamt 1213 Ehen geschieden, davon waren 529 Ehescheidungen ohne gemeinsame minderjährige Kinder und 684 Ehescheidungen mit gemeinsamen minderjährigen Kindern. Hier waren insgesamt 1148 Kinder betroffen. jr

Am Ende befindet ein Richter in Roknis neuestem Fall noch in der Hauptverhandlung, dass das Kind sofort zum Vater muss. Wie kann das sein? „Wenn ein Kind den Kontakt zum Vater verweigert, ist die zu enge Mutter-Kind-Bindung ein einfaches Erklärungsmuster mit klaren Handlungsempfehlungen“, sagt Rokni-Yazdi. Dabei sei wenig erforscht, warum Kinder Umgang verweigerten. „Das Kind hatte nie zuvor beim Vater übernachtet, jetzt musste es dort leben, eine neue Schule besuchen“, sagt er – und man spürt, wie empört er ist. Es habe Diabetes, die Mutter sei mit ihm länger im Krankenhaus gewesen, habe sich schulen lassen, wie sie es gesundheitlich versorgen müsse. „Es ist doch klar, dass da eine enge Bindung entsteht“, sagt der Anwalt, der selbst drei Kinder hat. Jetzt habe der Vater das komplette Sorgerecht, auch die Gesundheitssorge. Wie er damit umgehe, wisse die Mutter nicht.

„Die Entscheidungen der Gerichte müssen überprüft werden“

Rokni fordert ein Beharren auf dem Versuch, die Frage des Umgangs zu lösen, statt Kinder umzuplatzieren. Supervision von Eltern in Hochkonfliktfällen, mehr Qualifikation bei Umgangspflegern oder Verfahrensbeiständen, mehr Transparenz vor Gericht. Geklärt müssten die finanziellen Verhältnisse sein: Vermögen, Immobilien, Unterhalt. „Wenn es da Streit gibt, kann man nicht erwarten, dass beim Umgang Friede, Freude, Eierkuchen herrscht.“ Was ist, wenn das Kind umplatziert ist? Es ist die schwerwiegendste Kritik, die Rokni-Yazdi übt. Die Frage, wie es einem Kind danach gehe, gerate in den seltensten Fällen in den Blick. Dabei müsste genau das verifiziert werden. Die Prognoseentscheidungen der Gerichte müssten eigentlich nach einiger Zeit von Amts wegen überprüft werden, am besten durch eine unabhängige Stelle, fordert er: „Aber das geschieht eben nicht. Täte man dies, käme schnell heraus, dass Sorgerechtsentscheidungen sorgsamer abzuwägen sind und gegebenenfalls einer späteren Anpassung bedürfen.“ Rokni kennt Mütter, die ihre Kinder nach einer Umplatzierung für Monate bis hin zu mehreren Jahren nicht sehen. „Es passiert genau das, was man eigentlich vermeiden wollte – und für kindeswohlgefährdend hielt“, sagt er: „Der Kontakt zu einem Elternteil reißt fast völlig ab.“

„Geblieben ist ein Trauma“

Und was wird aus den Kindern? Die 14-jährige Anna aus Langenhagen ist 2013 in dem Heim stellenweise das einzige Mädchen, sie lebt mit psychisch kranken und drogensüchtigen jungen Menschen, als Jüngste, berichtet sie später. Ihre Mutter weiß anfangs nicht, wo sich die Tochter befindet, später finden Telefonate und Besuche nur unter Aufsicht statt. An ihrem 15. Geburtstag darf sie ihre Mutter eine Stunde lang sehen, allein unterhalten dürfen sie sich nicht. Erst Anfang Juni 2014 entscheidet das Bundesverfassungsgericht, dass sie wieder bei der Mutter leben darf. Der Kern des Urteils: Eine Kindeswohlgefährdung durch eine zu enge Bindung, die die Trennung der Tochter von der Mutter rechtfertige, sei nicht zu erkennen.

Wie geht die junge Frau heute damit um? Geblieben sei ein Trauma, das sie immer verfolgen werde, sagt Anna in dem Film von Claire Wilisch schlicht. Dazu komme eine sehr große Skepsis allen Institutionen, allen Gerichten, allen Autoritätspersonen gegenüber. „Das macht mir immer noch ganz schön Probleme.“

*Name von der Redaktion geändert

Von Jutta Rinas