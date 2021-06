Hannover

Haben die fünf Studentenwerke in Niedersachsen unrechtmäßige Gehaltszulagen an Mitarbeiter gezahlt? Das Wissenschaftsministerium überprüft zurzeit Hunderte Verdachtsfälle. Beim Studentenwerk Hannover waren mindestens 33 Zulagen nicht rechtskonform. Das bestätigte Ministeriumssprecherin Heinke Traeger auf HAZ-Nachfrage. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hat am Montag den Wissenschaftsausschuss des Landtags über die Vorkommnisse unterrichtet.

Bis zu 750 Euro monatlich

In den fünf niedersächsischen Studentenwerken arbeiten insgesamt rund 1800 Mitarbeiter. In 254 Fällen besteht demnach der Verdacht, dass Zulagen gezahlt wurden, für die es keine rechtliche Begründung gab. Nach HAZ-Informationen soll es sich dabei um Zuwendungen zwischen 75 und 750 Euro monatlich handeln, die teilweise schon sei fast 20 Jahren gezahlt werden. Der mögliche Schaden ließe sich noch nicht beziffern, hieß es.

Als Rechtsaufsicht prüfe das Ministerium zurzeit die einzelnen Zulagengewährungen sowie etwaige rechtliche Konsequenzen, sagte Traeger. Eine Abfrage bei den Studentenwerken in Niedersachsen zur Ermittlung und rechtlichen Bewertung der dort gewährten Zulagenzahlungen laufe zurzeit. Deren Ergebnis sei offen.

E-Mail löst Prüfungen aus

Eine E-Mail des neuen Geschäftsführers des Studentenwerks Hannover vom 29. März dieses Jahres hatte den Informationen zufolge die Prüfung der Rechtsaufsicht ausgelöst. In dieser E-Mail sei der Verdacht geäußert worden, es könnten an „diverse“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zulagen gezahlt worden sein, die nicht die tarifrechtlichen Voraussetzungen erfüllten. Eine durch das Studentenwerk eingeholte anwaltliche Stellungnahme habe den Verdacht bestätigt.

Das Ministerium hat demnach das Studentenwerk Hannover noch am selben Tag aufgefordert, in jedem Einzelfall den genauen Sachverhalt zu ermitteln und einen Bericht vorzulegen. Die Prüfung ergab demzufolge, dass das Studentenwerk bis März dieses Jahres an 33 Mitarbeiter Zulagen mit der tarifrechtlichen Begründung des Bindens von Fachkräften gezahlt hat. Also, um eine Abwerbung zu verhindern. Aus Sicht des Wissenschaftsministeriums sind diese Zulagen nicht tarifkonform.

Hannover widerruft Zulagen

Daneben wurde das Studentenwerk aufgefordert, sofort alle erforderlichen weiteren Schritte einzuleiten. Das Studentenwerk habe daraufhin alle Zulagen mit Wirkung zum 1. April 2021 widerrufen. Jetzt konzentrieren sich die Untersuchungen vor allem auf die anderen Studentenwerke.

Zuständig für die Studierenden in Niedersachsen sind die Studentenwerke in Hannover, Göttingen, Oldenburg, Osnabrück sowie Ostniedersachsen. Aufgabe der Studentenwerke ist es, die Studierenden in wirtschaftlicher, gesundheitlicher, sozialer und kultureller Hinsicht zu fördern und zu beraten. Dort können Sie zum Beispiel Bafög beantragen. Die Studentenwerke betreiben Wohnheime, Mensen, Cafeterien und Kindertagesstätten.

Von Marco Seng