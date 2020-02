Hannover/Hamburg

Sie hatten es wohl gut gemeint – doch der Schuss ging bei den Bauern nach hinten los. Mit vielen unterschiedlichen Ortsnamen auf großen Plakaten warb der Handelsriese Edeka Minden-Hannover aus Anlass seines einhundertsten Geburtstags für günstige Lebensmittel – mit Otto Waalkes als Maskottchen. Besonders wütend machte die Landwirte, dass dabei auch ein Schild für den Ort Essen (Kreis Cloppenburg) produziert wurde – dort stand dann: „ Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten“. Edeka lenkte ein, bremste die Kampagne – und hat ihretwegen nun erst recht Ärger mit den Landwirten.

,,Skandalöse Machenschaften“

Denn wie der HAZ am Wochenende bekannt wurde, will der regionale Edeka-Verbund die missglückten Werbeaktionen von den Bauern zu Teilen bezahlen lassen. Martin Lüdeke, Präsident des Hamburger Bauernverbands, spricht von ,,skandalösen Machenschaften“, nachdem Obst- und Gemüselieferanten nun von einer lediglich telefonischen Rückzahlungsaufforderung der Edeka in Höhe von 2 Prozent für das Jahr 2019 berichtet hätten, zahlbar im kommenden April und im Herbst.

,,Freiwilliges Angebot“

Edeka bestätigte am Sonntag, Landwirte um Geld für umstrittene Werbung ersucht zu haben, und zwar nicht nur Obst- und Gemüsebauern. Allerdings – nach Darstellung des Unternehmens – auf freiwilliger Basis. ,,Zum 100-jährigen Geburtstag der Edeka Minden wurde diversen Partnern das Angebot gemacht, den Verkauf ihrer Produkte und somit ihren Umsatz zusätzlich durch besondere Aktionen zu fördern“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der HAZ mit. Hierzu gehörten zum Beispiel besondere Werbung in Handzetteln oder Sonderplatzierungen im Markt. ,,Dieses freiwillige Angebot sieht eine Vergütung für diese zusätzlichen Leistungen vor, die auf Basis des Umsatzes des Jahres 2019 kalkuliert werden soll“, heißt es weiter.

Die Bauern sollen also von ihrem Erlös etwas an Edeka zurückzahlen, um aus ihrer Sicht die Otto-Kampagne zu finanzieren. Zwar sind solche Rückzahlungen nicht unüblich, sie werden bei der Preiskalkulation der Bauern berücksichtigt. Doch dass die Händler diesmal nur telefonisch vorgegangen seien und dass es um die aus Sicht der Bauern „unmögliche“ Preiskampagne gegangen sei, verärgert die Landwirte massiv. Während Edeka betont, wer nicht zahle, habe keine Nachteile zu erwarten, sehen die Bauern auch das anders. „Es gibt keine schriftlichen Vereinbarungen dazu! Wir fragen uns natürlich, was macht die Edeka mit den Lieferanten, die nicht auf diese Nachforderung eingehen?“, heißt es in einem Schreiben des Hamburger Bauernverbands.

Von Gabriele Schulte