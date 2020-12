Nordwestmecklenburg - Strenge Corona-Regeln in MV: Nach dem Einkaufen in Lübeck muss man in Quarantäne

Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern müssen in Quarantäne, wenn sie in Lübeck waren, da die Hansestadt seit Kurzem Corona-Hochrisikogebiet ist. Die Regel betrifft vor allem Anwohner aus Herrnburg, Lüdersdorf, Selmsdorf und Utecht an der Landesgrenze in Nordwestmecklenburg.